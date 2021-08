Una de las principales aseguradoras analiza salir del negocio en Argentina: el listado de las que se fueron

Ya vendió el año pasado su negocio de retiro y ahora podría dar otro paso para reducir su presencia en el país. Tendría un comprador

La aseguradora estadounidense MetLife analiza irse de la Argentina. La compañía anunciaría formalmente su partida en las próximas horas, aunque dejaría el negocio en manos de un comprador.

"Como parte de la política de MetLife, no respondemos sobre rumores o especulaciones", indicaron desde la empresa al ser consultados sobre las versiones que suenan fuerte en el mercado.

En octubre del año pasado, MetLife vendió su negocio de seguros de retiro a Orígenes para, supuestamente, focalizarse en la rama de seguros de vida y patrimoniales, segmento en el que hacía más de 25 años opera en la Argentina. En ese momento, en la empresa habían indicado que tenían más de 2 millones de clientes y 500 empleados.

De esos empleados, 400 se dedican a la actividad del seguro y otros 150 trabajan en el área de servicios de la empresa, desde la que atienden a las otras filiales de América latina. Metlife también tiene en el país un centro de modelaje actuarial que atiende a todo el mundo.

Si finalmente se concreta, la salida de la firma se sumaría a otros procesos de desinversión que está llevando a cabo en otros mercados.

Por ejemplo, a fines de 2020 le vendió a la aseguradora suiza Zurich sus actividades de seguros generales en Estados Unidos por u$s3.940 millones. Y también se deshizo de operaciones en Polonia, Grecia y Japón.

La partida de la compañía se suma a otras, como las de las aerolíneas Latam, Air New Zealand o Qatar, la cadena Falabella, el laboratorio Pierre Fabre o Walmart, que emprendieron la retirada como resultado de un clima de negocios adverso.

MetLife ocupaba a marzo pasado el puesto 29 en el ranking general de aseguradoras de la revista Estrategas, con una participación menor al 1% del mercado y primas emitidas por $ 6.000 millones.

El resultado técnico de la firma fue de $ 612,4 millones y el rojo financiero llegó a $ 531,2 millones, lo que le daba un resultado total positivo de $ 15,8 millones.

El grueso del negocio de MetLife viene del seguro de vida, donde tanto en individual como en colectivo está en el quinto puesto del sector, con una participación que ronda el 5%.

En tercer lugar, el rubro que más le aporta es el de accidentes personales, donde ocupa el segundo puesto con un 9% de participación.

En "combinado familiar", la empresa sube al puesto 17, con un 2% de participación en ese mercado. En robo también tiene un lugar destacado, con una participación de 7,4% en el 5 puesto.

Empresas extranjeras que se fueron del país

Una quincena de empresas de capitales extranjeros decidieron en los últimos meses retirar sus negocios total o parcialmente de la Argentina o bien vender sus operaciones a compañías locales, como consecuencia de la crisis económica que aceleró la pandemia.

Este es el listado de compañías que salieron total o parcialmente de la Argentina:

Falabella

La compañía Falabella, de origen chileno, cerró locales en el mercado argentino, luego de haber anunciado el año pasado su intención de hacer "sustentable" su operación local.

Walmart

Walmart, la cadena de supermercados de origen estadounidense, concretó la venta de su negocio en la Argentina al grupo que lidera el empresario Francisco de Narváez, que de esta forma desembarcará nuevamente en el sector del supermercadismo. La operación se habría cerrado por una cifra de u$s44 millones, según trascendió de fuentes cercanas a la negociación, y la empresa local ya anunció sus planes de invertir u$s120 millones en tres años.

Latam

Latam anunció a mediados de junio del año pasado que cerraría sus oficinas locales por lo que no continuaría operando vuelos de cabotaje. La aerolínea de origen chileno operaba en la Argentina desde hacía 15 años.

Air New Zealand

Air New Zealand fue una de las primeras –luego de Latam y ante la demora del regreso de los vuelos– entre las aéreas que tenían rutas que unían sus países con la Argentina y ya anunciaron que no las retomarán una vez que finalicen las medidas de restricciones a los vuelos.

Emirates

La empresa ratificó en agosto la suspensión por un plazo indefinido de sus operaciones en Argentina y ofreció un retiro voluntario a los empleados que operaban en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, aunque mantiene su planta comercial en sus oficinas de Buenos Aires.

Qatar Airways

Qatar Airways anunció la cancelación de sus vuelos a la Argentina y se convirtió en la tercera aerolínea internacional que dejaba de volar al país desde que comenzó la pandemia. "Tras una revisión de las operaciones, Qatar Airways ha anunciado la decisión de suspender sus servicios desde Doha al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Buenos Aires, debido al impacto global en las aerolíneas y las condiciones negativas del mercado actual", confirmó entonces una fuente de la empresa a este medio.

Norwegian

El año pasado, la low cost europea Norwegian también dejó el mercado argentino y vendió su operación domestica a la compañía JetSmart. En un contexto global complicado, la empresa noruega decidió salir del país a pocos días de la asunción de Alberto Fernández. El alza de los costos en dólares luego de la devaluación de 2019 y los rumores de que el kirchnerismo no impulsaría el modelo de vuelos económicos aceleraron la decisión.

BASF

La empresa no abandonará del todo el mercado argentino, sino que prevé trasladar la producción de las pinturas automotrices OEM (fabricante de equipamiento original) a Sao Bernardo do Campo, en Brasil, en el segundo semestre de 2021. Sin embargo, la planta de Tortuguitas de la empresa alemana continuará trabajando con los negocios de pintura automotriz, repintura automotriz y químicos para el cuidado personal y del hogar. La empresa no abandonó del todo el mercado argentino, sino que trasladó la producción de las pinturas automotrices a Brasil.

Axalta

Competidora de Basf, la empresa química estadounidense dejó de producir pinturas para automóviles en la Argentina. Cerró su fábrica y las oficinas administrativas de Escobar, donde trabajaban unas 100 personas.

Saint Gobain Sekurit

La autopartista francesa Saint Gobain Sekurit cerró su fábrica de parabrisas y mudó su producción a Brasil. La compañía acordó el retiro voluntario de sus 150 empleados y cerró su planta de la localidad de Campana, Buenos Aires. La firma es de origen francés y produce en 19 países. Su planta de Tortuguitas seguirá funcionando.

Pierre Fabré

A mediados de julio, el laboratorio francés Pierre Fabre anunció la venta de su planta de principios activos farmacéuticos, ubicada en la provincia de Buenos Aires, al laboratorio argentino Sidus. Según información oficial, la salida de la Argentina formó parte de una estrategia global para reforzar su presencia industrial en Francia.

Nike

Nike dejó su negocio local en manos de la mexicana Axo. "Nike anuncia hoy que está realizando una transición del modelo de negocio en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay con alianzas estratégicas con distribuidores, permitiendo así desarrollar un negocio más rentable, eficiente en capital y de mayor valor agregado. Este movimiento demuestra el enfoque continuo de Nike para optimizar los modelos operativos de los países en su cartera global, con un enfoque e inversión nítidos frente a mayores oportunidades de crecimiento a través de la ofensiva directa al consumidor", aseguró un comunicado emitido por la empresa.

Gerresheimer

La empresa de origen alemán, que producía packaging para el sector farmacéutico, le vendió su operación argentina a la local IMAP y se fue del país.

Brightstar

La empresa Brightstar, una multinacional estadounidense que fabrica celulares en Tierra del Fuego para compañías de primera línea, como Samsung y LG, es otra de las firmas globales que están en proceso de irse de la Argentina. Según pudo saber Infobae, de fuentes de la empresa, está buscando un socio estratégico que pueda hacerse cargo del negocio. Si no lo encuentra se iría igual, agregan en el mercado, aunque las negociaciones con algunos interesados estarían encaminadas. "La decisión es salir del país", aseguraron.

Glovo

La app de delivery Glovo tomo la decisión de irse de la Argentina luego del anuncio de restricciones al dólar de septiembre. "A partir de la noticia de público conocimiento, la compañía afirma que efectivamente Glovo vendió sus operaciones de Latinoamérica a Delivery Hero, y además, dejará de operar en la Argentina. La decisión ha sido definida por la casa matriz para focalizar el crecimiento y presencia en otros mercados clave de la compañía", detalló la empresa en un comunicado.