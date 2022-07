Hay una "Amsterdam" en San Fernando: cuánto cuesta vivir en una casa flotante

En el abanico de nuevas opciones de vivienda permanante que van surgiendo, si bien la legislación argentina para la instalación y utilización de casas flotantes es relativamente nueva -ya que data del 2018-, el proyecto "Casas del Agua" comenzó hace 11 años luego de que Fabián de Martino hubiera viajado por algunas ciudades de Europa, como por ejemplo Amsterdam, dónde la falta de tierra es un problema grave que se resuelve mediante la construcción de este tipo de unidades aptas para instalar sobre el agua.

Cuando volvió a la Argentina se animó a construir los primeros ejemplares que causaron sensación entre sus conocidos y que aumentaron las ganas de experimentar la estadía en estas pequeñas unidades cómodas, confortables y estéticamente atractivas.

El prototipo de casas flotantes que componen los barrios en el delta tiene 1san 2 metros de largo y 4 metros de ancho, un total de 40 metros cuadrados cubiertos y las mismas comodidades que las que ofrece un departamento de 1 o 2 ambientes.

Están hechas con materiales que se utilizan para la construcción en seco los cuáles garantizan durabilidad y calidad y se entregan completas mediante el sistema llave en mano. Las casas tienen, además, espacios verdes en las terrazas y bajada directa a las aguas del Delta. Cuentan con sistema de refrigeración, heladera, televisor, muebles de dormitorio, anafe, horno eléctrico, vajilla y reposeras.

Las casas flotantes arrancan en un u$s55.000 en un pago

El valor por unidad para modelos de 39 metros cubiertos, más una terraza y un deck - 45 metros cuadrados en total- es de u$s55.000 en un pago. "Lo mismo que un departamento de 1 ambiente en Capital Federal pero incluso ganando más terreno verde", destaca de Martino. Los duplex, que miden 87 metros cuadrados, no cuentan con terraza ya que los dormitorios están resueltos en la parte de arriba y poseen un valor de 89.000 dólares.

Casas flotantes para vivir permanente

Las casas flotantes están homologadas y tienen documentación que les imprime el mismo estatus que el de una embarcación. Los permisos y la matrícula son otorgados por la Prefectura Nacional encontrándose aptas para instalar en cualquier lugar del país en el que haya espejos de agua.

"El amarre, lógicamente, se puede hacer en cualquier bahía o puerto, no así a río o a mar abierto porque las casas deben estar en aguas seguras", afirma el empresario. Las casas aportan seguridad y no se inundan porque al estar flotando acompañan las crecidas y las bajadas.

Además, resisten la permanencia en un mismo momento de hasta 10 personas, lo que equivale a 1.350 kilos de carga. Los materiales que se utilizan en el astillero para construirlas están pensados para una larga duración a la intemperie por lo que también son una opción bastante económica en cuanto a su mantenimiento.

Las casas flotantes son la opción ideal para quienes buscan vivir cerca del río y la naturaleza

"Con la cantidad de lagos, diques, ríos y espejos de agua que tenemos aquí, en el país, es una opción muy potable porque está resolviendo el tema de la vivienda. De nueve casas vendidas, 5 fueron destinadas a vivienda permanente", asegura de manera contundente de Martino.

Las vistas al horizonte tanto desde los primeros pisos como desde las terrazas son imponentes, cristalinas y únicas. Las casas son estéticamente lindas y con terminaciones minimalistas, cuya decoración, mobiliario y detalles modernos denotan cierto lujo.

"Buscábamos un lugar cerca del río y de la naturaleza", cuenta Angeles Segovia, sobre la decisión de dejar el confort de una casa convencional de 90 metros para comenzar a vivir en una casa flotante de tan sólo 40. Angeles, su marido y su hija de 3 años viven en La Poderosa, una pequeña casa flotante amarrada en la bahía del delta. "Tuve que reducir toda mi ropa a una valija estándar y mi mundo material a 2 cajas", dice. Pero asegura que no cambia por nada ver salir la luna, ponerse el sol y sentir que el agua la mece antes de dormirse.

El valor mensual para amarrar una casa flotante en el Club San Fernando es de $35.000 ajustados por inflación e incluye la disposición de servicios de luz y agua.

También hay casas flotantes de 2 pisos y con terraza

Los barrios de casas flotantes se configuraron fundamentalmente en el club San Fernando y en el club Buenos Aires porque "las casas tienen 4 metros de ancho de manga por 12 de eslora y ese es el tamaño que hay en las amarras de los clubes", detalla Marino.

Casas flotantes para turismo: una opción de renta temporaria

Los inversores que no utilizan las casas como vivienda permanente tienen a disposición un buen canal de renta temporaria sobre todo durante los fines de semana dónde el costo por el alquiler de una noche es de aproximadamente 100 dólares.

El barrio flotante se encuentra dentro de un lugar con seguridad privada, un plus que suma a la hora de elegir un fin de semana de descanso sobre el río. Las unidades pueden customizarse y adaptarse a las necesidades de cada inversor transformándose en una muy buena opción de recupero de capital en poco tiempo.

Las casas flotantes no contaminan y resisten hasta 10 personas en su interior

Casas flotantes independientes y sustentables

Las viviendas a flote no contaminan ya que cuentan con un biodigestor que procesa la materia arrojando al río una sustancia limpia no contaminante. También son independientes, quiere decir que podría optarse por abastecerse con panelería solar. Las viviendas son de construcción flotante pero no navegables, porque no son motorizadas. Sí pueden ser trasladadas por remolques especiales del mismo modo que se acarrea una balsa pudiendo arrastrarse a cualquier parte. Además, tienen gran aislación térmica tanto para altas como para bajas temperaturas; no tienen filtración de agua ni la posibilidad de daños por ingreso de agua y humedad.

Y presentan un excelente comportamiento al fuego por su reducida capacidad de propagación de llamas. Los barrios sobre espejos de agua son un proyecto habitacional que ya comenzó a abrirse paso en el corredor del delta bonaerense y que funcionan en la mayoría de los casos como residencia permanente de familias que buscaron cambiar la vida de la ciudad por otra más tranquila a la vera del río y en un entorno natural.