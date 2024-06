Además de haber saltado al mundo internacional del espectáculo por ser la pareja de uno de los integrantes de la banda británica One Direction, Rogelio "Roger" Nores es uno de los empresarios argentinos con menor respeto en el sector corporativo local, en especial en el de la energía.

El actual novio de Lyam Paine, cantante, compositor y guitarrista del grupo europeo, está acusado localmente por la Justicia de "vaciamiento" de una de las empresas energéticas de mayor poder, que ya no existe pero que operaba bajo el nombre de Araucaria.

Rogelio "Roger" Nores pareja de un ex One Direction y "deudor compulsivo"

Además de disfrutar, junto a su pareja, de grandes hits de One Direction, que se disolvió en el 2018, como "What Makes you Beautiful", "Perfect" o "Night Changes", Nores fue fundador y ex titular del fondo Stoneway Capital, dedicado a inversiones en empresas de generación eléctrica que hace unos años declaró la bancarrota y se hizo conocido por el conflicto que generó con acreedores y fondos de financiación internacional.

De hecho y tras llevar a este fondo a la quiebra y dejar un tendal de deuda superior a los u$s50 millones, Rogelio Nores debió irse del país.

El default más grande desde el 2001

Su empresa llegó a administrar cuatro plantas de generación eléctrica y cuentas de u$s600 millones hasta que no pudo cumplir con un millonario pago en abril de 2020.

En aquel momento, se trató del mayor default privado de la Argentina desde el 2001 porque llegó a deber cerca de u$s10.000 millones, con la paradoja que uno de los bonos que lanzó al mercado fue galardonado como "el bono del año" en el 2017 por la agencia internacional Reuters.

Una de las centrales polémicas de Stoneway Capital ubicada en Pilar.

Es más, la nominación valió un evento que se realizó en febrero de ese año en la localidad de Mayfair, Londres, y para justificar el logro, la agencia sostuvo que Stoneway logró destacarse por su proyecto, con una inversión cercana a los u$s900 millones, cuyos fondos fueron 100% volcados en la economía real.

El premio hacía mención a la emisión de un bono por u$s665 millones en la Bolsa de Nueva York (el primer project bond en la historia de Argentina) con el cual su controlada, Araucaria, superó proyectos del sector de infraestructura a nivel mundial como el del gigante español Abengoa en México.

Según contratos de 15 años, las plantas suministrarían electricidad a 600.000 hogares en Buenos Aires a la vez que se destacaba que "cuando no viaja a Alemania o Argentina, Nores también trabaja para desarrollar tecnología modular de gas natural licuado en Pensilvania".

De igual forma, acompañó en varias oportunidades al ex One Direction a varios recitales como al que asistieron en el estadio del Club Vélez Sarfield, para disfrutar de un show de otro de los integrantes de la banda birtánica, Louis Tomlinson.

En ese momento, los paparazzis que estuvieron presentes afirmaron que ambos se estaban agarrados de la mano antes de salir del lugar, pero que se soltaron de inmediato al ver las cámaras. A ambos ya se los vio muy cerca y reiteradas veces, tanto saliendo de fiestas LGBT+ como en otros grandes eventos de música.

Millonarios contratos

Nores, que tiene residencia norteamericana fue el último dueño de la desaparecida Araucaria Energy a pesar de haber creado un complejo entramado societario de "guaridas fiscales" para ocultar este hecho concreto, usando una herramienta que es la "favorita" de quienes piensan en lavado de dinero y el tráfico de droga y de armas. Por esta razón, fueron prohibidas sus actividades en Argentina en 2005 por la Inspección General de Justicia.

Como dueño de Araucaria Energy, Nores llegó a firmar contratos para proveer energía al Gobierno de Macri por u$s11 millones mensuales.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, el empresario que, en los papeles figuraba como el presidente de Araucaria Energy, se reunió personalmente con el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, para recibir cuatro contratos de generación eléctrica por los que cobraría al menos u$s11 millones mensuales.

Por falta de experiencia y muestras de improvisación, uno de esos proyectos fue frenado por el juez federal de Campana, Adrían González Charvay, por contaminante y a otro le surgieron problemas a la hora de tramitar la habilitación municipal, ambos en el caso de la localidad bonaerense de Pilar donde los vecinos pidieron la suspensión de uno de sus proyectos, lo que fue convalidado por la Justicia Federal.

Default y quiebra

Luego, durante el primer trimestre del 2021, la compañía entró en default al no haber cancelado una cuota de u$s30 millones correspondiente a un préstamo de u$s220 millones que el fondo Gramercy le había otorgado.

En abril del 2021, la pareja de Lyam Paine presentó en los Estados Unidos un pedido para acogerse al famoso Chapter Eleven (artículo 11, de la ley de quiebras de ese país), con la intención de evitar que fondos encabezados por BlackRock tomen control de los activos de la compañía en la Argentina o sea de sus cuatro plantas termoeléctricas en Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro y los vendan.

Lo que finalmente ocurrió es que Nores quebró y los fondos se quedaron con la administración de los establecimientos hasta que traspasaron sus respectivas administraciones a otras empresas.

Si bien el Capítulo 11 le permitía a Nores iniciar un proceso de reorganización a fin de afrontar sus compromisos financieros sin poner en riesgo la operación de sus subsidiarias argentinas, esto nunca ocurrió y Nores abandonó el país.

Nores fue el último dueño de la desaparecida Araucaria Energy.

Lo hizo a pesar de que en aquel momento decía tener "buena fe en la negociación con los bonistas y una firme voluntad de apoyar la continuidad del negocio, entendiendo que una solución consensuada que preserve el valor del activo, de calidad estratégica para el sistema energético argentino, es la mejor solución para todas las partes".

Está claro que los acreedores no creyeron en la palabra de Nores y presentaron ayer un pedido ante los tribunales de Ontario, Canadá, para tomar el control de la compañía.

De acuerdo con el portal EconoJournal, Stoneway Capital, establecida en New Brunswick, estaba controlada por Stoneway Group LP, en la que participaban el inversor Rogelio Nores y So Energy International.