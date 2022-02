La trama secreta de la venta de Fox Sport a un grupo de origen chino por parte de Disney

A principios de febrero, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), emitió dictamen sobre el alcance local de la compra que The Walt Disney Company realizó a nivel global por los activos de Twenty-First Century Fox.

El ente controlado por el Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso condiciones para autoriza el deal en el país con el objetivo de equilibrar la competencia en el mercado de comercialización de canales deportivos del servicio básico de TV por cable.

Ahora y para cumplir con esta obligación, The Walt Disney Co decidió cumplir con la totalidad de los requerimientos de desinversión impuestos por la CNDC.

En este marco, acordó traspasar todos los derechos y contenidos exigidos por el organismo, incluyendo los canales básicos de TV por cable denominados "Fox Sports" con la totalidad de los derechos correspondientes a los contenidos que transmitía al momento de la fusión.

"De esta manera, Disney cumple en tiempo y forma con lo requerido por la autoridad de competencia de acuerdo con el artículo 9º de la Ley de Defensa de la Competencia (Nº 27.442)", argumenta el grupo norteamericano.

En este sentido, la totalidad de los derechos fueron traspasados al Grupo Mediapro, multinacional de origen español, con mayoría de capitales chinos y considerado uno de los conglomerados audiovisuales más importantes de Europa con presencia en todo el mundo a través de 55 centros de producción en 36 países.

LA CNDC dispuso condiciones para autorizar la fusión de ambas compañías a nivel local

De este modo, Dinsey da por cumplida la demanda del Gobierno para aprobar la fusión teniendo en cuenta que, de acuerdo a la mirada oficial, infringía el artículo 8º de la Ley de Defensa de la Competencia (Nº 27.442).

Por este motio, la CNDC subordinaba la autorización de la operación al cumplimiento de ciertas limitaciones "dado que la misma disminuye, restringe o distorsiona la competencia de modo que perjudica el interés económico general".

En su "Informe de Objeción", el ente alertó sobre los efectos perniciosos sobre la competencia de la operación y le reclamó a Disney que transfiera a un nuevo competidor todos los derechos de transmisión relacionados a competencias deportivas de los cuales Fox era licenciante al momento de notificación de la operación de fusión.

"Esta medida tiene por objetivo restaurar la efectiva competencia en el mercado de comercialización de señales deportivas básicas, es decir, los canales deportivos de cable ordinario -no señales premium o pack fútbol", señalaba el dictamen que también aclaraba que "el condicionamiento de transferencia de derechos será suficiente sí, como mínimo, alcanzan a los denominados contenidos fundamentales".

Es decir, si tiene en cuenta el traspaso de la transmisión de eventos deportivos como la Copa Conmebol Libertadores de América; Uefa Champions League; National Football League (NFL); Major League Baseball (MLB); Fórmula 1; Ultimate Fighting Championship (UFC); World Wrestling Entertainment (WWE); Premier Boxing Champions. También, la Liga ACB Basketball; World Rugby Sevens y elATP World Tour 250 – ATP Córdoba.

Reducir efectos

La restricción impuesta por la CNDC se complementa con una serie de compromisos que debe cumplir Disney para mitigar los efectos de la concentración hasta tanto se haga efectiva la desinversión y, por otra parte, busca morigerar los efectos derivados de un aumento en el poder de negociación.

Según la CNDC, la operación de concentración eliminaría a un competidor en señales que presenta una sustitución muy cercana y aumentaría el poder de negociación de las empresas fusionadas frente a las distribuidoras de señales con potenciales efectos sobre sus precios y sobre el precio de los abonos que pagan los consumidores finales. Además, la posición que adquiriría la entidad fusionada en el género deportes podría tener como consecuencia el aumento de su poder de negociación para incluir al resto de sus señales de otras temáticas en los paquetes básicos de los operadores.

En ese sentido, el compromiso establece requisitos sobre las condiciones de comercialización y paquetización que minimizan los efectos de cartera que la operación pudiera generar aún con posterioridad a concretada la desinversión, y por un plazo de cinco años.

Concretamente, establece que Disney deberá transmitir de manera abierta y gratuita los eventos deportivos relevantes de cada una de las competencias definidas como "contenidos fundamentales" hasta que se haga efectiva la desinversión, para la cual tiene un plazo de un año y una posible prórroga de seis meses.

Peligro de concentración

El grupo además deberá transmitir bajo esta misma modalidad dos partidos de la liga local de fútbol actualmente transmitidos por el canal premium de Fox Sports, uno de los cuales deberá ser necesariamente River o Boca, ya que estos equipos son los de mayor convocatoria y audiencia.

De manera adicional, tendrá que mantener un máximo de cuatro señales lineales deportivas básicas en la grilla de canales ofrecidos en la República Argentina.

El informe también establece que dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la resolución, las partes deberán comunicar por un medio fehaciente a todos sus clientes las medidas conductuales aquí establecidas.

La operación fue notificada a las autoridades del organismo el 19 de marzo del 2019 e incluía los estudios de TV y cine, redes de entretenimiento por cable y negocios de TV internacional de FOX que pasan a manos de Disney. Si bien se trata de una deal de carácter global, la CNDC debe intervenir ya que tiene efectos en la Argentina.

Como parte de esta operación, se realizó una escisión de la cual resultó una nueva empresa que retiene el nombre de Twenty-First Century Fox, Inc. y sus marcas, así como también los activos relacionados con el segmento Televisión de Fox; la señal de TV Fox News, Big Ten Network y las cadenas de deportes de Fox (incluyendo FS1, FS2, Fox Soccer Go, Fox Soccer Plus, Fox Deportes); y HTS y Fox College Properties.

Tanto en la Argentina como a nivel internacional, tanto Disney como Fox están activas principalmente en la producción y distribución y licenciamiento de contenido audiovisual para televisión, salas de cine y otros medios alternativos, la operación y comercialización de señales de televisión y el licenciamiento de derechos a fabricantes de productos de consumo.

Ya a principios del año pasado, la CNDC había efectuado ciertos requerimientos al Formulario F1 presentado, aclarando que hasta tanto den respuesta completa a lo solicitado en el apartado 3 de dicho reclamo, el plazo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 no comenzaría a correr y quedaría automáticamente suspendido a la espera de la información solicitada.

Además se efectuaron observaciones mediante que obligaron a las empresas a realizar presentaciones parciales el 20 de diciembre del 2019 y el 30 de enero pasado, en las cuales solicitaron varias prórrogas para cumplir con los pedidos oficiales.