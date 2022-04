Alquileres en llamas: suba récord en abril y el salto inflacionario hacen temer una peor perspectiva para mayo

Al tiempo que se discuten las modificaciones al marco que regula la actividad locativa, los alquileres siguen su ritmo ascendente y no hay respiro para el bolsillo de los inquilinos. Sólo en lo que va del mes los contratos acumulan una suba del 54 por ciento, algo inédito desde que se mide ese indicador, y la inflación de 6,7 por ciento reconocida por el Gobierno permite anticipar otro aumento por las nubes para el ya cercano mes de mayo.

Desde CUCICBA, el colegio de corredores porteño, señalaron a iProfesional que la evolución del contexto inflacionario continúa acelerando los valores. Y que, de no avanzarse con celeridad en los cambios que se discuten para la ley de alquileres vigente, precisamente mayo y junio serán períodos aún más dramáticos para los inquilinos.

"Los incrementos están desbordados. Estamos hablando de saltos inéditos y lo peor es que no se visualiza un techo cercano sino todo lo contrario. El dato inflacionario reciente acelerará los valores de cara al mes de mayo. Confiamos en que sucederán los cambios a la ley que se están pidiendo para frenar de una vez estas subas tan potentes", dijo a este medio Marta Liotto, presidenta de la entidad.

"Hoy por hoy, a partir de esta sucesión de subas, es prácticamente imposible ubicar un departamento de dos ambientes por menos de 50.000 pesos en Caballito o Almagro. Y eso sin contar las expensas, que también aumentaron fuerte y en breve sufrirán más incrementos por disposiciones del SUTERH, el gremio de los encargados. En muchas zonas de la Ciudad ya es común ubicar expensas que oscilan entre los 10.000 y los 12.000 pesos. Sumado al valor del alquiler, todo se vuelve un monto impagable para numerosas familias", añadió.

En lo que va de abril los contratos acumulan subas del 54 por ciento.

Sobreoferta de propiedades a la venta

Todo esto ocurre en un contexto de sobreoferta de inmuebles en venta, consecuencia directa de la ley de alquileres vigente, según los comercializadores. Los propietarios de unidades que antes destinaban al mercado locativo siguen buscando desprenderse de los departamentos a partir de las condiciones contractuales existentes.

En la actualidad se ofrecen sólo en Capital Federal alrededor de 185.000 propiedades. En CUCICBA señalan que el número podría incluso ser mayor dado que varias unidades se están promoviendo por fuera de los portales de comercialización consolidados y el circuito de inmobiliarias.

"Estamos en un momento histórico en términos de unidades puestas en venta. Nunca habíamos llegado a semejante cantidad. La ley de alquileres generó una situación muy particular. Y a eso hay que sumarle que ya no hay tanta variación en los precios. De ahí que no se están cerrando muchas operaciones de compraventa y eso, en definitiva, alimenta el sobrestock", afirmó Liotto.

"Asimismo, persiste el cepo al dólar y el inversor sólo puede hacerse con el dólar cayendo en el ‘blue’ o a través del ‘contado con liqui’. Ese aspecto también complica fuerte las operaciones. Hemos registrado manzanas en la Ciudad donde se ofrecen hasta 12 inmuebles con características similares. Algo inaudito", agregó.

Los cambios a la ley vigente se aprobarían en el inicio del mes próximo.

Sigue el debate por la ley de alquileres

A la par de los valores en ascenso, continúa la discusión en torno a la reforma a la ley de alquileres que solicitación propietarios, inquilinos e inmobiliarias.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunirá nuevamente el martes para analizar las distintas posturas que existen para poder avanzar en una reforma del marco, que tiene como principales ejes la discusión de los plazos de los contratos y el sistema de actualización de los mismos. El objetivo es sancionar una nueva norma en la primera quincena de mayo.

La comisión -que conduce Cecilia Moreau (Frente de Todos)- realizó la semana pasada la primera de las tres jornadas informativas previstas en el cronograma de discusiones, en la que expusieron unos 40 invitados -en su mayoría corredores inmobiliarios.

Este martes y miércoles los expositores serán inquilinos, asociaciones de inquilinos, entidades de defensa del consumidor y propietarios e inmobiliarias. Según pudo saber iProfesional, también fue invitado el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para cerrar la ronda de consultas.

Durante la última semana de abril los legisladores se abocarán a analizar las diferentes propuestas para reformar la ley votada en 2020.