Quiénes son los argentinos creadores de la primera bebida deportiva de cannabis

Contiene la molécula no psicoactiva de la planta con múltiples beneficios para la salud según señalan numerosos estudios médicos internacionales

A veces los mejores negocios aparecen en momentos malos o de incertidumbre. Un ejemplo de eso es la marca Rejoy, creada por tres argentinos en Miami, Estados Unidos, y conocida por crear la primera bebida deportiva a base de cannabis. Más precisamente de CBD, la molécula no psicoactiva de la planta con múltiples beneficios para la salud según señalan numerosos estudios médicos internacionales.

Quienes están detrás de la empresa son Martín Moresco, Diego Belbussi y Sebastián Sánchez. Los tres cuentan con una larga experiencia en compañías dedicadas a la producción de bebidas y comidas y hace pocos años decidieron comenzar su propio proyecto. Pero la historia sobre su nacimiento de la marca no comienza bien.

"En 2018, cuando vivía en Ámsterdam, Sebastián tuvo un accidente en bicicleta mientras entrenaba. La verdad es que fue muy grave y casi queda cuadripléjico", explican a Forbes Argentina los argentinos fundadores de Rejoy.

Para bajar el dolor, los médicos le dieron muchos medicamentos a base de opioides pero eran muy pesados. Al mismo tiempo, en Estados Unidos comienza a utilizarse el CBD de forma más habitual y él decidió empezar a tomarlo. Ahí vimos que tenía un beneficio para su recuperación, sobre todo la deportiva, y nos nació la idea.

La bebida

Se prepara en base a una receta que se fue perfeccionando. Está infusionada con CBD, la molécula medicinal del cannabis que obtenemos del cáñamo. La misma tiene beneficios en relación a bajar la inflamación o el dolor después de una actividad deportiva o de entrenar. Está pensada para la recuperación Cada botella tiene 20 mg de cannabidiol y cuesta US$ 3,99.

La empresa físicamente está en Miami pero comercializa en varios estados del país. Tanto en los que el CBD es legal como en los que no porque para estos últimos lanzamos a principio de año una línea nueva de productos a base de plantas sin agregados artificiales ni azúcares y con un alto nivel de minerales y electrolitos. No son para la recuperación ya que no tienen CBD sino que están pensadas para la hidratación, señalaron.

En el último tiempo entraron en cadenas importantes de California, Carolina del Norte y del Sur, de Texas y estamos en tratativas con otras como Wholes Food. Son cadenas importantes para Estados Unidos con influencia y en las que se fijan muchos retailers.

"Como por el momento el cannabis es ilegal a nivel federal, nuestra estrategia es ingresar en estas cadenas y posicionarnos como una opción natural dentro del mundo de las bebidas deportivas a base de plantas. Así, cuando se dé la aprobación federal al cannabis de parte de la FDA, las cadenas que ya trabajan con nosotros solo tengan que incorporar la bebida con CBD. Pero para ese momento, la marca Rejoy ya va a ser conocida para ellos y eso es una ventaja para nosotros", concluyeron a Forbes Argentina.

Financiación

La empresa comenzó con unas 50 mil unidades al año. Durante 2021 llegamos a 200 mil y el objetivo para el próximo año es multiplicar eso por diez.

La primera financiación fue a través de una campaña de crowdfunding en la página WeFunder. La verdad que fue un éxito porque conseguimos 600 mil dólares a partir de 300 inversores con los que estamos siempre en contacto y nos ayudan mucho, explican los fundadores de la firma.

Este año facturan 170 mil dólares, más que el doble del año anterior. Y para el próximo tenemos un estimado de un millón y medio de dólares.