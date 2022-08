Fuerte derrumbe de las ganancias del mayor grupo periodístico argentino

El Grupo Clarín no atraviesa por uno de sus mejores momentos financieros de los últimos años si se tiene en cuenta que en lo que va del 2022 registra las menores ganancias desde el 2018.

Así se desprende del informe que la compañía de medios de comunicación más grande de Argentina acaba de presentar ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) correspondiente a los primeros seis meses de este año.

Del documento se desprende que la ganancia total del período fue de $183,6 millones, que una caída de 87,9% en comparación con los $1.522,6 millones que ganó en el mismo semestre del 2021.

En el caso de sus accionistas controlantes, la caída de la rentabilidad fue todavía mayor, de un 91,2% al llegar a los $132 millones contra los $1.499,5 millones del semestre anterior.

Tanto en el 2020 como en el 2019 había registrado pérdidas semestrales por $950 millones y $780 millones respectivamente, mientras que en el 2018 había ganado $1.946 millones.

En la actualidad, el Grupo Clarín es considerado el grupo de medios de comunicación más importante y diversificado del país y uno de los principales del mundo de habla hispana. Tiene presencia en medios escritos, radio, televisión por aire y cable, producción audiovisual, industria gráfica e Internet.

Agrupa sus actividades en tres segmentos principales: Publicaciones digitales e impresas; Producción y distribución de contenidos y Otros y sus acciones cotizan en el régimen de oferta pública de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de Londres.

Sus accionistas controlantes del 70,99% del capital son Ernestina H. de Noble, Héctor H. Magnetto, Jose Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, a través de GC Dominio S.A, que es una compañia argentina; GS Unidos , LLC ; sociedad bajo el control indirecto de The 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble New York Trust, HHM Media New York Trust, The LRP New York Trust y José Antonio Aranda.

La coyuntura mundial, marcada por la invasión rusa a Ucrania generó escasez de materias primas fundamentales para la producción agrícola e industrial que causaron demoras en la provisión de insumos usados por el holding para varios de sus segmentos de negocios.

A esto le sumó el escenario dejado por la pandemia del Covid-19 y el actual contexto de crisis económica local, caracterizada por un marcado proceso inflacionario, y fluctuaciones cambiarias.

Un combo de problemas que refleja un período desafiante para la sustentabilidad de los negocios en general y del grupo en particular.

En este sentido, Clarín viene llevando a cabo una serie de estrategias orientadas a reencausar su situación financiera, revertir la caída de su rentabilidad y mantener su posicionamiento en los distintos segmentos de negocio en los que opera.

"Se busca articular nuestra presencia en el campo de los medios tradicionales con una apuesta creciente en el mundo de los medios digitales", explica el documento enviado por el holding dueño del diario Clarín a la CNV.

Del mismo modo, planea aprovechar su posicionamiento y acceso a oportunidades de crecimiento en la industria argentina y regional para fortalecer y desarrollar sus negocios actuales.

También anticipa que seguirá poniendo foco en los procesos centrales que aseguren un desarrollo sostenido y eficiente desde los diversos ángulos. Es decir, en su estructura financiera, control de gestión, estrategia de negocios, recursos humanos, innovación y responsabilidad social empresaria.

"El Grupo Clarín reafirma su compromiso de continuar informando con independencia, mantener su habitual llegada a todos los sectores de la sociedad, y sostener los valores de calidad y credibilidad propios de sus medios", aclara el informe.

Cambios de hábitos

En el caso del primer semestre del año, entre las principales acciones del período orientadas a cumplir con esas premisas se destacan la consolidación de su servicio de suscripción digital y la incorporación de herramientas para atender a los distintos segmentos de lectores.

Al cierre de junio los suscriptores digitales ascendieron a 521.000, de los cuales el 76% paga el servicio de Paywall, comparado con el 64% de los 348.000 suscriptores registrados en 2021.

En el caso de Paywall de Olé, ya cuenta con 27.000 suscriptores, siendo el único diario deportivo a nivel mundial con clientes que pagan por los contenidos.

Además, su subsidiaria AGEA continúa editando sus tradicionales diarios y revistas, que vienen siendo impactadas por el cambio de hábitos de los lectores. En el segmento de Producción y Distribución de Contenidos, El Trece se ubicó nuevamente entre los canales más vistos de la televisión argentina con una apuesta a sus informativos, a programas lúdicos como "Los 8 escalones del millón", y al reality "El hotel de los famosos".

En lo que refiere a Radiodifusión, Radio Mitre mantuvo el primer puesto en audiencia, tanto en AM como en FM basando la programación en un fuerte desarrollo periodístico, lo cual le permitió mantener el primer lugar en términos de audiencia superando los 33 puntos de participación de mercado.

En el caso del diario Clarín, se mantiene como uno de los de mayor circulación y el de mayor cantidad de suscriptores digitales pagos en América Latina.

Mayores ingresos

En el caso de los Ingresos totales del primer semestre de este año, alcanzaron $25.788,4 millones, representando un incremento del 1,3% en términos reales, principalmente debido a mayores ingresos en los segmentos de Publicaciones Digitales e Impresas compensado parcialmente por menores ventas en el segmento de Producción y Distribución de Contenidos.

Los ingresos publicitarios representaron un 43,4% del total y cayeron 0,9% con mientras que los ingresos por circulación crecieron 10,2% interanual y representaron el 30,9% del total.

En este contexto, el El EBITDA Ajustado cayó 15,7% desde $4.273,3 millones del 2021 a los $3.603,6 millones de estos primeros seis meses del 2022, básicamente afectado por un menor EBITDA en el segmento de Producción y Distribución de Contenidos que fue en parte equilibrado por un mayor EBITDA en los segmentos de Publicaciones Digitales e Impresas y Otros.

Del mismo modo, tuvo un costo de ventas mayor, que llegó a los $15.639 millones, con un crecimiento del 11,6% con respecto a los $14.012,6 millones reportados en el 2021.

La suba se debió principalmente a la programación emitida al aire en la pantalla de El Trece y el regreso de las producciones de ficción para terceros, y a mayores costos en el segmento de Publicaciones Digitales e Impresas vinculados al incremento de los ingresos de circulación.