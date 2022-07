Las empresas calculan operaciones con un dólar a $200 con actualizaciones de listas periódicas o sin precios

Un dólar a $200 alejado del valor de referencia que deben utilizar atado al dólar oficial, y listas abiertas son las principales consecuencias que está dejando en el sector de la alimentación el actual escenario económico en el cual la moneda norteamericana y la inflación no detienen su ascenso.

En el primer caso, se trata de una decisión tomada por la mayoría de las empresas comercializadoras de insumos importados que utilizan las productoras de alimentos, mientras que los listados sin precios están siendo recibidos por algunas de las cadenas de supermercados más grandes del país.

El valor del dólar a $200 está reemplazando al dólar oficial, que regía para las operaciones de ingreso de insumos y productos del exterior, ya que las importadoras entienden que se trata de un precio extremadamente bajo en comparación a la brecha que lo diferencia de la cotización de la moneda norteamericana en el mercado informal.

Aseguran que, por la volatilidad cambiaria, no pueden seguir operando a partir de las normas establecidas por el Banco Central para las importaciones y por consiguiente, envían a sus clientes listados atados a un dólar más alto que el oficial pero más bajo que el blue.

Las empresas fijaron un dólar a $200 para fijar sus ventas

Las empresas venden a un dólar a $200 o listas sin precios

De esta forma, los valores de los productos que ingresan por la Aduana se incrementan de manera automática e impactan en el costo de las empresas productoras que, a su vez, lo trasladan a los precios de las marcas que son exhibidas en las góndolas de los supermercados y en los almacenes de barrio y locales de proximidad.

De hecho, iProfesional pudo saber que en las alimenticias están remarcando de manera acelerada al punto que las cadenas reciben listas actualizadas una vez cada 15 días, con productos que en ese período terminan acumulando aumentos de hasta un 30% en promedio.

Esta semana, por caso, las principales fabricantes de golosinas enviaron a los supermercados listados nuevos, con subas de un 27% en lo que respecta a la empresa nacional que lidera el mercado, seguida por retoques del 25% en caramelos; 15% para las gomas; 10% los chocolates, entre los artículos de mayor demanda por parte de los consumidores.

Las carameleras de los kioscos ofrecen golosinas con subas que en las últimas semanas superaron el 30%

De igual modo, los comerciantes reciben de los mayoristas listados con fuertes subas de otros artículos como pilas Energizer y Eveready; mate cocido de la marca Taragui en sus diferentes variantes; lámparas Led; galletitas surtidas; jabón Rexona y Lux; desengrasantes Cif; desodorantes Axe; entre otros.

Junto con estos listados, la estrategia de los proveedores es no avisar con anterioridad a sus clientes de las modificaciones en los precios.

"No nos dan tiempo para actualizar los pedidos anteriores porque te envían los aumentos sin que sepamos, a diferencia de antes, cuando informaban con bastante tiempo sobre los aumentos que aplicarían en las próximas entregas", aseguran desde una de las empresas afectadas por esta estrategia.

Entre los productores argumentan que este tipo de situaciones se generan por los fuertes incrementos que experimentan los insumos y las materias primas que se deben importar y que, para poder cubrirse de estos costos, tienen la necesidad de utilizar un dólar a $200 y no al precio del dólar oficial.

"De hecho, las empresas que venden carilina, papel, rolisec, no sólo no entregan sino que mandan los pedidos con lista abierta", advierten desde otra empresa en la cual aclaran que "no se puede comprar sin saber el precio de referencia".

Enfoque productivista

El comienzo de semejante nivel de incertidumbre se dio luego del cambio de Ministro de Economía, tras la sorpresiva salida de Martín Guzmán y su reemplazo por la dirigente kirchnerista Silvina Batakis, que hizo ruido en el mercado financiero, con fuertes repercusiones en la cadena comercial, donde se frenó la toma de pedidos, se registraron fuertes aumentos de precios; se derrumbó el suministro de insumos en hasta un 50% y los distribuidores dejaron de entregar productos importados en los kioscos.

En esos días, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), hizo énfasis en la necesidad de que el Gobierno adopote un "enfoque productivista" con "claro apoyo a las exportaciones, teniendo en agenda también los temas coyunturales como el de la importación de insumos y las decisiones en materia energética adecuadas para garantizar el abastecimiento industrial para no perjudicar el proceso productivo".

Los supermercados reciben listas a precios abiertos o sin valores de referencia de parte de sus proveedores

Sin embargo, hasta ahora las palabras del dirigente industrial no fueron plasmadas en hechos por parte de las nuevas autoridades del Palacio de Hacienda, más enfocadas por entender el salto del dólar blue, por aclarar que no habrá devaluación y advertir que la falta de la divisa norteamericana es cada vez más preocupante.

En tanto, en los supermercados la escasez en las góndolas todavía no se convirtió en desabastecimiento aunque los clientes perciben una sensación cada vez más parecida.

De hecho, en una de las grandes cadenas aseguraron la semana pasada que los faltantes alcanzaban el 45% en algunas de las categorías de mayor demanda a partir de los cimbronazos económicos, el freno productivo, el cepo a los insumos importados y las constantes subas de precios, así como en las discusiones por la toma de nuevos pedidos por la falta de valores de referencia.

En este sentido, desde la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), se asegura que los proveedores no toman pedidos por ausencia de reglas claras en cuanto a la estabilidad de los precios.

En el caso de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), sus autoridades culparon a las empresas productoras de los faltantes en las góndolas.

Lo hicieron durante una reunión que mantuvieron a principios de julio con el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y el secretario de Comercio Interior, Miguel Pollera.

La situación actual de Precios Cuidados

El principal punto de discusión fue la situación actual de Precios Cuidados, con productos que escasean y góndolas que se encuentran semi vacías desde hace ya varios días, a partir de la disparada del dólar y de la profundización de las restricciones para importar dispuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En ese sentido, los ejecutivos presentes en la reunión hicieron mención a la "incertidumbre actual", hablaron de "tensión" por las nuevas listas de precios que reciben casi a diario y también se mostraron "preocupados" por los faltantes.

Hicieron hincapié en los bajos niveles de entrega de mercadería por parte de la industria. Es decir, culparon a los productores por el escenario de góndolas vacías que muestran sus locales por estos días, donde gran cantidad de artículos de la canasta de Precios Cuidados brillan por su ausencia. En especial, productos esenciales como azúcar y aceite, además de varios artículos de uso personal como papel higiénico, entre otros.

Por su parte, Miguel Calvete, vicepresidente de la Confederación de Comercios y Servicios de la Argentina, advierte que el faltante en los comercios llega al 50 % "dependiendo del rubro".

También advirtió que en el caso de los insumos industriales se frenaron los despachos o se llevan a cabo sin precios de referencia o al valor dólar Contado con Liqui (CCL).

En el caso de los supermercados de origen asiático, sus referentes advierten que les llegan listas con valores modificados cada semana, con subas que superan el 10% en algunos segmentos.