¿Cuánta plata debés invertir en una franquicia de Havanna y en qué plazos la recuperás?

En una confitería con elaboración a la vista de la ciudad de Mar del Plata nacieron en 1948 los tradicionales alfajores Havanna. Hoy, 75 años después, acompañados de café y otras opciones gastronómicas la marca cotiza en Bolsa y es una red de cafeterías con 250 locales en Argentina, de los cuales las dos terceras partes son franquicias y tiene 250 locales más en el exterior. Para lo que resta del año esperan abrir al menos 40 más.

"Estamos pasando un gran año. Tras la pandemia, después de casi dos años casi frenados, están apareciendo oportunidades enormes para la marca", dice Gabriel Martinelli, gerente de Expansión y Franquicias en Havanna.

Aunque el sistema de franquicias resultó una buena estrategia para el crecimiento de Havanna, para Martinelli es importante dejar en claro que la marca no se apoya solamente en el capital de terceros sino que también, y a la par de las franquicias, la empresa invierte también en locales propios.

"La ventaja de que una empresa tenga locales propios es que no pierde contacto con sus clientes y puede vivir la misma realidad que vive en franquiciado. Por lo que se logra también una velocidad de reacción mucho más rápida porque cuando el franquiciado te advierte de algo vos ya lo advertiste. Pero además cualquier idea loca o mega proyecto que se nos ocurra, primero lo probamos en nuestros locales tal como laboratorio sin poner en riesgo la operación de los franquiciados", justifica Martinelli a iProfesional.

Actualmente Havanna está presente en todo el país. En realidad, confiesa el ejecutivo con cierta sorpresa, la única provincia que les está faltando llegar es a La Rioja, pero en el resto están en todas, fundamentalmente en ciudades de más de 100.000 habitantes y las zonas turísticas. Aunque hoy con solo acercarse a un centro comercial es posible conseguir un alfajor Havanna, según Martinelli, sigue siendo costumbre regalar una caja de alfajores de la marca como un souvenirs de vacaciones, por eso, aunque sea por temporada; la empresa busca estar siempre a mano del turismo.

Para abrir una franquicia de Havanna se necesitan unos 130.000 dólares

Quien quiera convertirse en un franquiciado de la empresa marplatense puede optar por poner un local a la calle o esperar a que se inaugure un nuevo centro comercial o se libere alguna vacante ya que los franquiciados siempre tienen exclusividad de zona.

Para abrir un local tradicional a la calle de unos 120 metros cuadrados, la inversión total ronda los u$s130.000 entre canon de ingreso, mercadería y obra. El formato de góndola para shopping ronda los 80.000 dólares.

Entre 30 y 36 meses lleva recuperar la inversión en una franquicia de Havanna

Históricamente el recupero de la inversión se lograba entre los 24 y los 30 meses de actividad, pero por las dificultades económicas del contexto se fue extendiendo. Hoy con una facturación promedio de entre los $8 millones y los $10 millones mensuales, el tiempo de recupero ronda entre los 30 y los 36 meses.

"Por eso es muy importante que los locales estén muy bien ubicados. Un Havanna en una calle principal de una zonas comerciales fuerte, con alto tránsito peatonal es una una bomba. Por supuesto tenemos locales en calles aledañas y nos les mal, al contrario, pero quizás no despegan tan rápido como los otros. Lo que no nos permitimos es abrir locales en zonas que haya que esperarlas, el franquiciado tiene que ganar plata de entrada", dice Martinelli.

El estilo del local es clave para el éxito

Además de la locación, otra clave del éxito de las franquicias Havanna, dice Martinelli, es el estilo del local. Es decir si está o no en una esquina, si tiene o no una buena vidriera y si puede o no tener mesas en la vereda. En cuanto a estilos, la novedad del año de la cadena es su reciente apertura en Belgrano, más específicamente en el Barrio Chino, en el centro comercial que se inauguró recientemente en bajo las vías del tren.

"El local, que es una franquicia, está totalmente adaptado a la zona. La marquesina tiene la marca de Havanna, pero también está escrita en chino. Incluso, algunas cajas de alfajores también están en chino; es un éxito", detalla.

Sin embargo, Martinelli aclara que no alcanza con que el local esté bien ubicado y sea lindo sino que también tiene que estar bien operado. "Estamos cansados de recibir gente con dinero para invertir, eso es lo de menos. Lo que nosotros queremos es que el franquiciado además esté enamorado de la marca. Lo vemos a diario, ese cariño se transmite en el local; todo funciona, está súper limpio y los empleados te reciben siempre con una sonrisa"

En este sentido el candidato ideal que la empresa busca para otorgarle una franquicia de la marca es aquel que esté comprometido emocionalmente con la marca y que por lo tanto quiera estar presente en el local. "Es ideal si además tienen experiencia tanto en gestión de un comercio como con el manejo de personal, pero eso no significa que vamos a descartar otros. Por ejemplo, un ex empleado de una empresa que no tiene experiencia en comercio, pero que ya jubilado invierte su indemnización porque necesita una fuente de trabajo; ese franquiciado se va a dedicar exclusivamente local"

A la par de las franquicias, Havanna invierte en locales propios para no perder contacto con el cliente

Alfajores y cafeterías for export

Aunque en los años de elecciones las inversiones suelen frenarse, desde Havanna consideran que por el contrario el 2023 es ideal para que quien tiene el dinero, invertirlo. No sólo teniendo en cuenta la inflación, sino más bien, remarca Martinelli, por la disponibilidad inédita de buenos locales para alquilar.

"Durante la pandemia los precios de los alquileres se congelaron y ahora estamos viviendo la normalización de los alquileres. Hoy los propietarios están ajustando y, ajustando además por inflación. Entonces la realidad es que muchos comerciantes no pueden afrontar el costo cierran por lo que entonces están apareciendo esos locales con muchísimo potencial que les interesa a marcas grandes como Havanna", explica Martinelli.

Según la última edición de la Guía Argentina de Franquicias (GAF), Havanna ocupa el puesto número 2 de las empresas franquiciantes argentinas con más locales en el exterior. Tienen 250 locales, todas franquicias, distribuidas entre Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador y España. Para fin de año esperan abrir unos 40 locales más y si encuentran al partner ideal para darle la master franquicia esperan también poder desembarcar en Colombia