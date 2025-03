Las páginas web como tuquejasuma.com o la de defensa del consumidor suelen ser muros de lamentos de muchos consumidores finales que, tras sus compras en casas de ventas de electrodomésticos, quedan totalmente disconformes. Por ende, lo que sucede con la nueva marca ON CITY, no debería extrañar, en especial, porque se trata de los mismos responsables de Electrónica Megatone que era parte integrante de la Red Megatone.

On City: la firma de electrodomésticos sigue recibiendo reclamos

Un claro ejemplo de los reclamos que la Red acumuló a lo largo de 40 años y que parecen continuar en On City, es el posteo de un cliente en tuquejasuma.com, que decidió escribir, durante la reciente ola de calor que se posó en el territorio nacional, para denunciar que "...el aire acondicionado (que compró) estuvo sin aire al primer mes de uso. En diciembre compramos un aire acondicionado de la marca RCA, el cual no tiene ni un mes de uso, ya que lo instalaron el 30 de diciembre. La primera semana de enero, el clima no ha acompañado para usarlo, la segunda y tercera, como mucho, se ha prendido 3 o 4 veces y luego nos hemos ido de vacaciones y al regresar ya no enfriaba. Llamamos a las respectivas garantías, parte de los técnicos que instalaron nos dice que la tuerca original vino fallada de fábrica, la otra parte que solo tiene una perdida qué no se hacen cargo, consultamos con otro profesional que señaló que por el poco tiempo de uso ya vino sin gas. Llamamos nuevamente a On City diciendo que ellos iban a intervenir y aún no he recibido respuesta", acusó Fiorella D.

El problema no un caso de un producto defectuoso, cuestión que puede ser posible en una casa de electrodomésticos que realiza cientos de operaciones diarias. El problema es el bajo nivel de resolución de las quejas que se resuelven y que quedan registradas, en estas páginas de reclamos simil Veraz en terreno crediticio.

En la página de On City de tuquejasuma.com se resolvieron el 40% de los casos presentados. On City viene de la experiencia de la Red Megatone que fue una alianza entre tres cadenas del interior del país que se formó a finales de los años 80. Su objetivo era competir con grandes empresas como Frávega y Garbarino. Y, a lo largo de casi 40 años, la Red Megatone atravesó crisis financieras, concursos de acreedores e intentos de quiebra.

Megatone: ¿por qué se cambió el nombre?

El cambio de marca se dio en medio de una larga historia entre los socios de la Red Megatone. El socio más grande, Electrónica Megatone, decidió lanzar su propia marca, On City, para actualizar y digitalizar la propuesta comercial.

Ahora bien, fuentes del mercado señalaron que la herencia tampoco era buena en cuanto a reclamos solucionados en el portal de defensadelconsumidor.com.ar

Allí se pueden leer quejas irresueltas de la época de la Red Megatone, que van por temas de cobros indebidos o incumplimiento de entregas de producto y de servicios. En el caso de On City, aún no se recibieron denuncias en el portal de Defensa del consumidor, pero sí comienzan a acumularse en tu queja suma.

"El 23 de enero de 2025, hice una compra online de antena Starlink en On City con envío a domicilio, que jamás llegó. Hice reclamo en la sucursal y me dicen que el correo OCA lo tiene retenido y, en OCA, dicen que ellos no lo tienen. No me dan solución, me mandan a hacer reclamo vía web. Ya se cobraron la compra y yo sigo sin el producto. No sé qué más hacer. Ayuda, por favor. Gracias", escribió, por ahora en vano, María.

Otro de los reclamos está relacionado con fallas en la entrega de los productos adquiridos. "En Musimundo u On City, o como se llame ahora, compré un juego gardenlife de 4 sillones y mesa (solo vinieron los 3 sillones y la mesa). ¡Me dijeron que en 10 días aprox. llegaría el faltante, la compra fue en octubre!!! Ya va más de 1 mes y nada!!!! Engañan a la gente. Pedí a domicilio para evitar ir (pague más por el envío) y ya van varias veces que voy por el reclamo y nada".

Reclamos que no encuentran solución y que representan un llamado de atención para un nuevo emprendimiento de retail, en un momento clave de la economía, donde los consumidores miran los catálogos del exterior para adquirir productos electrónicos.