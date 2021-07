Fígoli apuesta a las vacaciones de invierno para reflotar el Parque de la Costa

Tras desembolsar u$s2 millones para obras, el nuevo dueño del centro de entretenimientos de Tigre busca recuperar las finanzas con la oferta de invierno

Luego de más de un año y medio de actividades interrumpidas por las restricciones sanitarias lanzada por el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19 y también de un cambio de propietario, el Parque de la Costa apuesta a las vacaciones de invierno para intentar recuperarse de la crisis financiera que sufrió.

Como el resto de los parques, desde el inicio de las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno no tuvo ingresos, sus juegos se paralizaron y casi todo el personal fue licenciado pero con el cobro de los salarios, tal como lo marcaban los decretos presidenciales que reglamentan el combate contra el coronavirus.

Considerado el centro de atracciones más emblemático de Argentina, fundado en 1997 y que en momentos de normalidad tiene la posibilidad de recibir hasta 5000 visitantes por día, ahora abrió sus puertas en doble turno y bajo los estrictos estándares de calidad y seguridad similares a los usados en los parques de Estados Unidos y Europa.

Ocurre que las vacaciones de invierno representan el 25% de los ingresos totales del Parque de la Costa en épocas normales, dinero que el año pasado dejó de percibir por las restricciones y que se sumó a una caída anterior que arrastraba desde el 2019 y que llegaba al 30%.

Desde la empresa explican que para esta temporada contarán con una agenda de shows exclusivos y los visitantes podrán comprar de manera anticipada y con descuentos especiales para esta temporada invernal como puntapié inicial de la nueva etapa que comenzó en febrero tras su venta a Fénix Entertainment Group.

La empresa de entretenimientos que dirige Marcelo Fígoli se quedó con el Parque de la Costa tras negociar su traspaso accionario con Sociedad Comercial del Plata (SCP), asumiendo los pasivos y el personal del centro ubicado en la localidad bonaerense de Tigre.

Para retomar las actividades, Fénix invirtió más de u$s2 millones en obras para su puesta en marcha y el lanzamiento de la nueva agenda de entretenimientos que comenzó el pasado viernes 16 de julio no solo con las tradicionales atracciones sino también con shows exclusivos y gratuitos para todos los visitantes.

La premisa es recuperar las pérdidas acumuladas y que en el último balance correspondiente al primer trimestre de este año, mostró un rojo de $305 millones que le generó un impacto negativo en el resultado operativo y en la generación de fondos.

Apuestan a las vacaciones para reflotar el Parque de la Costa

En ese momento, el Parque estaba en manos de SCP, holding que debió adoptar varias medidas para poder cumplir con sus compromisos habituales como pagos a proveedores, cargas sociales e impuestos mediante la reducción de los costos y gastos al mínimo necesario para mantener la operación administrativa y salvaguardar los activos; negociaciones con los proveedores para los pagos de deudas pendientes; reducción de los salarios de sus 550 trabajadores; acogerse a planes de facilidades de la AFIP.

Con el cambio de dueño y el proceso de recambio de su oferta también llega el diseño de dos turnos para garantizar un estricto control y los cuidados necesarios.

"Armamos una agenda y un cronograma para que las personas que visiten el parque puedan disfrutarlo más allá de los juegos, transformándolo en un punto de encuentro con opciones gastronómicas y de shows. Este doble turno va a permitir recorrer el centro de atracciones de una manera más segura y tranquila" destacó Walter Alvarez, gerente General del Parque de la Costa.

En el caso del turno mañana será de 9:00 a 16:00 hs (juegos de 9:00 a 14:30 hs) y en el turno tarde, de 14:00 a 21:00 hs (juegos de 15:00 a 20:30 hs).

En cuanto a las opciones de pasaportes, el parque presenta cuatro alternativas compuestas de la siguiente manera: Vértigo: $2.200 (ventanilla) $1.800 (on line), Familiar: $2.000 (ventanilla) $1.600 (on line) Infantil: $1.400 (ventanilla) $1.000 (on line) y el pasaporte anual en promoción por $4.000, todos valores por persona.

Con respecto a las atracciones, el pasaporte Vértigo incluye: Capitán Piraña - Barco, Circuitos Aéreo Explorador, Circuito Aéreo Aventurero, Desorbitados, Montaña Rusa Saltos del Delta, Montaña Rusa Boomerang, Montaña Rusa Desafío y Pendulum Zombiland.

Por su parte, el pasaporte Familiar incluye: Autos Chocadores, Baile de las Tazas, Botes del Pantano, Botes en el Nilo, La Mansión del Terror, Montaña Rusa El Vigía, Orcas Voladoras, Pulpo, Samba, Sillas Voladoras, Vuelta al Mundo, La Cueva de Dinos y La Maldición de Anubis.

En cuanto al pasaporte infantil – 1,30 altura máxima permitida – incluye: Carrousel, Colectivo Loco, Chiquitren, El Canguro, Mini Barco Pirata, Mini Sillas Voladoras, Minijet, Panda y Mico y Vuelo en Globo

A su vez, se ofrece el espectáculo de riesgo Invasión Zombi, los shows del Oso Braulio y Yoni, el Musical de Películas, el Show de Cara de Barro y los personajes del Parque. También se suman, el show de Luis Miguel con el cantante Martín Russo y show de DJ con batalla laser.

Según el ejecutivo, el establecimiento "sigue los estándares de calidad de los parques de Estados Unidos y Europa, cumple con todos los protocolos de COVID 19 y ha sido diseñado y será operado cumpliendo estrictamente con las normas de seguridad nacional e internacional".

En este sentido, todavía no se podrá ofrecer, a raíz de los protocolos, un sector denominado E-Sport Land, una Arena de 40s pc para gamers con el objetivo de traer competiciones internacionales al país. A su vez, para el 2022, la empresa busca sumar a su oferta actual simuladores, montañas rusas con realidad virtual.

Hasta el inicio de la pandemia, el Parque había recibido más de 20 millones de visitantes desde su inauguración.

Alivio y futuro

Ahora, Fígoli apuesta a su reactivación plena teniendo en cuenta además las sinergias con el resto de las empresas propiedad del empresario como un grupo de medios de comunicación que incluye la agencia Noticias Argentinas (NA) y varias radios como Rock & Pop y Rivadavia.

Su desembarco en el parque permitió dar marcha atrás con la decisión de cerrar el parque que había tomado SCP, luego de haber considerado todas las posibilidades para mantenerlo abierto o, por lo menos, operativo.

El desembarco de Marcelo Fígoli en el parque permitió marcha atrás con la decisión de cierre que había tomado SCP

También logró la supervivencia laboral de sus 550 empleados que atravesaron una dura realidad, producto de la inactividad del predio desde marzo pasado y con un futuro incierto si la pandemia del Covid-19 no da tregua.

Para SCP, el traspaso significó salir de un negocio que en la actualidad no forma parte del core business del holding, más enfocado hacia las actividades petroleras, a través de su participación accionaria en Compañía General de Combustibles (CGC); de la construcción y de la industria alimenticia.

En realidad, el Parque de la Costa es legado de la anterior administración de SCP que fue liderada por el empresario Santiago Soldati y que llevó a cabo uno de los concursos preventivos más largos de la historia de una empresa cotizante en el mercado bursátil local.

Un proceso que se inició en el año 2000 para reestructurar un pasivo por casi u$s1200 millones que finalizó en el 2017 y que, entre las medidas adoptadas, provocó el cambio de accionistas.

Su venta le quitó además inestabilidad al balance global de SCP que el año pasado reportó una pérdida global por $375 millones.