Precios imbatibles: oportunidades para comprar ante la baja sostenida del m2

En un contexto de alta oferta, los propietarios saben que tienen mucha competencia y cada vez son más los que deciden optar por tasaciones más acordes a la realidad del mercado, por lo que aparecen tentadoras propuestas para quienes disponen del efectivo.

Según informaron desde RE/MAX Premium, las propiedades bajaron 10% en lo que va del año, la brecha entre el precio publicado y el valor de venta se achicó un 15% y la tipología más vendida son los departamentos usados de dos ambientes.

"Estos factores están alentando a invertir los ahorros en ladrillos. Comprar ahora o esperar depende del propósito. Nadie sabe bien que va a pasar con los precios en un futuro cercano pero por otro lado tener el dinero sin generar ingresos tampoco es una buena decisión", precisó Ariel Champanier, presidente de la inmobiliaria.

Un dato clave a destacar con una mirada de mediano plazo es que cada vez que los inmuebles bajaron de precio en el pasado, luego se recuperaron y llegaron a precios superiores a los picos anteriores.

Para comprar barato no hay un presupuesto determinado ya que depende más de la oportunidad que se presente y del poder de negociación con los dueños. "Históricamente, aquellos inmuebles que no estaban en buenas condiciones edilicias tenían mayor margen de negociación; como los departamentos, que fueron los que más bajaron de precio", detalló Champanier, a diferencia de los PH que son muy buscados y hay pocos disponibles porque ahora el m2 descubierto se valorizó mucho más.

El panorama según las zonas

Dentro del AMBA, los mayores descensos interanuales de valores de departamentos se encontraron en las zonas más alejadas del centro de CABA.

"Un depto de 2 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires parte de los u$s 50 mil en una zona de clase media baja, de los u$s 70 mil si pasamos a zonas de clase media y por encima de los u$s 100 mil en las mejores zonas", ejemplificó el presidente de RE/MAX Premium.

En cuanto a los PH, hoy se pueden conseguir desde los u$s 100 mil en adelante, en zonas de clase media, mientras que el valor de las casas arranca en u$s 150 mil.

Las unidades terminadas de aquellas empresas constructoras que necesitan capital para invertir en otros emprendimientos también son vistas como una oportunidad.

Hay casos en que los desarrolladores quieren comprar insumos en pesos para estoquearse en otros proyectos que tienen en marcha y aprovechar el enfriamiento de la economía para negociar mejores descuentos con los proveedores y hacen descuentos impensados que pueden llegar al 30%.

"Para comprar de pozo, hoy por lo general, se pide un 40% de adelanto y el resto en 24/36 cuotas, dependiendo el proyecto. Los valores parten de los u$s 60 mil", concluyó Champanier.