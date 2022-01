Boom inmobiliario en Miami: grandes oportunidades de inversión para argentinos

El año 2021 ha registrado la marca histórica de ventas anuales de propiedades en Miami y el sur de la Florida situación que se mantiene en los primeros días de enero de este nuevo año.

Este boom inmobiliario, nacido de múltiples factores, tiene su principal raíz en la pandemia. Muchas de las personas, que comenzaron a trabajar de forma remota desde cualquier sitio, se cuestionaron acerca de los beneficios que obtendrían al vivir en un lugar donde confluyen el buen clima, la diversión, la tecnología y las comodidades de una gran y próspera ciudad.

Si a lo expuesto se añade que la moneda estadounidense es estable, que las condiciones de vida en este destino son inmejorables y que un número destacado de empresas han mudado sus oficinas a la ciudad, creando nuevos puestos de trabajo, la fórmula para alcanzar el éxito parece ser imbatible.

En este contexto, algunas de las características que han dominado al mercado de real estate de este destino, durante el último año, y que probablemente se mantengan en este año fueron los excelentes precios de venta de las propiedades, las múltiples ofertas por una misma unidad y los inventarios cuya duración no superó la semana de vigencia en el sistema de las agencias de real estate.

Los especialistas del mercado de bienes raíces ubican a los argentinos entre los compradores más frecuentes de propiedades e inmuebles comerciales en Miami y el sur de la Florida, durante 2021 y aseguran que estas cifras continuarán en alza durante este año.

En este sentido, Mónica Posin, Broker y CEO de New Capital Realty, con una experiencia de 20 años en el mercado inmobiliario de la región y con destacada experiencia en la obtención de visa para inversores de habla hispana, explica a iProfesional cuáles son los principales aspectos de este exponencial crecimiento del mercado inmobiliario en Miami y el sur de la Florida.

¿Cuáles son los factores más importantes que los inversionistas toman en cuenta a la hora de comprar una propiedad en el sur de la Florida?

"Realmente son muchos los factores que inciden a la hora de invertir los ahorros de toda una vida en este destino. El más importante de todos es la estabilidad de la moneda estadounidense. A la solidez de nuestra divisa debemos adicionar las bajas tasas de impuestos (es uno de los pocos estados que no paga impuestos estatales), el crecimiento y desarrollo de la ciudad, la valorización de las propiedadesy los retornos que dejan a los inversionistas. Si hacemos hincapié en el estilo de vida, no caben dudas de que Miami y el sur de la Florida gozan de un excelente clima durante todo el año y la rutina y el descanso son absolutamente compatibles en este lugar. Si a esto le sumamos el constante crecimiento tecnológico, el desarrollo de espacios vinculados al arte, los infinitos lugares de diversión para personas de todas las edades y la multiplicidad de culturas que conviven en este lugar, creo que obtenemos un combo imbatible a la hora de elegir este destino para desembarcar como inversionista en este 2022", explica Monica Posin al equipo de iProfesional.

Mónica Posin, Broker y CEO de New Capital Realty

¿Cómo ves al mercado inmobiliario en el sur de la Florida?

"El sector está atravesando su mejor momento. El mercado inmobiliario en Estados Unidos no se detiene y ofrece una amplia variedad de alternativas para los inversores de todo el mundo, especialmente para los argentinos. En este contexto de crecimiento, Miami y el sur de la Florida no son la excepción. Un dato no menor es que Miami cuenta con un gran aeropuerto que facilita el movimiento para aquellos clientes que decidan llevar adelante sus negocios y estar cerca de un lugar desde el que puedan trasladarse a cualquier punto del mundo. Aquí, también, se estimula la permanente construcción de importantes proyectos de arquitectura. Además, la Florida tiene otro importante atractivo para quienes vienen de otras partes a establecerse, ya que aquí los impuestos siempre favorecen a los ciudadanos", comenta la CEO de New Capital Realty.

¿Cuál es su pronóstico para este nuevo año en relación al mercado inmobiliario?

"Miami y el sur de la Florida han pasado de ser sólo un destino turístico a tener un fuerte distrito financiero, ser un centro tecnológico por excelencia y la meca de grandes e innovadores emprendimientos. Todos estos indicadores, sumados al excelente clima, la multiplicidad cultural y el equilibro que un lugar así puede otorgarle a una persona y su entorno familiar, hacen que este sea el lugar donde todos desean estar en algún momento de su vida. En base al cierre que nos dejo el 2021 en el mercado inmobiliario, es de esperarse que este año sea muy positivo en muchos aspectos, como por ejemplo la generación de puestos de trabajo, lo cual permitirá que el real estate de este lugar continúe creciendo y afianzándose. ¡Miami y el sur de la Florida están preparadas para tener otro excelente año en materia de ventas de bienes raíces!", asegura Mónica Posin a iProfesional.

¿Cuáles fueron las áreas más atractivas para los inversores durante el año pasado?

"Las principales zonas donde las inversiones se volvieron atractivas para los inversionistas, son Miramar, PembrokePines, Downtown Hollywood y Doral. Invertir en estas plazas tiene, hoy en día y a futuro, grandes ventajas. Todas ellas ofrecen muy buenos retornos y tienen alta demanda de alquileres. Además, las expensas de los edificios son bajas y estas ciudades se encuentran en proximidades de nuevos desarrollos urbanos que harán que, en unos años, los costos de tasación de las propiedades se eleven notablemente", explica a iProfesional Monica Posin, la CEO de New Capital Realty.

Te puede interesar De la mano de tres empresarios locales nace SanCor Capital

Según el diálogo entablado con la especialista de New Capital Realty, la actividad del real estate se encuentra en el mejor momento de su historia y se espera que esta tendencia continúe vigente durante todo este año.