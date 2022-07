Batalla en el ladrillo: mientras llevan a RE/MAX a la Corte, inmobiliarias ahora investigan a la proptech Mudafy

Al tiempo que sigue adelante con su presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la operatoria de la firma de franquicias RE/MAX, el segmento que integran los comercializadores ahora puso la lupa sobre el segmento "tech" y la forma en que los nuevos emprendimientos inciden en el funcionamiento del mercado inmobiliario. De ahí que, en las últimas semanas, el colegio que nuclea a los corredores comenzó a seguir los pasos de plataformas como Mudafy y su desempeño en el ámbito de la compraventa y los alquileres.

En diálogo con iProfesional, Marta Liotto, titular de CUCICBA, comentó que la entidad comenzó a evaluar en términos legales los alcances de la operatoria de esta compañía. La idea de fondo es constatar si Mudafy opera sólo como un portal de rastreo de inmuebles o, en todo caso, desempeña funciones de asesoramiento que se acercan al rol usual de las inmobiliarias.

"Buscamos que las aplicaciones no se extralimiten, que no se excedan en sus intereses. Notamos que funciona con mecanismos de calificación de las inmobiliarias luego de que el particular lleva a cabo una consulta. Bueno, no les corresponde ejercer esa función de jueces de los comercializadores. Para eso están los colegios profesionales", afirmó la directiva.

"Tanto el desempeño de los profesionales como el control de las matrículas corre por cuenta, justamente, de los colegios. Las plataformas pueden difundir las características de un inmueble para su posterior comercialización, claro. Pero calificar y ejercer otras funciones es algo excede a lo que les habilita la ley", remarcó.

La presidenta de CUCICBA sostuvo que el colegio "está estudiando cómo funciona Mudafy" y "a partir de lo que constatemos veremos que decisiones se toman. Nos interesa revisar si su operatoria es la correspondiente. Si no ocurre, deberán aggionarse a la ley vigente".

"Conocemos la operatoria de los portales que ofrecen espacios para los avisos de las inmobiliarias. Por ejemplo, ArgenProp. La propuesta de estas plataformas, en cambio, son nuevas y de ahí la decisión del colegio de hacer una revisión de su funcionamiento", completó la directiva.

La plataforma exhibe inmuebles en estado de compraventa y alquileres.

La batalla con RE/MAX

En cuanto a la situación con RE/MAX, Liotto sostuvo que la definición "se dará ya en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia". Anticipó que "habrá una audiencia pública para tratar la situación de los agentes inmobiliarios y allí se revisará el modelo de franquicias".

Recientemente, desde el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) se recordó que la Corte Suprema ya había anunciado que evaluaría el escenario abierto por RE/MAX y sus similares "para evitar que se sigan suscitando conflictos por el ejercicio ilegal de la profesión".

"Hacemos saber que, en un comunicado de febrero de 2022, la Corte Suprema remarcó que ‘la del corredor inmobiliario es una profesión regulada tanto por la Nación como por las provincias y, a su vez, los mencionados conflictos afectan a todas las categorías de profesionales’", se informó desde la organización.

Al margen de lo que ocurre en Capital Federal, RE/MAX enfrenta una fuerte oposición en distritos como la provincia de Buenos Aires. En ese territorio, suman más de 70 –de un total de 135– los municipios que vetan el negocio de las franquicias inmobiliarias.

Setenta municipios de provincia de Buenos Aires prohibieron la operatoria de RE/MAX.

RE/MAX y la pelea en la Corte Suprema

Voceros del CPI consultados anticiparon que la entidad "convocará a todos los colegios inmobiliarios, cámaras y demás organizaciones profesionales inmobiliarias de todo el país para coordinar acciones en resguardo de nuestro trabajo y protección de nuestros derechos profesionales".

"Elegimos ser profesionales, estudiar una carrera, matricularnos, pagar nuestra colegiación, prestar un servicio y hacernos responsables por nuestro trabajo", informó el Colegio Profesional Inmobiliario a través de un comunicado al que accedió este medio.

Ante la indagación de iProfesional, desde la cúpula del CPI dieron por descontado que la Inspección General de Justicia apelará lo establecido recientemente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que dejó sin efecto una resolución de la IGJ que establecía el cese comercial de la firma de franquicias.

"La batalla va para largo porque el fallo reciente en ningún momento deja en claro si RE/MAX tiene habilitación o no para seguir funcionando", dijo un alto directivo interpelado.

"Solicitaremos que la Corte Suprema se expida al respecto. Un pronunciamiento más allá de lo que ocurrió con la IGJ. La Cámara Comercial señaló que considera a la IGJ como un organismo que no tiene alcance a las sociedades de responsabilidad limitada, la figura bajo la cual funciona RE/MAX Argentina", comentaron, también, fuentes cercanas a CUCICBA.