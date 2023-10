Ley de alquileres: inmobiliarias pronostican "apagón" de la oferta y pedirán la derogación a los "presidenciables"

La aprobación de los cambios propuestos por el oficialismo a la ley de alquileres vigente reavivó el malestar entre los comercializadores, quienes pronostican una reducción prácticamente total de la oferta y la aceleración de los precios para los nuevos contratos. Para las inmobiliarias, el nuevo índice profundizará una crisis que ya es considerada la "peor de la historia". Desde ese sector anticiparon que acelerarán los contactos con Sergio Massa y Patricia Bullrich para demandar la derogación de la normativa tras las próximas elecciones. Los actores de la compraventa dan por descontado que, de imponerse en los comicios, Javier Milei tirará abajo la ley actual.

A través de un comunicado emitido en las últimas horas, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) expresó su rechazo a lo aprobado durante la jornada de ayer en la Cámara de Diputados, cuyo dictamen estableció la continuidad de los contratos a tres años, las actualizaciones semestrales en pesos y otro índice para calcular las subas.

"En particular, a la modificación del sistema de actualización de contratos mediante el Índice "Casa Propia", que augura una profundización de la actual crisis que vive el mercado locativo, que ya es la peor en su historia", afirmó la entidad.

"La aplicación de dicho índice, el cual tiende a ubicarse muy por debajo de la inflación, resulta absolutamente inviable en un contexto económico como el que estamos viviendo, agravado por el hecho de que se mantengan los contratos a tres años de duración", se indicó.

Modificación a la ley de alquileres: pronóstico de más crisis

En el CPI afirman que los cambios traerán como consecuencia la "profundización del proceso de retiro de unidades del mercado", además que se intensificarán los incrementos para los contratos que logren iniciarse.

"En definitiva, la puesta en práctica de esta norma será total y absolutamente desastrosa para todos los actores del sector inmobiliario y la sociedad toda. A los inquilinos, propietarios y profesionales del sector nos duele ser testigos de tal nivel de desconexión de nuestros legisladores respecto de su realidad y urgentes necesidades", enfatizó la entidad.

Pronostican una reducción aún mayor de los contratos extensos.

"Habida cuenta de que los principales candidatos a la Presidencia se han expresado en contra de la excesiva legislación sobre el mercado inmobiliario, hacemos un llamamiento a que expresen públicamente su compromiso de poner la derogación de esta nueva ley como una de las primeras medidas a tomar cuando inicien su mandato", acotó en su comunicado.

"El título que podría resumir lo aprobado ayer en Diputados es sin alquileres, sin viviendas, sin salida. Esto es seguir generando más falta de inmuebles en la oferta. Tenemos un malhumor muy grande las inmobiliarias y los propietarios ni hablar. La gente está muy nerviosa", reconoció ante iProfesional Marta Liotto, titular del CPI.

Ley de alquileres: pedido a los candidatos

"A lo que estamos apelando es a que los tres con posibilidades de ser presidente el 10 de diciembre saquen un comunicado para darle tranquilidad a la gente. Para que digan que esto que se acaba de aprobar será derogado. Hasta Sergio Massa habló de derogar la ley. Esto que se acaba de aprobar no tiene nada que ver con su postura", agregó.

Liotto sostuvo que en la actualidad la oferta en Capital Federal es prácticamente inexistente. "Lo que se va a desocupar ya está comprometido. Se están mostrando departamentos incluso con el mismo inquilino adentro, cuando se está yendo. Esto aprobado pone todo peor. Están empujando a los propietarios a hacer contratos por su parte, por fuera de la normativa. Eso afectaría al sector en casos de falta de pago o incumplimiento de lo acordado", expresó.

Oscar Puebla, arquitecto y broker inmobiliario, también evidenció su malestar señalando que "lo que se votó es peor que lo que estaba".

"Lamentablemente, nuestros gobernantes se han encargado de enfrentar a inquilinos y propietarios haciéndoles creer que la culpa de la falta de viviendas es responsabilidad de un grupo de personas que tienen un departamento con el pretenden apuntalar su devaluada jubilación", dijo.

La oferta "tradicional" sigue reduciéndose por efecto de las condiciones imperantes.

Para luego añadir: "En realidad, hace años que no existe un plan de viviendas sociales o créditos en gran escala que permita mitigar la falta de viviendas para las nuevas generaciones. Ambas partes están en el mismo lodo todo manoseado, como dice el tango. Mal que me pese decirlo, en tanto y en cuanto no baje la inflación no vamos a encontrar ninguna solución cercana".