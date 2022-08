Advierten sobre un "colapso total" de las líneas de colectivos

El sector acusa al Gobierno por la crisis que atraviesan debido a la inflación acelerada, atraso en el pago de los subsidios y tarifas que no cubren costos

Más de 100 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vienen suspendiendo sus servicios nocturnos entre las 22 y las 5 de mañana debido a que las empresas advierten que no pueden continuar manteniendo sus actividades normales por la profunda crisis que dicen atravesar en la actualidad.

Desde las empresas aclaran que no se trata de medidas de fuerza sino de una readecuación de sus servicios a los fondos con los que cuentan y como reclamo al retraso al pago de subsidios que les adeuda el Estado que sería cercana a los $24.000 millones.

Ese monto es el que reclaman los dueños de los 18.000 colectivos que prestan servicios en el AMBA en el marco de un sistema conformado por 157 empresas que operan en tres niveles jurisdiccionales como son el nacional, provincial y municipal.

A fines de julio, el Gobierno prometió girar más de $2.100 millones al sector esperando con esa acción que se levanten las medidas de fuerza, según fuentes del Ministerio de Transporte.

En ese momento, los funcionarios se mostraban esperanzados en que con esta acción y el esfuerzo del Estado nacional se levanten las medidas que calificaron como "un lockout patronal".

Sin embargo, las empresas siguen poniendo el foco en el "atraso en el pago" de las compensaciones tarifaria y anticipan que las medidas regirán "hasta tanto se produzca la normalización de los pagos adeudados" por parte del Gobierno por entender que existe un fuerte "atraso en el pago" de las compensaciones tarifarias que se acumulan desde marzo pasado.

Fuentes de las compañías aseguran que a la fecha tienen sin cobrar el importe equivalente a un mes de los aportes que realiza el Estado nacional para cubrir los costos indispensables para la operación normal de los servicios.

Por esto anticipan que "de no cancelarse inmediatamente lo adeudado", las empresas entrarán en una "parálisis total".

En este sentido, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), junto con la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) vienen impulsando el recorte de los servicios de autotransporte público de pasajeros y una reducción en las frecuencias.

Según Aaeta, el sector corre "riesgo de colapso" y responsabiliza al Gobierno de la situación debido al contexto de inflación acelerada, atrasos respecto a la inflación en el cálculo de compensaciones y tarifas, y mora persistente en el pago de estos fondos por parte del Estado en sus tres jurisdicciones (CABA, Nación y PBA).

A esto le suman la suba de precios del gasoil de un 7,5% que, según advierten, agrava y empeora el panorama para los próximos días.

La entidad empresaria recuerda, a través de un comunicado, que el Sistema de Transporte Automotor de pasajeros del AMBA, con sus 18.300 vehículos, es el segundo más grande del planeta, "que realiza 245 millones de viajes mensuales y que actualmente se encuentra en uno de sus momentos más críticos de su historia".

Reducción de servicios

Según los empresarios de este sector, "no ha sido decisión de los operadores congelar la tarifa durante 3 años, hasta alcanzar en términos reales su valor más bajo de la historia".

"Lejos de buscar conflicto alguno, toda reducción de servicios que se produzca en lo sucesivo es por consecuencia de esta situación que nos es ajena", anticipan.

También recuerdan no haber sido responsables de los cálculos que utiliza el Estado para determinar el nivel de subsidios, que utiliza precios de insumos (gasoil, repuestos, etc.) de marzo pasado, con más de 30% de inflación desde entonces, y que además no se paguen en tiempo y forma.

"El reciente ajuste tarifario de agosto (40%) no cambia nada en las economías de las empresas, ya que todo ajuste de tarifa el Estado lo descuenta luego de los subsidios que representa casi el 90% de nuestros ingresos, que además de calcularse mal, se pagan tarde (un mes de mora promedio)", advierten los empresarios del transporte automotor de pasajeros.

Los operadores del AMBA aseguran venir realizando "los mayores esfuerzos" para darle continuidad a los servicios, endeudándose por encima de sus capacidades en este contexto de ingresos congelados, atrasos en el pago de subsidios e inflación desatada.

"Este sector, que históricamente funcionó sin subsidios, pagando impuestos, y atravesando todas las crisis económicas de este país desde su privatización hace más de 60 años, tiene experiencia e ideas para aportar", agrega el documento.

¿De cuánto debería ser el boleto de colectivo?

En este sentido, piden una tarifa "correctamente" calculada de manera de ofrecer servicios seguros y de calidad, siendo el Estado el que define la proporción entre el precio y el subsidio.

Agregan que la responsabilidad de transportar personas, requiere de inversiones y costos que no pueden eludirse sin correr graves riesgos por discontinuidad o faltas de seguridad. "Llamamos la atención de las autoridades sobre las implicancias de este contexto, ya que no fue nuestra decisión llegar a esta situación extrema que se ha agravado con los años", añade el documento de Aaeta.

Si bien dicen comprender la coyuntura fiscal y el momento crítico de la economía del país, piden que el Gobierno entienda las necesidades de los usuarios "que demandan servicios y frecuencias que con las actuales condiciones económicas que definió el regulador son insustentables e imposibles de cumplir".

El informe también hace referencia a la responsabilidad de las empresas de "señalar la causa de esta crisis, estando dispuestos, por nuestra vocación de servicio, al aporte de propuestas que permitan la continuidad de los recorridos, ya que operar y hacer kilómetros requiere asumir fuertes costos (gasoil, repuestos, neumáticos, salarios) que no pueden ser cubiertos (y esto es objetivamente demostrable) con las actuales condiciones normativas de tarifas y subsidios, junto a la persistente mora en el pago desde las jurisdicciones involucradas".

Los empresarios dicen lamentar las consecuencias que esta situación sobre los usuarios, insisten con la necesidad de atender el tema, y le piden al Gobierno que si no tiene las herramientas fiscales, que considere las propuestas sectoriales para garantizar que los usuarios accedan a los servicios que merecen. "Promovemos el dialogo con las autoridades a efectos acercar nuestras propuestas, actuando responsablemente a la altura de lo que esta crisis nos exige", finaliza el documento empresario.