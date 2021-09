El Gobierno anula la adjudicación de la ex Radio El Mundo: estos son los motivos

A través de una medida tomada por el Enacom se dejó sin efecto la licitación que entregó la frecuencia de la histórica AM a los dueños de Radio Cooperativa

A pesar de haber adjudicado la licencia en julio del año pasado a Radio Cooperativa, el Gobierno volvió sobre sus pasos y acaba de anular la licitación para la explotación de la ex Radio El Mundo.

La decisión fue tomada por las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que tiene a cargo el seguimiento y control del sector de Internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.

El organismo advirtió, recién un año después de entregar la licencia, que el propietario del grupo periodístico que se había quedado con la frecuencia AM 1070 es funcionario público, quedando comprendido bajo las normas de incompatibilidad establecidos por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual o más conocida como Ley de Medios.

Ocurre que Martín Leandro Cigna, quien actualmente ocupa el cargo de presidente de la sociedad Radio Cooperativa AM 770, es al mismo tiempo Director de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) que a su vez depende del Ministerio de Economía de la Nación.

A partir de esta superposición de cargos en el sector público y el privado, el Enacom dictó la Resolución 1298/2021 para explicar las razones por la cuales anula la cesión de la ex Radio El Mundo a Cigna y convoca a una nueva licitación que se llevará a cabo el 4 de octubre próximo.

"De un nuevo análisis efectuado a la referida oferta, se verificó, entre otras cuestiones, que el presidente de la entidad proponente, revestía carácter de funcionario público, quedando comprendido en la incompatibilidad prevista en el Artículo 24 inciso h) de la Ley N° 26.522, a saber "No ser magistrado judicial, legislador, funcionario público ni militar o personal de seguridad en actividad. Esta condición no será exigible cuando se trate de meros integrantes de una persona de existencia ideal sin fines de lucro", estable en sus considerandos, la medida que lleva la firma de Claudio Ambrosini, titular del Enacom.

También se recuerda que al 13 de marzo del 2020, cuando se consideraron cumplidos los requisitos jurídicos personales establecidos en el Artículo 14 inciso a) del reglamento que rige el proceso de selección, Cigna era titular de la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales del Inaes.

A partir de este carácter de funcionario púbico del dueño de Radio Cooperativa, de la omisión en la denuncia de dicha circunstancia y de la imposibilidad de cursar una nueva intimación teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 14 del reglamento que rige el presente proceso de selección, el Enacom estima que correspondería dejar sin efecto la convocatoria a fin de formular un nuevo llamado en el marco del proceso de regularización de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora de amplitud modulada.

Para respaldar la decisión, el organismo recuerda el caso "Miragaya (CSJN 2003 "Miragaya Marcelo Horacio c/ Comité Federal de Radiodifusión s/Amparo Ley 1 6.986 Fallo 326:3316)", donde se consideró que la revocación del acto que había conferido derechos subjetivos era legítimo, "por cuanto tales derechos no se estaban cumpliendo al momento de la revocación, resultando de aplicación en los presentes actuados, el precedente señalado".

También hace mención a postulados de la Procuración del Tesoro de la Nación que sostiene que en cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, el organismo convocante podrá, por causas justificadas, dejar sin efecto el proceso de selección.

Según la resolución del Enacom "la doctrina enseña que mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva o para aprobar el contrato no se haya expedido disponiendo esas medidas, la Administración Pública (Estado) no está obligada a contratar con el adjudicatario provisional, y correlativamente este no puede intimar a la autoridad a que contrate con él, pues se ha dicho que en ese estado del procedimiento la Administración Pública tiene una especie de derecho de veto respecto de la celebración del contrato (…) Recién la adjudicación definitiva, o la aprobación del contrato, crean un derecho en favor del oferente elegido o seleccionado, quién entonces podrá exigir la realización o formalización del contrato…" (V. MARIENHOFF, Miguel S. "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo III-A. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Septiembre de 1998, pp. 245/246)".

Conflicto eterno

El organismo había adjudicado la banda de AM 1070 Khg, donde históricamente operó Radio El Mundo, en junio del 2020. Antes, en octubre del 2019, el gobierno del ex presidente Mauricio Macri había rescindido la licencia de la emisora para convocar a una licitación con el objetivo de ceder la frecuencia a nuevos operadores que pusieran fin a la situación de crisis, problemas para poder mantenerse al aire y constantes desvinculaciones de personal que sufrió El Mundo bajo el control de sus anteriores propietarios Difusora Baires S.A.

Martín Cigna, dueño de Radio Cooperativa y funcionario del INAES

En ese momento, el Enacom se hizo cargo de la frecuencia y designó a un delegado administrador que confeccionó un relevamiento sobre el estado de los bienes de la histórica emisora, cuya frecuencia deberá ser entregada a nuevos dueños tras 85 años de operaciones bajo el nombre de Radio El Mundo.

De hecho, se trata de una de las pioneras de la radiofonía argentina desde su primera emisión, el 29 de noviembre de 1935 y hasta la última el 1 de abril del 2019 bajo la propiedad del grupo norteamericano Disney y de la productora ArteArgentina S.A., cuyo titular es Eduardo Martín Rodríguez Flores.

Ambos grupos empresarios desataron un conflicto societario que llevaron al Enacom que por entonces presidía Miguel De Godoy, a lograr que Disney escindiera las licencias de la AM y de la FM.

Luego, mediante la Resolución 2002/2019, el ente resolvió la extinción "de la licencia del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de amplitud, identificado con la señal distintiva LR1 Radio El Mundo, que opera en la frecuencia 1070 KHz., de titularidad de la firma Difusora Baires S.A, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 50, inciso e) de la Ley N° 26.522".

Se designó además a Ezequiel Respettino como asesor del Enacom "cumpliendo las funciones de delegado administrador del servicio de la emisora y con funciones tendientes a obtener la regularización de la situación de la frecuencia 1070 KHz., la continuidad del servicio de Radio El Mundo y de encarar un seguimiento del cumplimiento de los compromisos formulados por Difusora Baires al tiempo de solicitar la aceptación de la renuncia a la licencia del servicio".