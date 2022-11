El Gobierno posterga el troceo obligatorio de la carne: hasta cuándo y por qué para los matarifes la medida no sirve

Finalmente, pese a lo que aseguraba y luego de unos días turbulentos en toda la cadena de la carne, la Secretaría de Agricultura comunicó que extenderá hasta el 15 de enero de 2023 la obligatoriedad de trocear las medias reses bovinas para su comercialización. La medida "extraordinaria", indicó el organismo, "se decidió luego de un pedido especial por parte de las provincias, con el fin de poder adecuar cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística del troceo".

Así, la cuestionada implementación de la resolución 2/21 volverá a ser pospuesta, esta vez por 75 días. Cabe recordar que su primer plazo había sido el 1° de enero de 2022, y el segundo, mañana, 1° de noviembre.

Según la cartera, espera ahora que "los actores que componen la cadena terminen de adecuar lo necesario para comenzar con la implementación de esta medida recomendada por la Organización Internacional del Trabajo, que mejora las condiciones laborales de los trabajadores, para que no carguen más sobre sus hombros medias reses de más de 100 kilos". Y aclara que también: "Además, es necesario por una cuestión vinculada al cuidado bromatológico".

Por otra parte, la cartera conducida por Juan José Bahillo, que llegó al cargo de la mano del ministro Sergio Massa, indicó que "durante los próximos días se mantendrá una agenda de reuniones con integrantes de la cadena cárnica para agilizar la implementación de la medida".

Rechazo de los matarifes

Leonardo Rafael, presidente la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), dijo que la medida no resuelve las cosas: "Nosotros necesitamos cuatro meses como mínimo para adecuar los medios mecánicos, y acá en ningún momento los mencionan, siguen hablando del troceo; y el troceo no lo van a poder hacer ni que den un año, porque hay que hacer infraestructura en los frigoríficos y cambiar el modo de comercialización de la carne. Así que acá hay dos fallas: el tiempo no es lógico y no se implementaron los medios mecánicos, que es lo que protege la salud del trabajador". Con este panorama, hay que ver si reflotan su advertencia de interponer una medida cautelar.

Los matarifes son un jugador importante en la cadena: compran hacienda, la faenan en frigoríficos ajenos que les prestan ese servicio, y luego distribuyen la carne en carnicerías. La semana pasada habían ido a una reunión donde Massa iba a anunciar beneficios para productores agrícolas y para pedirle la prórroga y la implementación de medios mecánicos para el traslado de las medias reses.

El troceo obligatorio busca evitar el "hombreo" de las pesadas medias reses.

Frigoríficos del interior retoman la actividad normal

En los últimos días, la oposición a la medida fue creciendo. El punto más álgido se dio cuando frigoríficos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos anunciaron que desde hoy dejaban de recibir hacienda y desde mañana suspendían la faena de animales y la comercialización de carne, por no poder cumplir la normativa. La decisión, además de impactar en el abastecimiento a los consumidores, trajo incertidumbre más concreta a todos los demás eslabones de la cadena de la carne: desde los ganaderos que deben mandar sus animales al frigorífico; los consignatarios, que organizan los remates de hacienda; los transportistas, los obreros frigoríficos y los carniceros.

Ahora, comunicaron que "en virtud del anuncio" de la Secretaría, "se informa que se recibirá hacienda de manera inmediata y se realizará actividad de faena con reparto en forma normal". No obstante, aclararon: "Desde FIFRA insistimos que la salud de los trabajadores se protege con la utilización de medios mecánicos para la distribución de carnes, sin distinción y discriminación entre comercio mayorista o minorista".

Esta tarde la Secretaría recibirá a frigoríficos, en principio de la provincia de Buenos Aires, y quizás surjan precisiones sobre algunos temas, indicó una fuente.

Te puede interesar Bombazo para los inquilinos: noviembre arrancará con ajustes por encima del 73% y expensas más caras

.