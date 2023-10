Facundo Mendizabal: "Siempre vamos a apostar por la Argentina, porque nos fue y nos va bien"

Facundo Mendizabal es un emprendedor y empresario argentino. El Grupo Mendizabal que él dirige -y del que es el único dueño- posee una red de empresas especializadas en negocios internacionales formada por capitales 100% argentinos que promueve la innovación y expansión comercial, el desarrollo y el crecimiento económico.

Mendizabal realizó estudios en la Escuela de Emprendedores de Harvard, en el IAE. Dedica su tiempo libre a la práctica de polo; fundó el Stanley Polo Team, con el que participa de distintos torneos a lo largo del año. Es miembro de IDEA y, como todos lo años, participó en el último Coloquio que se desarrolló en los salones del hotel Sheraton de Mar del Plata, donde accedió a una entrevista con este medio.

-¿Cómo se conforma su grupo?

-Tenemos marcas reconocidas a nivel nacional e internacional como Stanley, Philips Avent, Chicco y Edding. Además, concretamos una alianza estratégica con la división internacional del grupo Unilever para distribuir productos de belleza e higiene personal como Impulse y Dove. En marzo, compramos la empresa de marcadores Edding, que se incorpora a nuestra nave insignia, que es Parallel.

Esta es la primera empresa del Grupo Mendizabal y la principal unidad de negocios es Parallel S.A., una empresa que compré a mis padres en 2012 y que en 2023 cumple 50 años.

-¿Cómo hace para buscar una marca determinada y luego comercializarla?

-Nosotros buscamos marcas globales y luego nos encargamos de adaptarlas al mercado. Estoy convencido que las marcas fuertes, como ocurrió, por ejemplo con Stanley, luego de adaptarlas al mercado local se venden cada vez más. En el caso de Stanley, tenemos un departamento de creatividad muy grande que nos permite vender cada vez más ese producto.

-¿Cómo evolucionaron las ventas desde que comenzaron a vender esos termos?

-Comenzamos en 2012 con 20.000 unidades vendidas de 4 productos únicos: un termo verde y 4 tamaños diferentes. Y en este año las ventas proyectadas llegan a unas 450.000 unidades, de las cuales 400.000 se venden acá y el resto en el extranjero.

-¿Cual es su mayor expertise en este negocio?

-Nuestra ventaja frente al resto es identificar marcas globales para luego adaptarlas a las necesidades y gustos del consumidor local. Esto implica identificar oportunidades para marcas, tomarlas y luego ejecutar la ruta del mercado para poder venderlas.

-¿Piensa seguir comprando empresas?

-Sí, por supuesto, en la medida que aparezca la oportunidad lo haremos, como ocurrió recientemente con la empresa de marcadores alemana Edding. Sus dueños decidieron vender y nosotros la compramos por un dólar, pero nos hicimos cargo de todos los empleados y en la actualidad el grupo tiene unos 100 trabajadores. Hoy participamos en distintos rubros, como productos para bebés con la marca Avent, desodorantes y jabones de Dove, donde somos los únicos que le vendemos a los supermercados, juguetes italianos marca Chicco, los marcadores Edding y los termos Stanley. Y tenemos un establecimiento en General Pacheco que ampliamos ahora a unos 3.000 metros cuadrados para poder almacenar la mercadería.

-¿Cuáles son para los factores clave para imponer la marca y los productos Stanley en nuestro país?

-Es muy interesante, porque nosotros tomamos la licencia de los termos que eran de una marca poco conocida en 2012, que fue un buen año de consumo en nuestro país porque todavía la macroeconomía estaba equilibrada, no como ocurrió desde el 2018 en adelante y, sin embargo, las ventas crecieron en forma exponencial. Stanley se transformó rápidamente en una especie de producto deseado por el argentino y debo reconocer que fue un proceso que sorprendió a los accionistas de la empresa PMI, que es la dueña de Stanley y está ubicada en Seattle en los Estados Unidos.

Los termos Stanley, uno de los productos que Mendizabal adaptó exitosamente al mercado local.

-¿Cómo es el proceso que sigue luego de sumar una nueva marca a su empresa?

-Nosotros cada vez que sumamos una nueva marca a nuestro portafolio redefinimos el modelo comercial para adaptarlo al país e incorporamos un nuevo canal. Eso hicimos con los productos de Avent en las farmacias y luego con Stanley en las ferreterías y casas de artículos para el hogar. Ahora nos toca hacerlo con Edding en las librerías. Lo importante es que teniendo un producto adecuado, siempre se puede desarrollar el canal para venderlo y adaptar las fuerzas de ventas. Si el producto es bueno siempre vamos a encontrar un canal para venderlo.

"Lo importante es que teniendo un producto adecuado, siempre se puede desarrollar el canal para venderlo y adaptar las fuerzas de ventas"

-¿Cómo ve el futuro político y económico en medio de un contexto electoral difícil?

-Hay algunos indicadores que muestran que los próximos meses no serán fáciles en medio de un proceso electoral que no sabemos cómo terminará, pero nuestra mayor preocupación es seguir eligiendo marcas como hicimos últimamente con los marcadores Edding, con los que tenemos que comenzar de cero al venderlos a las las librerías un sector donde no estábamos. Pero ya vinimos experiencias similares con otras marcas y fuimos exitosos.

-¿Qué proyecciones de facturación tienen de para este año?

-Calculamos que este año estaremos con una facturación que llegará a unos u$s50 millones frente a los u$s25 millones que facturamos el año pasado.

-¿Como están posicionados en ventas mayoristas y para el consumo masivo?

-Estamos en Argentina y en algunos países de Centroamérica comercializando 100 productos únicos. En nuestro país tenenos oficinas en Munro, una planta de almacenamiento en General Pacheco, en la Provincia de Buenos Aires. Con respecto a puntos de venta, estamos con Stanley con 3 locales propios en Unicenter, Nordelta y Paseo Alcorta. Con Edding estamos con 3 locales propios en Galerías Pacífico, en Paseo Alcorta, y en el Alto Rosario.