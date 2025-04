Los dueños del shopping OH! La Barra de Punta del Este ya preguntan en sus redes ¿Cómo les gustaría que sea el evento de inauguración de OH! Buenos Aires? Falta poco para la apertura del nuevo centro comercial del barrio de Recoleta, ubicado en el predio del ex BA Design que operó IRSA hasta 2019. iProfesional revela cómo será este shopping bioclimático de última generación.

Tras una pulseada, el grupo inversor Hatzalaj S.A. ganó la licitación. Recibieron el predio porteño en agosto del 2020 y pandemia mediante, comenzaron las obras en noviembre de 2022. Si bien intentaron terminarlo antes, la obra es compleja porque se hizo de cero y porque se intervinieron 52.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, por eso ya lleva dos años y cuatro meses. "Lo normal se hace rápido, lo excelente lleva tiempo. Estamos construyendo el mejor shopping de los próximos 50 años", dice el cartel de obra ubicado sobre la avenida Pueyrredón, entre Libertador y Azcuénaga.

El shopping no utilizará sistemas de aires acondicionados ni calefacción

El último shopping cerrado construido en la Ciudad de Buenos Aires fue el DOT Baires Shopping inaugurado en mayo de 2009. Si bien el corredor donde está ubicado OH! Buenos Aires tiene varios shoppings cercanos, nada se parece a lo que viene.

Esta nueva propuesta ofrece tres niveles de retail y en el cuarto nivel, está el Centro Cultural Recoleta. OH! Buenos Aires tiene 35.000 metros cuadrados totales, de los cuales 25.000 son alquilables y habrá 120 locales. Los 10.000 metros restantes están destinados para una terraza con gastronomía y además habrá otras opciones en la planta baja y el subsuelo, que antes eran cocheras. Los nuevos visitantes podrán disponer de 450 cocheras en el subsuelo del parque conocido como Plaza Francia. Lo más novedoso es que será un shopping bioclimático.

Los propietarios del centro comercial no quieren confirmar las marcas que estarán

El nuevo centro comercial tendrá un enfoque sustentable: no utilizará sistemas de aires acondicionados ni calefacción. Contará con cuatro patios de 100 metros cuadrados cada uno, que aportarán luz y ventilación, resultado de haber sido un shopping pensado casi en plena pandemia. Si bien tiene espacios a cielo abierto, se puede caminar si llueve, hace frío o calor.

"La gran ventaja para las marcas locatarias es que al no tener aire acondicionado ni calefacción central, las expensas costarán un 50% menos que en cualquier otro shopping", señaló Florencia Lazo, directora comercial de OH! Buenos Aires.

La terraza tendrá una línea verde con una bicisenda que permitirá que se ingrese en bici, monopatín o scooter

El Boulevard Gastronómico contará con 30 propuestas. Se define por calles y cada marca tendrá una terraza individual. Las primeras confirmadas son Starbucks, Möoi, Lucciano’s, La Panera Rosa, Temple, entre otras. Si bien el Hard Rock fue una de las marcas internacionales más famosas del ex BA Design, esta vez decidieron que no será de la partida, ya que "buscamos nuevos íconos", señalaron.

La terraza tendrá una línea verde con una bicisenda que permitirá que se ingrese en bici, monopatín o scooter. Tendrá 8 entradas el shopping: tres ingresos por Junín y uno por el parque, por la bicisenda, por Azcuénaga, por Pueyrredón y hasta por el Centro Cultural Recoleta.

Lo más novedoso es que será un shopping bioclimático

A principios del mes de marzo fue Marcelo Tinelli a recorrer y conocer las instalaciones, en la cuenta de IG de OH! Buenos Aires subieron la foto del conductor y se anunció que la fecha de apertura será en agosto 2025 y hoy ya creen que podría ser finalmente en septiembre. Aunque nada se dijo oficialmente, las fanáticas de la marca Ginebra de su hija Micaela Tinelli, se preguntan si el próximo local lo abrirá en ese shopping.

Los propietarios del centro comercial no quieren confirmar las marcas que estarán, sin embargo, anunciaron que Vilebrequin ya firmó. La exclusividad en perfumerías la tendrá Rouge y estaría presente la joyería Miller. Se habló de la llegada de la marca de zapatillas italianas que usa Taylor Swift, pero en OH! Buenos Aires son muy cuidadosos, saben que la competencia es muy fuerte en esa zona.

El shopping ya tiene alquilado el 70% de la superficie de los locales

"Tenemos alquilado el 70% de la superficie de los locales, hay tiendas anclas realmente muy importantes y estamos en negociación con otras", señaló la directora comercial.

Circula un rumor que asegura que un gran jugador internacional con presencia en el mismo rubro en Argentina estaría interesado en sumarse al proyecto. Desde OH! Buenos Aires contestaron con una frase "no comments".

Será un shopping bioclimático de última generación

El shopping tienen tantas novedades que es complejo enumerarlas y no olvidarse de ninguna. Contará con un ascensor panorámico, escaleras mecánicas y toboganes gigantes gratuitos para ir bajando de nivel. La idea es sorprender a grandes y chicos.

Habrá una fuente de aguas danzantes que de noche ofrecerá un show de luces y de día se convertirá en La Fontana di Recoleta, donde se podrán tirar monedas y pedir deseos. Un secreto: habrá monedas personalizadas para tirar o guardar de souvenirs.

El shopping se propone sorprender a grandes y chicos

"Será un shopping de experiencias y transversal. Es un proyecto disruptivo que va a cambiar a todo el entorno, como lo hicimos con OH! La Barra. Queremos ser atractivos para todas las edades, no queremos ser un shopping donde no haya familias o la gente no camine con bolsas. No tendremos cines, pero seremos una gran opción para chicos que podrán disfrutar de juegos de Sacoa de última generación, ya que se asociaron con una empresa española y para jóvenes que podrán hasta divertirse en los after, explicó Florencia Lazo, la directora comercial.

La marca Jano’s propietaria de más de 70 salones para eventos se hará cargo del Centro de Convenciones con capacidad para 1.500 personas y albergará eventos, conferencias y congresos. Contará con un gran auditorio y 1.200 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, contó entusiasmado Federico Bianchi, director de expansión de Jano´s cuando presentó la obra.

shopping

En la cuenta regresiva, falta muy poco para poder entrar a visitar un shopping que viene a competir y promete revolucionar todo lo conocido.