Le está costando a la cadena FarmaPlus de Luis Segura (h) y Cristian Maculán hacer pie en la venta on line de remedios. Por lo menos, así se desprende de varios reclamos que quedaron asentados por escrito en sitios de defensa del consumidor y que fueron resueltos positivamente, en algunos casos, pero, en otros, no obtuvieron buena respuesta.

Y los tiempos se acortan en el mercado farmacéutico porque la desregulación del sector promovida por la administración de Javier Milei y la pluma de Federico Sturzenegger avanza de manera lenta pero sin pausa.

Para comprender el contexto es importante recordar el DNU 70/2023, que eliminó la obligación de vender medicamentos únicamente en mostradores de farmacias, permitiendo así su comercialización online. Según el ministro Sturzenegger, esta medida no solo aporta comodidad, sino que también responde a una necesidad urgente en zonas rurales y el interior del país, donde las farmacias pueden estar a kilómetros de distancia. "Si tenés a tu hijo con 40 grados de fiebre, querés que el medicamento venga a vos, no tener que recorrer 20 kilómetros para conseguirlo", explicó públicamente.

Las quejas de los usuarios contra la cadena FarmaPlus

Hace menos de un año, FarmaPlus adquiría la cadena de farmacias Líder de Córdoba por aproximadamente u$s25 millones. Esta transacción significó un importante paso en la expansión de FarmaPlus, que hoy cuenta con más de 87 locales, incluyendo los propios y aquellos adquiridos previamente a La Danesa y Del Águila. La compra, que ha sido documentada oficialmente, fue realizada por Cristian Maculán y Luis Segura (h), propietarios de FarmaPlus.

La adquisición de Líder de Córdoba sigue la tendencia de consolidación en el sector farmacéutico argentino, similar a la adquisición de las cadenas Mitre y Del Águila por parte de Farmacity en Mendoza en 2009. En esa ocasión, la legislación provincial fue modificada para limitar la expansión de Farmacity, un escenario que podría repetirse en el caso de FarmaPlus.

De esta manera, amplió su presencia en las principales plazas comerciales de la Argentina, pero no logra asentarse con buenas críticas en el segmento de venta on line a pesar de buscar ser líder en ese segmento desde hace años.

Ya en 2020, FarmaPlus concretó una fusión con Pedidosfarma. Se trata de un marketplace que se adelantó en este escenario y que fue creado en el 2017 por el ex Unilever Nicolás Levin. Durante los años posteriores se afianzaron en el retail presencial y el e-commerce don distinta suerte.

Un dato es que FarmaPlus posee apenas un 51% de los casos resueltos de los presentados en el portal tuquejasuma.com. Es decir, casi la mitad de los usuarios no hallaron una respuesta.

FarmaPlus posee apenas un 51% de los casos resueltos en tuquejasuma.com

Se trata de un portal donde, según explican sus responsables, más de 600.000 personas ya realizaron reclamos a más de 1.300 empresas, con un total de 400.000 problemas solucionados.

En el caso de FarmaPlus, algunos usuarios hablan de problemas de trazabilidad de la compra, como el de Natalia D: "Me enviaron el código de seguimiento y el link de la página para seguir el pedido, pero la página no existe. Quiero saber dónde está y cuando llega mi pedido".

O el caso de Belén D. fechado el 9 de marzo pasado. "Hice un pedido en Farmaplus hace 4 días, y el correo donde aparece el seguimiento del envío me lleva a una página que no existe, quiero saber cuándo llega mi pedido".

En un sector tan sensible como el de los medicamentos hay casos graves. El 12 de enero María S escribió: "Hice una compra en Farmaplus online. El 02/01/2024, pagué, me llego el número de pedido. Pero nunca recibí la medicación. Hoy hablé por teléfono y me contestaron que la medicación se dañó en el envío. Cómo se va a dañar si son latas. Por favor, espero una pronta resolución, ya que gasté bastante dinero y necesito esa medicación".

En el portal se pueden encontrar otros mensajes, como el de Noelia V, que escribió: "Compré y me enviaron pedido incompleto. Reclamé y no contestan, desde noviembre pasado no hay respuesta". O el caso de Flavia P que describió: "El día 15/5 realicé una compra on line de dos productos. Hoy 23/5 me llegó solo uno".

También, otros usuarios denuncian un supuesto hackeo al Whatsapp de la empresa, que hizo que el usuario perdiera $22.000, o la entrega de productos de dermocosmética vencidos.

Uno a uno se visualizan los problemas de FarmaPlus en el canal de ventas favorito utilizado por consumidores de diferentes edades en tiempos de revoluciones digitales y desregulaciones del mercado.

Desregulación en el mercado farmacéutico: ganadores y perdedores

La desregulación del mercado farmacéutico generó ganadores y perdedores y adherentes y críticos de la iniciativa. De un lado se ubican los consumidores ven con buenos ojos la posibilidad de acceder a medicamentos a precios más bajos y con mayor facilidad y los dueños de cadenas de farmacias que tienen la posibilidad de vender muchísimo más volumen y obtener más ingresos que antes de la revolución digital. Por otro lado, los actores tradicionales del mercado, como laboratorios y distribuidores, se oponen a esta medida, argumentando que podría afectar sus ingresos y la calidad de los productos.

Para las farmacias, la venta online representa una oportunidad de expandir su mercado y aumentar sus ventas. Sin embargo, las presiones y amenazas que han recibido algunas farmacias para que desistan de vender online demuestran que no todos ven con buenos ojos esta modalidad. Y, esas presiones existieron a fines de año pasado, cuando las farmacias publicitaban sus productos a través de la página Mercado Libre. Sturzenegger calificó estas acciones como "aprietes" y señaló que "reflejan los intereses de aquellos que no quieren transparencia en los precios".

Sin embargo, vender remedios no es soplar y hacer botellas, y las farmacias deben adecuarse a los nuevos tiempos para ofrecer un buen servicio de venta on line. Porque enfrentan desafíos logísticos y tecnológicos. La necesidad de implementar sistemas de seguridad para garantizar la integridad de los medicamentos y la privacidad de los datos de los consumidores es fundamental. Asimismo, la capacitación del personal para manejar estas nuevas plataformas tecnológicas es crucial para el éxito de la venta online.

Poco de estos atributos estaría exhibiendo FarmaPlus a juzgar por algunos reclamos.