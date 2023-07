Cada vez más argentinos compran autos usados en Miami: qué modelos eligen y qué precios pagan

No es novedad que los argentinos tienen debilidad por Miami. No solo para vacacionar, sino también para invertir. Lo curioso es que no solo lo hacen en ladrillos: también eligen hacerlo en movilidad. De hecho, son los extranjeros que más autos usados están comprando en esa ciudad del estado de Florida.

El boom de la tendencia se debe a que cada vez más argentinos tienen estadías más prolongadas en Estados Unidos; ya sea porque están haciendo negocios, tienen un departamento que usan para vacacionar o visitan algún pariente o amigo que vive en Miami. En esos casos, tener un transporte propio se vuelve esencial en una ciudad tan grande como la del sur de la Florida, donde se requiere movilidad propia hasta para ir a la farmacia.

"El 90% de mis clientes son latinos, y de ellos, la gran mayoría son argentinos que compran autos usados para poder moverse en la ciudad, y también como inversión", sostiene Facundo Macchio, argentino fundador de Key Deer Motors, una agencia de venta de autos usados o "seminuevos" con una flota de más de 70 automóviles.

El perfil de los que compran autos usados en Miami

Según el emprendedor, entre sus clientes están los que tienen un departamento que usan para vacacionar unos meses al año y aprovechan que tienen el parking para guardar el vehículo, y obviamente también están los que se instalan a vivir y por ahí alquilan un departamento con cochera y compran modelos más económicos.

Fácil acceso al crédito para comprar autos usados en Miami

La clave de la compra de coches por parte de los argentinos es el acceso al crédito, algo que es muy habitual en Estados Unidos, donde se pide un anticipo solo del 10% o 15%, y el resto se financia hasta 72 meses con cuotas que rondan los 400 dólares.

"En Argentina no estamos tan acostumbrados a comprar autos a crédito porque para hacerlo tenés que entrar en un plan de ahorro –plantea–. Y los prendarios te financian el 40 o 50%. Además, se tardan meses hasta acceder al auto. Acá la compra es muy dinámica: en cuestión de horas te llevás el vehículo financiado. Es raro el que viene y te lo paga al contado", dice.

Macchio nació y vivió en Santiago del Estero, donde trabajó en un concesionario Chevrolet. Hace dos años y medio emigró a Miami y decidió emprender con lo que más sabía: la venta de autos. "Uno de los beneficios que ofrecemos es comprar un automóvil y salir conduciéndolo en el mismo día, sin tener que preocuparse por trámites engorrosos. Nosotros nos encargamos de todos los detalles necesarios para agilizar el proceso como la gestión del crédito, el registro del vehículo y de la prenda del auto, la patente (temporal y permanente) y servicios de garantía extendida", explica.

La operatoria para comprar un auto

Mucha gente desconoce que un extranjero puede comprar un auto en Estados Unidos. Y no solo se puede, sino que es bastante común y sencillo. "Lo único que se pide en Florida es una licencia de conducir válida y el pasaporte vigente con el que se ingresó al país. Comprar un auto no es tan extraño: es la misma operatoria que cuando comprás un inmueble", sostiene el emprendedor.

Uno de los factores a considerar al momento de comprar un auto usado en Miami es el costo de mantenimiento

Muchos se dan el gusto de comprarse en Miami el auto que no pueden tener en Argentina, ya sea porque allá sale el doble o porque directamente acá no existe ese auto. "El cliente que tiene un departamento acá, está en una buena posición económica y lo usa para vacaciones apunta a los clásicos: el Corvette es uno de los más buscados y sino los Audi, BMW o Mercedes Benz. Las versiones coupé, el coche tipo deportivo, son las preferidas. En estos modelos los valores van desde u$s30.000 a 70.000 dólares."

Un coche de alta gama muy demandado es el BMW serie 4 (2018) con 30.000 km cuesta u$s40.000. Y un X3 con kilometraje similar, u$s31.000. Un clásico como el Chevrolet Corvette de 1972, cotiza en u$s26.000. "Este tipo de autos son una inversión segura y rentable porque no deprecian su valor", añade Macchio.

Entre los que no quieren un auto de lujo, sino uno simplemente para movilidad, ya que en Miami el transporte público no existe, las marcas con más salida son Toyota, Hyundai y Honda. "Los modelos que tenemos son de 2014 a 2017 y el rango de precio va de u$s8.000 a u$s15.000. Son los autos que se pueden financiar con el pasaporte. Cuando se trata de un extranjero, ese es el crédito disponible", asegura el fundador de Key Deer Motors, donde estiman que para este año se espera un crecimiento del 19% en la financiación para no residentes en comparación con el año anterior.

Los costos de mantenimiento de un auto en Miami

La gran pregunta es ¿cuánto cuesta mantener un auto en Miami. Y ahí el abanico de costos es amplio, porque obviamente depende del modelo y si el propietario tiene estacionamiento para dejarlo o no. "Hay que pagar la registración que es el equivalente a una patente que son u$s47 anuales. Y el seguro, al ser extranjero y no tener una licencia emitida en los Estados Unidos es más caro. Un seguro para un auto barato ronda los u$s180 mensuales, son contratos semestrales que pueden cancelarse en cualquier momento.

Quienes viajan regularmente a Miami ven distintas ventajas de comprar un auto usado

Otro factor a considerar es el service: "Un cambio regular de aceite y filtros puede costar u$s60 o u$s70 y si le agregás pastillas de freno puede estar en u$s200", estima Macchio. Después, obviamente, está el tema de la cochera, aunque se supone que el que adquiere un coche tiene un espacio para guardarlo. "Si así no fuese, un parking en Miami. "Puede partir de los u$s300 hasta los u$s1.000 mensuales, depende mucho de la zona".

"La idea de tener un auto es que vas a tener permanencia o vas a venir regularmente. Es algo que sirve para personas que piensan establecerse un tiempo o que tienen un departamento que usan como destino. No es una opción para los que buscan instalarse por dos o tres meses como los nómadas digitales. En ese caso, conviene alquilar porque además vienen incluidos el seguro y la patente y no tenés que pagar dos veces la transferencia", sostiene Macchio.