¿El futuro de PAE?: la petrolera analiza desembarcar en el negocio del litio

Teniendo como objetivo la necesidad de tener presencia en todos los segmentos de las energías renovables y limpias, Pan American Energy (PAE), analiza poner un pie en el negocio del litio.

Se trata del mayor grupo petrolero de la Argentina tanto en actividades convencionales como no convencionales que ahora estudia posibles proyectos para participar en un sector donde la Argentina ya lleva proyectos anunciados e inicios de obras por más de u$s4.800 millones y apunta a ser el mayor productor del mundo.

El posible desembarco del holding de la familia Bulgheroni podría darse en la producción de baterías de litio para abastecer a la industria automotriz local.

Por lo menos así lo adelantó Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Group, en el marco de un evento del sector petrolero desarrollado en la capital de Neuquén y organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Litio: PAE busca nuevas oportunidades

El ejecutivo formó parte del panel "Reduciendo emisiones en las operaciones de la industria: la visión de las compañías integradas", junto a Sergio Affronti, CEO y miembro del directorio de YPF.

En ese contexto, Bulgheroni anticipó que PAE estudia oportunidades en el sector teniendo en cuenta la capacidad del país para refinar y procesar el recurso y utilizarlo en el sector de electro movilidad.

"Tenemos la posibilidad de hacerlo y a la vez tenemos la chance de pensar en las baterías porque tenemos las terminales", aseguró durante su exposición, enmarcada en los planes de PAE para afrontar la transición energética.

El eventual desembarco de PAE en este sector tiene relación con la postura de la familia Bulgheroni de abarcar todas las áreas de negocios que abre el proceso de cambio de la matriz energética tradicional hacia nuevas fuentes renovables.

"Debemos imaginar una política de transición energética que use todos los recursos y no elegir una fecha de vencimiento de ninguno de los sectores porque hay que jugar todos los partidos ya que no sabemos cuál será la tecnología que se impondrá", sostuvo en su discurso.

Litio, un sector donde la Argentina ya lleva proyectos anunciados e inicios de obras por más de u$s4.800 millones

Proyectos

De hecho, PAE comenzó hace 18 meses con un proceso de revisión interna de sus emisiones de gases contaminantes que se inició con las de metano, las cuales durante el 2021 se redujeron en un 30%.

De acuerdo a los datos que aportó Bulgheroni durante su charla, también se puso en marcha un proyecto a tres años para la refinería de la localidad bonaerense de Campana, donde invertirán u$s100 millones para empujar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2 también en un 30%.

"Apostamos a inversiones que nos permitan acompañar la transición energética junto con el compromiso de impulsar negocios renovables", agregó Bulgheroni.

Para el principal ejecutivo de PAE, la industria petrolera debe aportar a bajar las emisiones para llegar a neto cero de carbono que no es lo mismo que carbono cero ya que el crecimiento del sector de los hidrocarburos generará emisiones pero siendo parte de la solución y no del problema a partir de inversiones en nuevas tecnologías durante la transición energética.

"Debemo plantear qué transición energética queremos para la Argentina", agregó.

Marcos Bulgheroni, titular de PAE

A la vez, destacó la "imperiosa necesidad de desarrollarnos y de tener una industria capaz de materializar los recursos en riqueza y en más energía". En ese marco, hizo referencia a gas como un combustible limpio y como una prioridad para la Argentina a partir de una mayor producción; de promover las exportaciones hacia países vecinos como Brasil.

Pero también pidió "pensar en evolucionar y buscar nuevas aplicaciones como la electro movilidad o el hidrógeno verde en el marco de la gran tarea que tenemos por delante para el desarrollo de esta política energética en la cual la industria debe ser protagonista, parte de la solución, aportando mucho, invirtiendo mucho".