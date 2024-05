A pesar del fallo de la Corte, en Indalo mantienen los planes de expansión

A pesar del fallo de la Corte Suprema de la Nación que ordena revisar las absoluciones de Cristóbal López y Fabián de Sousa en una causa por defraudación impositiva, uno de los dueños del Grupo Indalo adelantó que la decisión judicial no implica frenar los planes de inversión y expansión del holding dueño, entre otros activos, del holding de medios C5N.

Fue Fabián de Sousa el encargado de aclarar esta situación, en el marco de una conferencia de prensa organizada en un hotel del barrio porteño de Palermo, al adelantar que se mantendrán los objetivos de negocios trazados por el holding desde que recuperaron el control de todas las compañías de Indalo, en agosto del 2021 cuando la justicia levantó la quiebra del grupo.

Se trata del holding creado junto con Cristóbal López y que en sus mejores momentos llegó a facturar alrededor de $17.500 millones, poseer activos por más de $30.000 millones, emplear de manera directa a más de 3.000 personas y generar empleo indirecto a otras 10.000 familias.

"La decisión de la Corte Suprema de revisar nuestra absolución no pone en riesgo el plan que diseñamos desde que presentamos el avenimiento para revertir declaración quiebra, encarar un plan de ordenamiento comercial y encarar estrategias de negocios para algunas de las empresas", sostuvo el empresario, quien estuvo acompañado por el abogado del grupo, Carlos Beraldi.

Grupo Indalo: deuda cancelada

Se trata de dos caminos diferentes, agregó el letrado, para quien la Corte asume una posición en el marco de un proceso penal iniciado por una supuesta falta de pago del impuesto a los combustibles de la empresa petrolera Oil Combustibles que por entonces era el "caballito de batalla" de Indalo y a la cual se acusó de supuesto fraude de $8.000 millones en impuestos al combustible.

En el mismo sentido, De Sousa aseguró que, la deuda del grupo fue cancelada de manera total en el 2021, junto con los intereses devengados y que se le abonó a la AFIP, el principal impulsor en ese entonces de la acusación, todo lo que el ente fiscal reclamaba a través de un plan de regularización mediante el cual ya llevan cancelado el 50% de lo reclamado.

"Quiero dejar tranquilidad a todos los empleados y colaboradores de Indalo sobre la continuidad de todas las operaciones, más allá de este fallo que pone en consideración si Cristóbal López y quien les habla deben volver a la cárcel", sostuvo el empresario.

De hecho, Beraldi recordó que en la nota que los jueces de la Corte Suprema envían a la Cámara de Casación para que den curso a los reclamos del tribunal fiscal para anular la absolución de los dueños de Indalo, se deja en claro que no existen pedidos que traben el giro operativo del negocio del grupo que López y De Sousa lograron recuperar cuando se les devolvió Oil Combustibles, la empresa que definen como "la nave insignia" del holding y de la que, aseguraron, fueron "despojados de manera ilegal". Lo hicieron en el 2021 a partir de obtener el respaldo de más del 98% de los acreedores entre los que figuran bancos, siderúrgicas, petroleras y entes públicos como la AFIP.

Reconstrucción empresaria

En aquel momento, los dueños del grupo hablaron del inicio "de un nuevo camino, sin olvidar todo lo que pasó, con la convicción inquebrantable de haber apostado siempre al crecimiento sustentable de nuestras empresas, sus trabajadores, proveedores, clientes, y comunidades en las que desarrollamos nuestras actividades desde hace más de 30 años".

Con el escenario judicial en aquel momento despejado los empresarios encararon un esquema de negocios que girará en torno a las empresas dedicadas a la oferta de servicios petroleros como Oil M&s E&P; Oil M&S; FEADAR; Petrolera Cerro Negro; Tsuyoi y Serna.

También apuntan a la industria de la construcción teniendo en cuenta la reactivación de las obras públicas a partir de las políticas de desarrollo de infraestructura impulsadas por el actual gobierno nacional.

En este sector, Indalo participaba con Esuvial y CPC Constructora, que fueron afectadas por las causas judiciales al punto que se les rescindieron los contratos y las concesiones que operaban como la de la autopista Ezeiza Cañuelas.

En el caso de Alpat, acaba de concretar su primera operación comercial en el estratégico sector del litio. Lo hizo en su planta de San Antonio Oeste, en Río Negro, a partir de la venta de 100 toneladas a una empresa minera de Salta.

¿Deja Vú?

Ahora, parecen revivir la situación penal que los llevó a permanecer dos años en prisión durante el gobierno de Mauricio Macri a quien calificaron el principal gestor de todas las operaciones políticas y judiciales que los mantuvieron tras las rejas y a perder el control sobre el holding en el que actualmente trabajan alrededor de 12.000 personas.

En la conferencia de este miércoles 29 de mayo, De Sousa no comparó aquella situación con el momento actual que le toca vivir ya que rechazó cualquier condimento político surgido del actual gobierno libertario en la decisión tomadas por los jueces del máximo tribunal de justicia del país.

"No creo que Milei esté detrás de nada ya que la Corte actúa ajustada a derecho con jueces con probada capacidad y el proceso es claro a diferencia de lo que sufrimos en su momento con la interferencia política en la justicia y aquella persecución iniciada por Macri a partir de la denuncia mentirosa de un diario", destacó De Sousa.

En el mismo sentido, Beraldi explicó que la Corte pidió revisar los argumentos presentados por la fiscalía tras el fallo que los declaró inocentes y que se dicte una nueva sentencia "que esperemos sea nuevamente absolutoria". De hecho, para De Sousa nuevamente algunos títulos de medios de comunicación vuelven a repetir "mentiras" ya que nunca evadieron impuestos y mucho menos retuvieron alícuotas para comprar empresas y sumarlas a Indalo.

"Confiamos en el servicio de la justicia controlado por los principios de igualdad y de libertad de prensa y por eso convocamos a este encuentro, para contarle a la sociedad la verdad y no volver a cometer el error de callarnos y no hablar como hicimos antes", agregó el socio de Cristóbal López quien además aclaró que no fueron sobreseídos sino que se los procesó y se los declaró inocentes.

"Seguimos siendo inocentes"

Durante la conferencia de prensa, el accionista del Grupo Indalo explicó los alcances del fallo de la Corte Suprema, que hizo lugar a un planteo de la fiscalía en el marco de la causa Oil Combustibles, y detalló que lo que expresa el fallo del máximo tribunal es que "no se han contestado de forma eficiente los agravios en el recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal".

En el mismo sentido, agregó que "no hay ninguna instrucción de la Corte a Casación diciendo que en las resoluciones tomadas en diciembre de 2023 se observen situaciones que no se corresponden con lo expresado en la sentencia’.

"No dieron vuelta la absolución, lo que le dicen a la Casación es que complete el fallo", enfatizó De Sousa quien además destacó el trabajo de los jueces del Tribunal Oral N°3 y de Casación, que "actuaron de acuerdo a la ley".

Recordó además que junto a su socio "siempre estuvimos a derecho y colaboramos con la Justicia para que puedan resolver con la mayor objetividad posible". Tanto para el empresario como para su abogado, la situación no es tan desfavorable como podría haber sido y sostuvo que "técnicamente seguimos absueltos" y explicó que lo que expresa el fallo de la Corte es que "no se han contestado de forma eficiente los agravios en el recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal a cargo de Eduardo Casal".

Qué dice el fallo

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y revocó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había absuelto a Cristóbal López y Fabián De Souza en el marco de la causa "Oil Combustibles".

La decisión se basa en la remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación, que consideró que la sentencia de Casación por defraudación a la administración pública para beneficiar a su grupo empresarial fue "arbitraria".

En este sentido, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda determinaron que la Cámara de Casación había resuelto de manera arbitraria los planteos relativos a la interpretación de la prueba en el caso.

Para De Sousa, el máximo tribunal de justicia está solicitando una revisión exhaustiva de la sentencia original, prestando atención a los argumentos presentados por el Ministerio Público.