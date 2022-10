Pyme local denuncia a operadora de telecomunicaciones del millonario Carlos Slim: los motivos

La operadora de telecomunicaciones Claro acaba de ser denunciada por llevar adelante una política de precios "desleal" con el objetivo de limitar, restringir, falsear y distorsionar la competencia.

La dura acusación fue realizada por Gigared ante las autoridades de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), ente que depende del Ministerio de Economía de la Nación.

La empresa denunciante desarrolla productos y servicios de valor agregado para clientes corporativos y residenciales, opera una extensa red de fibra óptica que une las más importantes ciudades del litoral y Buenos Aires y ofrece servicios conjuntos de Internet por banda ancha; televisión por cable y telefonía IP. Es decir, el llamado Triple Play.

En tanto Claro es una compañía multinacional de telecomunicaciones que opera en casi toda Latinoamérica, con una posición de mercado del 90% en México, su país de origen, siendo además una de las dos operadoras más grandes de Brasil.

Su dueño es Carlos Slim, es una de las personas más ricas del mundo, y en la Argentina tiene también una importante posición de market share en las localidades donde opera.

De hecho, ofrece el combo de servicios denominado "cuádruple play" que incluye telefonía móvil; telefonía fija; acceso a Internet y televisión por cable aunque su negocio más rentable y consolidado es el de la telefonía celular.

Gigared pide que se le impongan multas a Claro "para que se conviertan en disuasivos de violaciones a las normas de competencia"

Según los considerandos de la demanda a la que tuvo acceso iProfesional, la actividad de Claro estaría causando "un perjuicio para el interés económico general, afectándose, asimismo, los derechos de los consumidores resguardados por el artículo 42 de la Constitución Nacional y el legítimo derecho de Gigared a una sana y leal competencia".

La empresa pide que se investigue la conducta de su competidora, se le prohíba continuar con este tipo de conductas que considera "ilegales" y se le impongan multas "a modo ejemplificador para que se conviertan en disuasivos de nuevas violaciones a las normas de competencia y lealtad comercial".

De lo contrario, Gigared entiende que el accionar de Claro acabaría con gran cantidad de pymes del interior que fueron las que primero ofrecieron televisión e internet a las pequeñas localidades del interior del país y que ahora se encontrarían compitiendo con una multinacional que es monopólica en México, su país de origen y que ya acumula denuncias por "su constante actitud predatoria y carente de inversión".

Al respecto, iProfesional intentó conocer la postura de los ejecutivos de Claro sobre la demanda presentada por Gigared ante el organismo encargado de regular la competencia.

En este sentido, fuentes de la operadora dijeron "desconocer" los términos de esa denuncia, pero aseguraron que sus precios "son mucho mejores respecto a calidad y condiciones paran los consumidores que los del supuesto denunciante".

Por eso, reconocieron no estar sorprendidos por la demanda. "Nos no llama la atención estas maniobras cuando llega la competencia ya que el problema son en realidad los abusos de precios altos, las barreras y palos en la rueda para que no entren más oferentes de internet al hogar en muchas localidades del país, donde hay una lista larga de regulaciones murallas para nuevos operadores".

Del mismo modo, recordaron que la empresa "viene trabajando intensamente en su despliegue de Fibra Óptica en todo el país con inversiones de largo plazo, sumando al mercado más y mejores ofertas de última generación que ya están disponibles para más de 12 millones de argentinos".

De todos modos, desde Giganet mantuvieron los argumentos de su demanda al sostener que Claro "lleva adelante como mínimo en las ciudades de Santa Fe y Resistencia una política de precios predatorios, de discriminación infundada y una agresiva campaña de pseudo promociones que, por su vocación de permanencia, son en realidad una política comercialización desleal y perjudicial para la competencia y, al ser engañosas y discriminatorias, perjudican también a los consumidores".

Se trata de conductas que, según la denunciante, tienen por finalidad dificultar u obstaculizar a terceros la permanencia en el mercado o excluirlas de éste, "violando así los incisos b), f) y k) del art. 3 de la Ley 27.442".

La empresa entiende que el poder económico y la capacidad de financiamiento que obtiene Claro "determina que sus ofertas abusivas no pueden ser neutralizadas por ninguna otra empresa y que además provocarán que la demandada se comporte de manera totalmente autónoma e independiente de sus competidores perjudicando, en el corto plazo a mi parte, y en el mediano y largo plazo a los consumidores una vez que consolide la monopolización del mercado".

Aumenta su participación de mercado con falsas promociones o beneficios y luego que destruye a la competencia comienza a actuar con posición dominante y dejando a los usuarios sin opción.

Conductas denunciadas

En su escrito, que está firmado por Ana Inés Conti como abogada de Gigared, se enumera una serie de supuestas acciones ilegales como:

1) Prestación de servicios a precios inferiores a su costo con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado o de producir daños a la imagen o al patrimonio de sus competidores. Según Gigared, algunos de los servicios son vendidos a precios inferiores a su costo dado que se trata de un paquete resulta difícil determinar cuál es el servicio cuyo precio resulta predatorio, pero todo indica que lo es el Acceso a Internet al hogar.

2) Impone condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales. Es decir, ofrece sus promociones (descuentos) solo a los clientes que, además de contratar los pack de Internet, tengan o contraten sus servicios de telefonía móvil.

Para respaldar sus argumentos, Gigared comparó los valores de las ofertas de ambas operadoras en el marco de un nivel de rentabilidad "razonable en el mercado de los productos involucrados del orden del 30% sobre los ingresos".