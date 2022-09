Conocé la startup argentina que combate la crisis del agua y ayuda a las empresas a ser parte de esta "cruzada"

Con el cambio climático dando cada vez más síntomas de su avance, las empresas y la sociedad en general miran más atentamente cómo se utiliza el agua. Y el surgimiento de emprendimientos como Agua Segura pone de manifiesto que el tema es hoy una parte central en la agenda corporativa: cómo preservar este recurso esencial para la vida.

"Somos una empresa de triple impacto cuyo propósito es asegurar el acceso al agua de forma sostenible para el desarrollo humano, económico y ambiental", define Manuel Saurí, CEO de Agua Segura.

¿Qué hacen? Desarrollan e implementan proyectos de soluciones basadas en la naturaleza y proyectos de acceso a agua para empresas que quieran impactar de forma positiva en el medio ambiente y en las comunidades.

Este proyecto nació en 2015 con una inversión inicial de u$s100.000 y se inspiró en la crisis que hoy se vive en torno a este recurso. Esta es un fenómeno global que afecta a más del 40% de la población mundial, en un planeta donde menos del 1% del agua disponible es apta para consumo humano.

Sus ideas hoy les permiten facturar anualmente unos u$s800 mil, y crecen también a nivel territorial, con presencia ya en Colombia, Brasil, Chile. Uruguay, Paraguay y México.

Agua para todos

"Ante una problemática creciente como es el acceso a agua segura y las enfermedades que provoca no tomar agua potable, comenzamos a desarrollar e implementar proyectos de acceso a agua a través de la implementación de tecnologías innovadoras y de fácil acceso para la comunidad", describe Saurí.

Menos del 1% del agua que está en la superficie del planeta es potable

Así, gracias al trabajo en territorio, entendieron que se necesitaba ver al agua de una forma holística y generar red con otros actores involucrados para lograr la sostenibilidad.

"Comenzamos a desarrollar programas y proyectos ambientales para proteger y regenerar el recurso hídrico, junto con intercambios educativos que buscan modificar hábitos culturales y con desarrollo de obras de infraestructura para acceder al agua de forma sustentable", dice el CEO.

Y agrega: "la crisis del agua es global pero las soluciones deben ser locales, involucrando al sector privado, al sector público y a la sociedad civil. El agua es fundamental para los ecosistemas sanos y para el desarrollo social y económico de una sociedad. Gracias a la articulación con diferentes actores de los 3 sectores, hoy desarrollamos e implementamos proyectos en la Argentina y el mundo".

Agua segura en Argentina y el mundo

"Nuestro objetivo es poder trabajar en toda América Latina, Europa y África a través de una red colaborativa e interdisciplinaria. Ya estamos en 7 países de la región y presentando proyectos en España", cuenta Saurí.

Así, acompañan a las empresas que quieren invertir en el tratamiento del agua. "Trabajamos junto a ellas en el diseño, ejecución y comunicación de los proyectos, siendo los responsables de gestionar el end-to-end del proyecto, buscando ser una solución para la empresa y para el territorio", detalla Saurí.

"Desarrollamos, gestionamos e implementamos proyectos de acceso al agua, saneamiento e higiene (WASH), así como proyectos de conservación y protección del agua a través de soluciones basadas en la naturaleza que generan un impacto positivo en el negocio, la eficiencia del recurso y las comunidades", suma el CEO.

De no cuidar el agua algunos negocios podrían desaparecer, así como la biodiversidad

Un detalle es que la crisis del agua es global, pero las soluciones que propone esta empresa son locales. "A través de nuestra modalidad de trabajo articulamos con diferentes organizaciones y trabajamos con expertos. Buscamos llegar a todo el mundo con soluciones concretas", afirma Saurí.

Por eso, para 2023 sus planes son ambiciosos en cuanto a la conquista de proyectos más grandes, y también a expandirse a otras regiones.

"Para las empresas la sostenibilidad significa adaptación y supervivencia del negocio en el futuro. Hay un riesgo muy alto en las empresas: enfrentan problemas actuales y riesgos a futuro debido a la crisis global del agua", advierte Saurí.

Y culmina: "Si se piensan negocios que no son sostenibles por la cantidad de agua que necesitan o por el daño que genera al usar este recurso, entonces se pierde biodiversidad, naturaleza y las personas toman agua que no es de calidad. Todas las empresas deben conversar con la naturaleza y no explotarla, sino regenerarla".