Valentín Quiroga es mendocino, Licenciado en Educación Física, ha trabajado con más de 300 clientes tanto en Argentina, España, Italia, Australia, Dinamarca, Panamá, Chile y México. Su foco está puesto en el entrenamiento de pesas, nutrición y comportamiento humano acorde al objetivo de cada persona. Su práctica está basada en la evidencia científica y, según sus afiliados, las transformaciones que logra a nivel físico y mental son extraordinarias.

"Mi propio método de entrenamiento es respaldado por evidencia, horas de mucho estudio y de estudiar lo correcto", destaca. "Esto me llevó a dominar el idioma inglés para acceder a información de calidad, profundizar en estudios científicos, libros y participar en seminarios dirigidos por expertos en el campo", dice.

"Mi enfoque constante en el crecimiento personal y profesional es lo que me diferencia de otros profesionales", asegura. Y añade: "Siempre estoy buscando formas de mejorar y aprender algo nuevo, especialmente en lo que respecta al cuerpo humano".

"Llevo 15 años trabajando como entrenador personal", cuenta a iProfesional. "Durante mi trayectoria, he tenido la oportunidad de trabajar con cientos de personas en varios gimnasios mientras era estudiante", enfatiza.

Luego, creó su marca personal, VQ Personal Trainer, y ya con una gran cartera de clientes, fundó su propia compañía Progressive en Mendoza, donde capacitó a un equipo de profesionales, entrenadores que en conjunto enseñaban su método para lograr transformaciones físicas exitosas.

Este camino hizo que Progressive no sólo fuese una marca reconocida en Mendoza, sino también en otros países con el coaching online, a través del desarrollo de la app Progressive+. "Esto me llevó a conocer mucha gente nueva y asistir a conferencias internacionales que me motivó a nuevas ideas y proyectos", cuenta.

El concepto del negocio con el que el coach argentino desembarca en Miami es el de un gimnasio privado con un proceso de aplicación previa, que lo hará muy exclusivo

"Mi objetivo es que mis clientes sean los arquitectos de sus vidas. Los cambios a nivel físico se logran con el entrenamiento, pero la verdadera transformación se encuentra a nivel mental cuando se alinean los hábitos, la disciplina y la constancia. De esta manera, el desafío es progresar constantemente en vez de buscar perfección efímera", explica el coach deportivo.

Del mundo al desembarco en Miami

"Durante la cuarentena estricta que viví en Argentina durante la pandemia del COVID-19, aproveché el tiempo para explorar temas como filosofía, política, economía e historia, lo que me llevó a estudiar la historia de diferentes países, incluido Estados Unidos", narra el entrenador.

"Creo firmemente en los ideales en los que se fundó esta nación, como la igualdad ante la ley, la propiedad privada y el derecho a la búsqueda de la felicidad", sigue. "Estos principios resonaron conmigo como ser humano, y estoy convencido de que un entorno que fomente la libertad y proteja los derechos individuales es fundamental para alcanzar nuestro máximo potencial y desarrollar nuestros negocios con mayor estabilidad".

Una vez finalizada la pandemia, decidió dar un giro a su vida para emprender un largo viaje que lo llevó a recorrer más de 10 países junto a su mujer.

"He tenido la oportunidad de viajar por muchos países, principalmente en Europa. Italia, con su rica historia y cultura, me impresionó profundamente", dice. "Londres, con su encanto único, y España, con ciudades como Madrid, Barcelona y en Italia, la Costa Amalfitana, también dejaron una marca en mí. Además, he visitado ciudades de primer mundo como Montreal en Canadá y Melbourne en Australia", recuerda.

El nuevo proyecto

En 2016 Valentín creó un método propio. "Me di cuenta de que llevaba muchos clientes a gimnasios donde no tenía control sobre el ambiente y faltaba educación", expone. "Después de pasar largas horas enseñando en otros gimnasios, decidí que era hora de tener mi propio espacio", enfatiza.

Sin embargo, el proyecto estuvo por muchos años archivado en el cajón hasta que una cliente que tuvo una increíble transformación se ofreció como inversora y en conjunto eligieron diseñar este proyecto en Miami. "Se hizo realidad gracias al respaldo de nuevos inversores donde no sólo compartimos este estilo de vida, sino también valores y principios", cuenta Quiroga.

El concepto del negocio es el de un gimnasio privado con un proceso de aplicación previa, que lo hará muy exclusivo. "El proyecto está pensado con un servicio de coaching con plantillas complementarias con la explicación de cada proceso acorde al objetivo de los clientes, sesiones privadas de entrenamiento 1:1 y consultas nutricionales con especialistas", enfatiza

El local contará con un diseño que fusiona un templo griego y una villa Italiana, con una sala de pesas y equipos de primera calidad, un espacio amplio de relajación, libros, plantas, arte y un sector específico para charlas educacionales. Está pensado con equipamiento de alta calidad y con todas las facilidades necesarias para disfrutar el espacio.

Inicialmente, el proyecto tuvo una inversión de u$s200.000, y proyectan una facturación para el primer año, "una vez abiertas nuestras puertas" de 500.000 dólares.

"Queremos construir un correcto sistema para conformar una comunidad donde las personas puedan trabajar en aspectos como el cuidado de sí mismos, entendiendo la importancia del entrenamiento y funcionamiento del cuerpo humano", sostiene el entrenador. "Sé que es un desafío ambicioso, estoy comprometido en lograrlo. Enfocado en llevarlo a cabo de manera realista y eficiente", concluye.