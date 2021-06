El Gobierno y la UIA, con un primer encuentro tenso y cargado de reclamos cruzados

Matías Kulfas y Miguel Pesce, cuestionaron las críticas de los industriales y dejaron en claro que la única agenda que se puede debatir es la del Gobierno

Tras las críticas de algunos miembros del gabinete nacional a las nuevas autoridades de la organización y las amenazas de presidente del banco BICE, José Ignacio de Mendiguren de iniciar acciones legales contra la entidad, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Gobierno buscan ahora consensuar una tregua.

El objetivo era bajar los decibeles a la polémica generada por la asunción de Daniel Funes de Rioja como titular de la mayor organización empresarial de la Argentina, a quien, desde algunas oficinas de la Casa Rosada, ven como un "enemigo" que les está generando un profundo malestar por sus permanentes cuestionamientos a las políticas oficiales.

En ese contexto, la primera acción hacia ese objetivo se vio durante la reunión del nuevo Comité Ejecutivo de la UIA que se llevó a cabo durante esta jornada del martes 15 de junio de manera virtual.

Además de los industriales, participaron dos de los principales voceros del oficialista Frente de Todos ante el mundo corporativo como son el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce.

Fue el primer encuentro formal entre la nueva conducción de la mayor organización industrial del país con referentes del oficialismo mientras esperan una respuesta al pedido de audiencia con el presidente Alberto Fernández que ya fue canalizado pero que todavía no recibió respuesta.

Inicialmente, los industriales también habían intentado reunirse con Pesce, pero no tuvieron éxito por lo cual debieron conformarse con este diálogo virtual.

Desde la UIA se buscó bajar los niveles de confrontación que se generaron en las últimas semanas y se intentó transmitir la necesidad de retomar la senda de diálogo para recomponer una agenda de trabajo que, como sostienen los industriales, permita consolidar en el tiempo la recuperación del sector productivo.

También hicieron referencia a la implementación de medidas que impulsen el crecimiento del empleo formal, la inversión privada y las exportaciones.

"Está clara la importancia de las políticas industriales para dinamizar la generación de empleo y la actividad en todo el país", le dijo Funes de Rioja a Kulfas y Pesce ante quienes también enfatizó en la necesidad de atraer inversiones para consolidar un proceso de crecimiento a largo plazo.

Ambos funcionarios también escucharon al titular de la UIA enfatizar sobre las medidas del Central que establecen un mecanismo de acceso a divisas de libre disponibilidad para exportadores de la industria.

En cuanto a la agenda de financiamiento, manifestaron la importancia de continuar con la agenda de trabajo para el diseño de instrumentos de crédito accesibles, tanto para capital de trabajo como para la inversión.

Esta agenda fue compartida por el resto de los miembros del Comité Ejecutivo que participaron del zoom como Luis Betnaza; Eduardo Nougués, Adrián Kaufmann Brea; Guillermo Moretti; Miguel Acevedo; Carlos Garrera; Cristiano Rattazzi, entre otros.

Sin embargo, las conclusiones del encuentro no serían tan positivas para los hombres de negocios como intentan plantear desde algunos sectores, ya tanto Kulfas como Pesce hicieron referencia a una agenda productiva y de financiamiento muy diferente a la propuesta por los hombres de la UIA.

"No hay química con esta UIA" sentenciaron en algunos despachos del Gobierno tras conocerse detalles de la reunión virtual. "Esperemos que cambien el discurso y la agenda", fue la recomendación para los industriales a quienes también se les aclaró que la única agenda económica es la del propio gobierno nacional.

"Se les transmitió nuestra agenda que es la única que está sobre la mesa", agregaron los funcionarios, molestos también por entender que algunos planteos de la UIA "son extemporáneos".

Más que nada cuando se les recuerda a los industriales que la agenda oficial se basa en acciones como las del Consejo Económico y Social; los planes sectoriales en el Ministerio de Desarrollo Productivo; la expansión histórica del crédito a la producción; la inclusión financiera de las mipymes y el fomento de la inversión y exportaciones.

El propio Kulfas aseguró que el inicio de la relación con la nueva UIA "ha incomprensiblemente malo desde el punto de vista del diálogo". Pero aseguró que el escenario se puede revertir ya que se trata de una gestión de dos años.

El ministro comparó además el actual vínculo tirante con la "relación abierta, honesta, de diálogo sincero, como el que tuvimos con la conducción que encabezó Miguel Acevedo y en la que estaban la mayoría de los que hoy están ahí".

Aseguró que las políticas oficiales no cambiaron y por eso dijo no entender los motivos por los cuales el vínculo ha cambiado "cuando nosotros no lo hemos hecho y tenemos la misma política y el mismo espíritu de diálogo y colaboración".

Simbolismo sin grieta

Kulfas también les recordó a Funes de Rioja y al resto de los miembros de la UIA que participaron del zoom que la actitud y la política marcada por el propio Alberto Fernández es la de sostener un muy buen diálogo con los sectores de la producción y el trabajo durante un encuentro en el 2019 marcado por "mucho simbolismo" y del que participaron Miguel Acevedo y Héctor Daer.

A pesar de su molestia pública con Funes de Rioja, el titular de Desarrollo Productivo señaló el papel que se le ha dado a este sector, con iniciativas bien concretas como las del ATP, donde la industria fue la más beneficiada. O con la baja de las tasas de interés; los cambios en el esquema de retenciones; reintegros; políticas para el desarrollo de proveedores, para los parques industriales y de fomento a la exportación.

Tras recordar estas medidas, Kulfas disparó un fuerte dado al corazón de la conducción de la UIA, a quienes les cuestionó no haber admitido estas concesiones.

Incluso se mostró sorprendido por declaraciones de Funes de Rioja en las que el titular de la UIA dijo que la reactivación de la que habla el Gobierno solamente se da en la construcción y en aquellas industrias ligadas a la construcción.

"La verdad es que la información del INDEC dice que de 16 ramas industriales, hay 12 que están en claro proceso de recuperación respecto del 2019", aseguró Kulfas para agregar que este nivel de crecimiento lo encabeza el sector de la maquinaria, seguido por la electrónica; equipamiento médico; alimentación y otras ramas que no necesariamente están vinculadas con la construcción.

Hizo además mención a la situación de los sectores automotriz, con más autopartes nacionales, y el textil, con nuevas inversiones.

"Sabemos –agregó Kulfas- que hay balances que se han saneado con el cambio de política industrial, balances que daban pérdidas a empresas emblemáticas que hoy están logrando números positivos porque nosotros hemos hecho un esfuerzo significativo".

"Si algo ha cambiado es del lado de ustedes, y me gustaría entender por qué", enfatizó Matías Kulfas ante los industriales.

A pesar de sus palabras, en todo momento Kulfas insistió con la necesidad de apostar al consenso, a evitar la grieta y resolver las diferencias dialogando sobre este esquema de política económica que se puede profundizar, corregir y mejorar.

"No nos creemos los dueños de la verdad, pero, por ejemplo, con el ATP hemos aplicado el salvataje más grande de la historia argentina", enfatizó el ministro ante los principales referentes de la UIA.

Recordó también el rescate de IMPSA liderado por el Estado nacional para evitar que cierre y que se pierda una tecnología única para Argentina y América Latina. "Nos sorprendió no haber visto una expresión de las UIA, por lo menos reconociendo este esfuerzo y acompañándolo. Y es una empresa emblemática para la Argentina y para la UIA, que ahora puede seguir funcionando", se quejó Kulfas.

El ministro de Desarrollo Productivo hizo también referencia a una nota del diario La Nación en la cual voceros de la nueva conducción de la UIA aseguran que desde el Gobierno, "o te colonizan o te tratan de embestir".

Rechazó las acusaciones y dijo que su gobierno fue totalmente prescindente en la elección de la nueva conducción de la UIA, manteniendo el diálogo con todos los sectores. "Quiero ser muy claro en que no queremos ni colonizar a nadie, ni embestir a nadie", les comunicó.

También dejó en claro que no se están buscando nuevo enemigos de cara a las próximas elecciones de medio término sino que el objetivo está puesto en dialogar con los que están de acuerdo y con los que no lo están, tratando de encontrar puntos de acercamiento y de consenso.

"Es lo que planteamos siempre, desde que comenzamos el Gobierno, y no hemos cambiado. Por eso, si algo ha cambiado es del lado de ustedes, y me gustaría entender por qué", enfatizó ante los industriales a quienes les recordó que el país vive un escenario de pandemia "que muchas veces queda omitido en este tipo de análisis".

Les pidió a los industriales trabajar juntos para la contención de la industria en esta pandemia y para la recuperación que se viene. "Cuenten con nosotros para eso, pero no cuenten para entrar en la grieta, no lo vamos a hacer y vamos a trabajar efectivamente con aquellos que tengan ganas de ir por este camino de la producción nacional, el trabajo y del diálogo, buscando soluciones a los problemas", añadió.

A su turno, Pesce planteó el compromiso del BCRA para encarar el proceso de reconstrucción del entramado productivo.

Para Miguel Pesce, producir y exportar más y mejor es la única forma de dar vuelta la página de años de volatilidad macro.

"Producir y exportar más y mejor es la única forma de dar vuelta la página no solo de los efectos de la pandemia sino de años de volatilidad macro y deterioro social", transmitió el titular del Central a los industriales que lo escuchaban vía telefónica.

Les recordó que es fundamental el desarrollo de un mercado de capitales y financiero que canalice el ahorro hacia la inversión y la creación de empleo.

"Esperamos seguir trabajando para dar vuelta una larga historia de baja participación del crédito al sector productivo, en un marco de estabilidad interna y externa", añadió.

El diálogo entre la dupla Pesce-Kulfas y la conducción de la UIA se dio luego de la participación de Funes de Rioja en el plenario virtual con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en donde enfatizó sobre la necesidad de tener un diálogo tripartito como el camino para promover la competitividad y la productividad, con empleo de calidad, integración social e igualdad de género.

El titular de la UIA reflexionó además sobre la situación actual que atraviesa el mundo y la Argentina en particular, en lo que refiere a la realidad económica y socio laboral, teniendo en cuenta que la pandemia de Covid-19 ha desencadenado una crisis, con consecuencias económicas y sociales a nivel global que aún no pueden estimarse de forma definitiva.

"Queremos resaltar la importancia de un sólido sector productivo privado frente a las dificultades que puso de manifiesto la pandemia y enfatizar que en Argentina, merced al diálogo construido con Gobierno y trabajadores, se lograron articular medidas para paliar las graves consecuencias de la crisis que irrumpieron luego de dos años previos de recesión económica", sostuvo Funes de Rioja.

Además, puso como agenda para la reconstrucción futura la estabilidad macroeconómica, la integración financiera, la consolidación de la inversión productiva y la iniciativa privada, el crecimiento sostenible y la inclusión social a través de la educación y el empleo decente.

"Potenciar la productividad requiere la participación de todos los actores y la vinculación entre educación y empleo es crucial, debiendo existir un consenso sobre la necesidad de encarar una educación para el futuro del trabajo en línea con la Declaración del Centenario, cuyo contenido suscribimos", añadió.