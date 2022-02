Hipotecados UVA: las cuotas ya acumulan subas del 150% y julio será un mes clave para todos los deudores

El drama, a la par del endeudamiento, gobierna en el ámbito de los tomadores de los créditos UVA. Las más de 105.000 familias que adhirieron a ese financiamiento enfrentan hoy un acumulado impensado en términos de subas.

Y el Gobierno, en simultáneo a no atender el desastre financiero que atraviesan los endeudados, ya informó que en el transcurso de julio pondrá fin a la convergencia pautada a principios del año pasado.

Desde la principal organización que integra a los afectados por el incremento en los montos a cubrir aseguraron a iProfesional que, desde la finalización del congelamiento de la primera mitad de 2021 a esta parte, las cuotas evidenciaron aumentos del orden del 150 por ciento.

Añadieron que, desde que se activaron los UVA en 2017 a estos días, el valor de los créditos subió alrededor del 600 por ciento.

Según Hipotecados UVA, por estos días suman 500 las carpetas de hipotecas en proceso de ejecución. Señalan que la puesta en venta de las propiedades adquiridas a través de ese crédito es una tendencia consolidada. Y que, a este ritmo, las ejecuciones serán el rasgo dominante del problema a lo largo de 2022.

"La mayoría de quienes tienen deuda mantienen hoy una relación por demás de tensa con los bancos. Quienes pusieron sus casas en venta encuentran que la situación del mercado inmobiliario no acompaña. La compraventa está paralizada. De modo que no hay una solución segura o inmediata para nadie", dijo a este medio una referente de la agrupación.

"La única medida que tomó el Gobierno en términos de supuesto alivio es la convergencia, que tras el fin del congelamiento generó un incremento en el valor de las cuotas de al menos 150 por ciento. El régimen de convergencia finaliza en julio y no hay idea de cuánto más subirán los montos tras el cambio que viene. El oficialismo ha dado señales de que no le interesa resolver el grave problema diario que enfrentan los miles de familias", añadió.

A corto plazo, la vocera señaló que se intensificará la falta de pagos dado lo abultado de los montos. "Muy pocos podrán seguir pagando. Otros, bueno, deberemos desprendernos de nuestras casas para intentar cancelar la deuda asfixiante. Y después están aquellas familias que iniciarán el doloroso camino de la ejecución", pronosticó.

Desde Hipotecados UVA ratificaron que los bancos siguen sin acercar alternativas para los tomadores del crédito. "El Provincia ofrece créditos, sí, pero no alcanzan para cubrir el monto total de las deudas. No es que de pronto te prestan 9 millones de pesos. La situación también es complicada en ese aspecto", dijo la referente a iProfesional.

En declaraciones recientes otro portavoz de la organización, Diego González, señaló que las cuotas se harán aún más imposibles de cubrir en 2022 en tanto "a la inflación se le suma la convergencia por los 18 meses que tuvimos las cuotas congeladas".

"El Banco Nación está pasando las cuotas que las familias no pueden pagar hacia el final del crédito, con el ánimo de que no figuren como morosos. Por eso la morosidad no es la real. Tenemos un 10 por ciento de nuestros compañeros en mora, que no pueden seguir. Hay una buena cantidad que ya han sido intimados por los bancos", precisó.

Un drama prolongado

A esta altura del desastre en los bolsillos, los hipotecados entienden a los créditos UVA como una "cuasi moneda" regulada por el Banco Central que, sobre todo en este último tiempo, se ha vuelto "un instrumento financiero que garantiza que los especuladores no pierdan contra la inflación, al tiempo que asegura a los bancos ganancias extraordinarias a costa de las familias trabajadoras".

"Las más de 100.000 familias que cargamos esta pesada mochila nos debatimos diariamente entre pagar la cuota o afrontar otras obligaciones. La morosidad no deja de crecer, pese a que el Gobierno insiste en que la mora es baja debido a que se niega a blanquear y contabilizar a aquellos que difirieron cuotas al final del crédito, casos protegidos por cautelares y demás", comentaron desde Hipotecados UVA en un comunicado reciente.

La Justicia, aunque sin la celeridad que demandan los tomadores de los créditos, empezó a pronunciarse a favor de los endeudados.

Así, en el último tramo de diciembre la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo porteña ordenó a un banco que adecue el valor de la cuota del préstamo hipotecario a un valor que no exceda el 35 por ciento de los ingresos del consumidor.

Consideró que el actor "se encontraría comprendido en de la categoría consumidor hipervulnerable, siendo éste aquel consumidor que, a la vulnerabilidad que presenta como tal, se suma otra circunstancia de vulnerabilidad como la condición de persona con discapacidad".

La convergencia establecida por el Gobierno vence en julio próximo.

Los jueces alertaron también sobre la "desproporción entre el monto de la cuota del préstamo hipotecario y los ingresos del consumidor que implicaría, en este estado liminar, un incumplimiento a la normativa aplicable".

También en diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 15 de Mar del Plata falló a favor de un tomador de crédito UVA y ordenó un "reajuste del contrato" celebrado entre el consumidor y el Banco Provincia. El fallo, firmado por el juez Héctor Fabián Casas, dispuso un reajuste que "alcanzará a la totalidad de las cuotas de mutuo (48)", sin perjuicio del pago cancelatorio por parte del tomador.