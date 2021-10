Se reactivan los alquileres de locales comerciales: cuáles son las zonas con mayor demanda

Expertos señalan que están reabriendo comercios en las calles más concurridas. Precios más bajos que en la prepandemia y franquicias, impulsan la demanda

La pandemia, los ruidos políticos y las sucesivas crisis económicas conformaron un combo explosivo para el sector inmobiliario. A las condiciones generales del país, se le sumó la aplicación de la controvertida Ley de Alquileres. El resultado de todas esas variables es un sobrestock de inmuebles a la venta en la Ciudad de Buenos Aires, con precios a la baja, y poca disponibilidad (y concreciones) de alquileres.

Sin embargo, hay un rubro que se reactivó en los últimos meses: el de los locales comerciales. Desde el sector destacan que las operaciones crecieron, con foco en las principales arterias de la Capital Federal, y con precios por debajo a los que se registraban antes de la llegada de la pandemia. Es que, señalan, los propietarios "no quieren dejar pasar ninguna oportunidad".

"Los alquileres comerciales se reactivaron.Mucho de lo que se cerró en la pandemia se volvió a ocupar. Se ve en la calle. Ya casi no quedan locales vacíos de los que sufrieron el golpe de la pandemia, sobre todo en las principales avenidas, que eran una desolación en el 2020", resumió al respecto Diego Migliorisi, titular de Migliorisi Propiedades

En los últimos dos meses, se reactivó el alquiler de locales comerciales

"El alquiler de locales comerciales en estos últimos 60 días, comparado con los mismos meses de 2020, está mucho mejor. Se hacen algunos contratos y hay interesados buscando determinados tipos de locales. Hay muchos comerciantes que habían cerrados sus puertas que se vuelcan a iniciar sus negocios. Y la mayoría quiere mejorar la ubicación que tenía", señaló a iProfesional Jorge Toselli, de JT Inmobiliaria.

El empresario detalló cuáles son las zonas que más están traccionando la demanda en Capital: "Los locales característicos en la avenida Santa Fe; en Cabildo; una parte de Rivadavia en Caballito y Flores; los locales de Palermo Hollywood, que si es un local grande están poniendo restaurantes, y si es uno chico venta de ropa".

"Hace seis meses los locales estaban vacíos y nadie se animaba a alquilar. Desde hace dos meses, aproximadamente, están empezando a alquilarse todos los locales", remarcó por su parte Leandro Dziencielsky, broker inmobiliario de la red Century21, quien destacó que la reactivación se da sobre todo "en las principales arterias, como avenida Corrientes, Rivadavia, la 9 de Julio".

Otra zona castigada por la pandemia y que, de a poco, busca renacer es la calle Florida. "Algo repuntó, aunque todavía quedan varios vacíos", señaló Toselli, quien remarcó: "Se ocuparon, por ejemplo, dos locales grandes por parte de marcas internacionales. Porque antes, para posicionarte en Florida, tenías que pagar una fortuna. Las empresas grandes hoy alquilan por un cuarto de lo que lo hacían en los años 2018 y 2019. Entonces, se posicionan en ese lugar, esperando que a partir de 2022 se recupere la actividad y el turismo internacional".

Precios y negocios

Si bien se percibe una recuperación, lógicamente la demanda todavía no está a niveles prepandemia. Y eso hace que los precios de los alquileres comerciales también bajen. Es que, según destacan los especialistas, los dueños no quieren dejar pasar las oportunidades.

"Todos los locales valen menos de lo que costaban en 2019. Si antes de la pandemia buscabas un local, si había alguno desocupado, el dueño te pedía más de lo que valía: incluso hasta u$s500 más. Hoy es al revés: lo alquilan por u$s600 menos de lo que vale. Eso es una gran ventaja. Los dueños te dicen: 'Pido determinada cantidad de dinero, pero si aparece alguien llamame que vemos de arreglarlo'. No quieren dejar pasar las oportunidades", remarcó Toselli.

Franquicias y cadenas, los rubros que más demandan por alquileres actualmente

Al analizar el tipo de comercios que impulsa actualmente el sector, Dziencielsky explicó: "Hay casos de varias franquicias o cadenas que les va bien en el Interior y vienen a Capital para expandirse. Y empiezan a alquilar locales. Se ve el crecimiento de los comercios que no les pegó tan fuerte la pandemia y se vienen expandiendo".

Al referirse al tamaño de los locales, el especialista de Century 21 señaló: "Se buscan locales en torno a los 100m2, que es la medida justa. Si tenés un local de esas medidas, es bueno porque es lo más buscado".

Lejos de la prepandemia

De acuerdo a un relevamiento realizado recientemente por la Cámara de Comercio (CAC), durante el bimestre julio-agosto la cantidad de locales inactivos en la Ciudad de Buenos Aires se redujo un 15,8% con respecto al periodo mayo-junio. De todas formas, el nivel de comercios "vacíos" se mantiene un 56,9% por encima del bimestre enero-febrero de 2020, previo al inicio de la pandemia.

Según se desprende del informe, en las principales áreas comerciales de Buenos Aires durante el cuarto bimestre de 2021 se detectó un total de 433 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas. En la medición anterior, correspondiente a mayo-junio del 2021, los locales vacíos habían sido 514.

Respecto al a recuperación que se percibe en el sector comercial, Matías Wilson, economista jefe de la CAC, analizó: "En la cabeza de los comerciantes está aún la pandemia, no se animan del todo a levantar un proyecto nuevo porque no saben cuál va a ser la nueva reconfiguración de la forma de consumir por un lado y de las zonas comerciales, cuál va a ser la circulación de la gente en el microcentro, seguramente no se vuelva al modelo anterior".