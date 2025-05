La cosecha de yerba mate cayó a niveles históricos durante el primer trimestre de 2025, en un contexto de profunda crisis de precios que llevó a cientos de productores a paralizar sus tareas. Según datos preliminares del sector, la producción se desplomó más de un 30% respecto al mismo período del año anterior.

La situación golpea de lleno a las provincias de Misiones y Corrientes, que concentran la mayor parte del cultivo en el país. En los campos, muchas chacras están detenidas y ya no circulan los camiones cargados de hoja verde. La parálisis en la actividad se siente también en las economías locales.

Cristian Klingbeil, referente del sector agropecuario misionero, afirmó en diálogo con el diario Ámbito Financiero que este escenario era previsible: "Iba a llegar el momento en que la gente optara por no cosechar porque no le queda nada. No hay movimiento, no hay yerba circulando, y no es una estadística dibujada. Es la realidad cotidiana".

Por qué cosechar yerba mate ya no es rentable

El mayor problema que enfrentan los productores es que el precio de la hoja verde no cubre los costos básicos. Muchos decidieron no levantar la cosecha ante el riesgo de afrontar pérdidas económicas. "Si la hoja no deja ganancia y encima te expone a conflictos laborales, ¿para qué arriesgarse? La planta incluso se recupera mejor si no se la toca", explicó Klingbeil.

Los valores actuales que ofrecen los compradores oscilan entre $230 y $250 por kilo, con pagos diferidos entre 60 y 90 días. Algunos ofrecen hasta $300, pero con condiciones desfavorables: 12 cuotas sin interés.

Además de la caída productiva, el sector yerbatero enfrenta una reducción de entre 15% y 16% en las exportaciones, lo que agrava aún más el panorama. Argentina está perdiendo presencia en los mercados internacionales frente a competidores como Brasil y Paraguay, que mantienen precios más estables y políticas macroeconómicas más ordenadas.

"El costo en dólares nos deja fuera de competencia", advirtió Klingbeil. "La inflación local encarece las exportaciones mientras los vecinos sostienen estructuras de costos competitivas. Así, se pierden mercados y oportunidades".

Futuro incierto para la yerba mate

Con chacras paralizadas, precios sin cobertura de costos y mercados externos en retroceso, el futuro del sector luce cada vez más incierto. La yerba mate, un emblema cultural y económico del noreste argentino, atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. Y el impacto social y económico amenaza con extenderse a miles de familias que dependen directa o indirectamente de esta cadena productiva.

Además, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sigue sin autoridades designadas y desde hace más de un año permanece acéfalo, sin capacidad para fijar precios oficiales ni habilitar herramientas financieras de apoyo. La falta de conducción política dejó a los productores sin referencias ni respaldo ante la crisis.