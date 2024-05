Un grupo de capitales chilenos, el empresario local Gustavo Yankelevich, DirecTV y el holding local de medios Alpha Media, son los principales interesados en la carrera por quedarse con Telefe.

De hecho, la semana pasada el conglomerado extranjero y la familia Werthein que es dueña de la señal de TV satelital para la región acercaron un ofrecimiento conjunto para quedarse con el canal que actualmente pertenece a Paramount Global y es el de myor audiencia en la Argentina.

Las mega empresas que buscan comprar Telefé

Sin embargo, fuentes conocedoras de los pormenores que se tejen detrás de esta operación, aseguraron a iProfesional que la oferta fue rechazada por la cadena norteamericana que, a su vez, se encuentra en medio de una puja entre mega grupos de comunicaciones que la quieren comprar, como Skydance Media que tuvo la opción para cerrar la transacción la semana pasada, pero el "due dilligence" concluyó el pasado viernes 3 de mayo e ingresaron a escena Sony Pictures y el fondo de inversión Apollo, con una oferta por u$s26.000 millones por los activos de Paramount en el mercado norteamericano.

A nivel local, el multimedios norteamericano también recibió propuestas para vender varias de sus señales en el interior y que, luego de haber adquirido Telefe en 2016 como parte de la fusión de Viacom y CBS, comenzó a desprenderse de ciertos activos que operaba en varias provincias como pasó con el dueño del diario La Capital y Televisión Litoral, Gustavo Scaglione, que le compró a los estadounidenses Canal 8 de Tucumán y Canal 11 de Salta.

En el caso de Telefe Rosario, ex Canal 5, habría iniciado conversaciones con los hermanos Vignati, dueños del Grupo Plus, el multimedio rosarino integrado por Radio Sí, el portal Rosario Plus y de streaming.

"Telefe es una cadena de transmisión con sede en Buenos Aires que llega al 95% de los hogares en Argentina. Sus estudios producen más de 3.000 horas de contenido de video en español al año, que se distribuyen en ocho canales regionales. Produce siete de los 10 programas más vistos que se transmiten en el ámbito local. Y también gestiona un catálogo de más de 33.000 horas de contenidos", dice la página oficial de Paramount Global.

El dueño de Radio Rivadavia y del grupo Alpha Media, Marcelo Fígoli, es uno de los interesados en quedarse con Telefe.

También se destaca allí que la marca cuenta con un canal internacional, Telefe Internacional, "que llega cada día a 17 millones de abonados en 17 países".

Mercado Libre, ¿en retirada?

La primera de las versiones que sonó con fuerza es que Marcos Galperin, dueño y fundador de Mercado Libre, sería el comprador. Una información que el periodista Jorge Rial publicó en sus redes sociales, pero que no fue posible confirmar en el mercado local ni con la operadora de TV, y que fue calificada como "fake" desde las oficinas de Mercado Libre.

Sin embargo, el empresario argentino actualmente radicado en Uruguay no sería la única opción para un cambio de accionistas en el canal que transmite desde la localidad bonaerense de Martínez.

Pero más allá del interés o no de Galperín, lo cierto es que las conversaciones con el resto de los interesados avanzan al punto que el dueño de Alpha Media, Marcelo Fígoli, también estaría terminando de darle forma a una propuesta dirigida al board local de Paramount para que sea analizada.

En la actualidad, el dueño de la mayor productora artística de la Argentina como es Fenix Entertainment Group, controla un pool de radios que incluye a Rivadavia; Metro; Rock & Pop; Colonia; Splendid; San Isidro Labrador; Los 40 Principales y Blue, entre otras, además de ser dueño de la agencia de noticias NA; del Parque de la Costa y de haber comprado recientemente el club Burgos, de la segunda división española de fútbol.

Gerardo Werthein, quien encabeza un grupo inversor en medios propietario de DirecTV, también quiere comprar Telefe.

En el caso de los Werthein, se trata de la parte de la familia que en noviembre del 2021 tomó el control del 100% del capital de Vrio, compañía que ofrece servicios de contenido en vivo y On Demand a través de DirecTV Latin America y el Caribe y que posee 11 millones de suscriptores.

Con la compra de DirecTV, los Werthein le quitaron un peso de encima a AT&T, que desde su fusión con DirecTV en toda América, vio como un lastre el negocio de TV satelital en América Latina (a excepción de la participación que mantiene en México en alianza con Televisa). De todas formas, el grupo argentino se quedó con una de las tres empresas más importantes del mercado de TV de paga en la región, y la segunda con mayor participación de mercado en Argentina.

En noviembre del 2022, el holding que encabeza Gerardo Werthein, junto a Gabriel Hochbaum, se quedó con el control accionario del grupo periodístico uruguayo El Observador, medio con el que apuestan a invertir fuertemente en innovación digital y en la generación de contenidos periodísticos regionales para transformarse en un medio digital líder de habla hispana.

Con relación a Yankelevich no es mucha la información que trascendió sobre su interés por volver a Telefe, donde en 1988 asumió como gerente de Programación cuando era Canal 11. Luego, cuando la emisora se privatizó y pasá llamarse como ahora, continuó como su director artístico hasta 1999, logrando posicionar al canal en el primer puesto de audiencia de la televisión argentina que hoy mantiene.

En 2000, al dejar Telefe, fundó su propia productora RGB Entertainment junto a Víctor González y en el En 2016 asumió la gerencia de programación del canal Monte Carlo TV de Uruguay​ hasta mayo de 2017, cuando se desvinculó del canal en medio de bajos resultados de rating.

"Amargo" recuerdo kirchnerista

En el 2008, el gobierno kirchnerista intentó comprar Telefe, que era en ese entonces propiedad del grupo español Telefónica, mediante un intermediario: el empresario patagónico, ex cadete de Néstor Kirchner y operador mediático todo terreno Rudy Ulloa Igor que habría ofrecido u$s320 millones por la emisora televisiva.

Por aquel momento, Ulloa, ex chofer devenido en empresario de medios en Santa Cruz y operador político en Buenos Aires, era el dueño de El Periódico Austral y Canal 2 de Santa Cruz.

El kirhnerismo, a través de Rudy Ulloa, quiso comprar el canal en el 2008.

Pero la aparición en el medio de un tercero del peso del grupo Clarín dejó la negociación caída o, al menos, paralizada y frustrando -en aquel momento- un nuevo intento de un gobierno por neutralizar el poder y el crecimiento del conglomerado de comunicaciones más fuerte del país.

Venta asegurada

En el mercado se asegura que desde hace tiempo que Paramount "está moviendo sus fichas para ir hacia una venta", por lo menos desde que partieron su estructura en tres hace dos años para dividir las áreas de streaming, cine y broadcast.

En este sentido y si bien se desestima el posible desembarco de Mercado Libre, se sostiene que a la compañía le haría falta contenido y producción para Mercado Play y competir, lo que lograría con la capacidad y los contenidos de Telefe.

De hecho, el ingreso de Paramount al canal tuvo como objetivo precisamente generar producción local y exportar, combo que fracasó sobre todo por las devaluaciones y el precio del dólar en el país.

En ese contexto, un informe del medio especializado Axios reitera la posible fusión del holding norteamericano con los estudios Warner Bros., Discovery, las unidades de CBS y CNN, y otros canales de televisión por cable.

El informe sostiene que David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery; Bob Bakish, CEO de Paramount Global y Shari Redstone, propietaria de National Amusements Inc. (NAI), la empresa matriz de Paramount, se habrían reunido para entablar las primeras negociaciones y explorar las ventajas competitivas que representaría tener una plataforma de streaming que combine los contenidos de Max y Paramount+.

Asimismo, se señala que la compañía de entretenimiento vendería "algo menos de la mitad" de los derechos de su catálogo de música por cerca de u$s500 millones, de acuerdo con Variety. De todos modos, no se especifica si Warner Bros. pretende adquirir Paramount Global o al holding mayoritario y se asegura que ambas opciones se encuentran en discusión.

Telefe es propiedad del grupo norteamericano Paramount en la actualidad.

De sellarse el acuerdo, se crearía un mega holding de un valor aproximado de casi u$s40.000 millones si se tiene en cuenta que Warner Bros Discovery tiene una valoración de mercado de u$s29.000 millones y Paramount Global de u$s10.000 millones.

La integración de ambos negocios crearía un nuevo gigante en la industria del entretenimiento y en el sector mediático del cual no formaría parte Telefe, que sería puesto a la venta.

De Telefónica a Paramount

En marzo de 2016, se conoció que el conglomerado de medios Turner Broadcasting System (subsidiaria de Time Warner) se encontraba interesado en adquirir Telefe y sus canales de televisión, con el objetivo de expandir su presencia en este segmento en América Latina donde, desde 2010, controla el broadcaster de Chilevisión, ofertando $400 millones.

Con el aval del gobierno kircnherista, Telefónica habría llegado a un acuerdo de venta con Turner, en tanto que una nota de la agencia estadounidense Bloomberg reportó que la intención de la venta era la de reducir la deuda del grupo español luego de la fallida venta de la filial británica de su subsidiaria O2 a Hutchison Whampoa debido a que la Comisión Europea había vetado la transacción.

Según el periódico español Expansión, la intención de compra de Telefe por parte de Turner, habría también generado interés de otros grupos al punto que se mencionaba a Time Warner, para que fuera operada por su filial en Latinoamérica Turner Broadcasting System Latin America.

Pero a fines del mismo mes, se difundió que la operación no se había concretado, y que se estaba negociando su posible venta al grupo estadounidense Viacom (subsidiaria de National Amusements), dueña de MTV, Nickelodeon y Paramount.

El 3 de noviembre, se anunció que Viacom habría llegado a un acuerdo para comprar Telefe luego de presentar una oferta por u$s345 millones. En aquel momento, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), aprobó la transferencia de Telefe y sus licencias a Viacom el 30 de marzo de 2017.