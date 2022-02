Ley de alquileres: los cambios recién para el segundo semestre y el Gobierno busca 2 objetivos clave

El valor de los alquileres no deja de dispararse y, a la par, siguen sin consolidarse las iniciativas para avanzar de una vez por todas con los cambios a la normativa que reclama prácticamente todo el sector.

Sólo en lo que va de febrero, indicaron a iProfesional fuentes de CUCICBA, el colegio que integra a los corredores, la suba se ubica en torno al 52 por ciento. Y todo indica que ese porcentaje se elevará en el último tramo del mes.

Mientras tanto, continúa dilatándose el tratamiento del pedido de modificaciones a la ley que rige, una exigencia que proviene de inquilinos hasta inmobiliarias.

En las últimas horas se conoció que la Secretaría de Comercio Interior que encabeza Roberto Feletti activará una mesa para discutir los puntos a cambiar del marco en cuestión. Pero lo particular radica en que ninguno de los colegios de la actividad resultó convocado.

Feletti, a quien el grueso de los comercializadores de inmuebles sólo conoce por su desempeño en programas de control en supermercados y su rol en Precios Cuidados, hasta el momento sólo convocó a representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y la organización Inquilinos Agrupados.

Si bien aún no trascendió la forma en que operará la mesa, el funcionario ya dejó entrever que uno de los temas sobre los que se trabajará consistirá en recuperar la oferta de inmuebles del mercado locativo. A la par, la idea es discutir medidas para reducir el número de propiedades en venta.

En la actualidad, y sólo en Capital Federal, se ofrecen alrededor de 170.000 inmuebles. En el ámbito de los colegios reconocen que el número podría incluso ser mayor dado que varias unidades se están promoviendo por fuera de los portales de comercialización consolidados y el circuito de inmobiliarias.

Suman 170.000 los inmuebles en venta en Capital Federal.

"Estamos en un momento histórico en términos de unidades puestas en venta. Nunca habíamos llegado a semejante cantidad. La ley de alquileres generó una situación muy particular. Y a eso hay que sumarle que ya no hay tanta variación en los precios. De ahí que no se están cerrando muchas operaciones de compraventa y eso, en definitiva, alimenta el sobrestock", afirmó ante iProfesional Marta Liotto, presidenta de CUCICBA.

"Por otra parte, persiste el cepo al dólar y el inversor sólo puede hacerse con el dólar cayendo en el ‘blue’ o a través del ‘contado con liqui’. Ese aspecto también complica fuerte las operaciones. Hemos registrado manzanas en la Ciudad donde se ofrecen hasta 12 inmuebles con características similares. Algo inaudito", destacó.

Justamente CUCICBA está entre los colegios que hasta el momento no han sido llamados a integrar la mesa de Feletti.

Tiempos de cambios

Al margen de esta situación puntual, entre los comercializadores gobierna la certeza de que, aunque la modificación de la ley se aborde en el corto plazo, los cambios recién se harían sentir en el segundo semestre del año.

"Hemos estado acercando posiciones con varios diputados y se comenzaría a trabajar pensando en las sesiones de marzo. Pero, claro, ahí recién se iniciaría la conformación de los grupos técnicos y las propuestas. No es que de forma inmediata habrá una votación", aclaró Liotto.

La ley de alquileres vigente redundó en la puesta en venta de miles de unidades habitacionales.

"Tras la conformación de los equipos de seguro se sucederán al menos 2 meses de trabajo para, luego sí, entrar en etapa de votación. De ahí que, de resultar avalado el cambio, la modificación comenzaría a regir en meses como junio o julio", añadió.

En concreto, el sector inmobiliario y gran parte de los inquilinos piden cambios en ítems como la indexación por inflación y el acotamiento de los tiempos de duración de los contratos. Entienden que modificar esos aspectos terminará con las subas abruptas y, en simultáneo, alentará a los propietarios a que vuelvan a volcar inmuebles en el mercado locativo.