LATAM cancela vuelos a Chile y Brasil hasta el 6 de agosto: qué pasará con los pasajes

La línea aérea anunció que dejará de realizar operaciones entre Argentina y los países vecinos debido a los cupos impuestos por el Gobierno. Los detalles

LATAM Airlines informó este sábado que, debido a la publicación de la Decisión Administrativa 683/2021 emitida por el Gobierno en Argentina que sostiene una limitación en el cupo de ingreso diario al país, la operación de la compañía se verá afectada. De esta manera, la línea aérea cancelará sus vuelos que conectan Argentina con Brasil y Chile hasta el próximo 6 de agosto.

En un comunicado, LATAM explicó: "La autoridad local informó que, en función de las restricciones actuales, no se podrán operar vuelos entre Argentina – Brasil y Argentina- Chile hasta el 6 de agosto. En este sentido, LATAM procederá a cancelar las operaciones a ambos destinos durante ese periodo; esta información estará disponible en nuestros sistemas entre el 10 y 14 de julio.Posterior al 6 de agosto, los vuelos hacia Brasil y Chile estarán sujetos a las disposiciones que adopte el Gobierno de Argentina".

¿Qué pasará con los pasajes?

Aquellos pasajeros afectados podrán modificar la fecha de su ticket sin ningún costo, en base a los cupos disponibles actualmente.

"Los pasajeros con vuelos afectados que compraron servicios terrestres con LATAM Travel, deberán comunicarse al Contact Center. Si el cambio de fecha no es una solución, podrán solicitar la devolución del pasaje, independiente de la tarifa que hayan comprado", detalló la aérea.

En caso de haber realizado la compra en los canales directos de LATAM (Contact Center o LATAM.com) deberá solicitar la devolución. Si la compra la realizó a través de una agencia de viajes, podrá solicitar la devolución a la agencia, la cual, realizará las gestiones correspondientes con LATAM.

"La compañía aguarda información sobre el itinerario a Lima, Perú", anunció la aerolínea, y agregó que "lamenta los inconvenientes que esta situación ajena a la compañía puede ocasionar y ratifica su compromiso con sus pasajeros para ofrecer todas las facilidades de reprogramación".

LATAM permite modificar las fechas de los tickets aéreos.

Argentina: cuántas aerolíneas dejaron de operar en el último año

Ya son 9 las aerolíneas que dejaron de operar en la Argentina en el último año de manera temporal o definitiva y advierten que otras podrían seguir ese camino.

Así o reveló la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina, entidad que nuclea a más del 90% de las aerolíneas nacionales y extranjeras de transporte de pasajeros y carga que operan en el país.

El organismo indicó que los motivos van desde las restricciones para operar, con aprobación de los cronogramas de vuelos en períodos quincenales o mensuales, con poca anticipación y hasta la cancelación de rutas a determinados países, como sucedió con Gran Bretaña o hasta con destinos en África.

Felipe Baravalle, director ejecutivo de la Cámara de Compaías Aéras en Argentina (JURCA), advirtió que "de seguir así la situación habrá más aerolíneas que decidan irse o suspender sus actividades"

Desde el inicio de la pandemia, LATAM, Qatar Airways y Air New Zealand se fueron de Argentina, mientras que Emirates, Ethiopian Airlines, Alitalia, Gol, Azul Linhas Aéreas Brasileiras y Air Canada suspendieron las actividades en el país de forma indefinida.

La principal preocupación en la entidad es que el mercado estadounidense se abra a Europa.

"Si en los Estados Unidos se comienza a permitir la entrada de ciudadanos europeos, es posible que algunas aerolíneas prefieran operar esas rutas en vez de volar en la Argentina", detalló Baravalle sobre las difíciles condiciones para trabajar que encuentran las líneas aéreas en Argentina.

En ese sentido, el ejecutivo ejemplificó: "una compañía que manda un Boeing 747 ocupado al 50% al país, que no puede mandarlo al 100% por las restricciones, va a preferir poner ese avión en una ruta donde pueda operarlo a su máxima capacidad y le resulte más rentable".

"Pensemos que en tiempos normales una persona que sacaba un pasaje hacia la Argentina lo hacía con 6 meses de anticipación, hoy no podemos darle certezas de acá a dos días. Las compañías tienen que publicar su oferta aclarando que la salida del avión está sujeta a decisiones gubernamentales, lo que implica un riesgo para la empresa ya que si vende un itinerario que luego es cancelado tendrá que bajar a esos pasajeros y reprogramarlos en un nuevo vuelo que no sabe si podrá o no operar," continuó Baravalle en declaraciones al portal Infobae.

Las aerolíneas van a elegir trabajar en países donde tengan rentabilidad económica

"Las aerolíneas buscan operar con seguridad económica, hoy por hoy la normal realización de rutas en el país es muy riesgosa y poco rentable", sentenció el director ejecutivo de JURCA.

Otro que alzó la voz al respecto fue Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para las Américas quien indicó que las líneas aéreas deciden dejar de operar en el país ante la falta de previsibilidad, en medio de un clima de políticas cambiantes.

Del mismo modo, el director ejecutivo de Jurca se pronunció sobre la falta de certidumbre: "Las casas matrices de las aerolíneas trabajan con planes de vuelo por un mínimo de 3 meses, hoy por hoy no podemos darles ninguna previsibilidad".

Se suma a esto la falta de claridad respecto a la distribución del cupo de pasajeros. Ya que en la de Decisión Administrativa 643/2021 no se especifica de qué forma deberá ser repartido el cupo diario de 600 pasajeros que pueden ingresar al país.

"Lo que puede suceder es que las aerolíneas reduzcan sus operaciones, en vez de mandar 4 o 5 aviones van a mandar 1 o directamente suspender la operación, En algunos casos, como ya ha pasado, se irán definitivamente; en otros, suspenderán hasta noviembre u octubre cuando sea posible programar los vuelos con la Argentina", dijo Baravalle.