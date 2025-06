La compañía en cuestión no pudo saldar los sueldos de abril y carece de fondos para afrontar los pagos de mayo y el aguinaldo. Crisis con proveedores

La situación del segmento lácteo no deja de complicarse semana a semana, y se alínea con las dificultades financieras y comerciales que vienen atravesando las alimenticias en general en los últimos meses. SanCor, con su nivel mínimo de operatividad, La Lácteo y ARSA, son algunos de los nombres del sector lechero que se encuentran en estado crítico. A esas empresas se sumó en semanas recientes la láctea Verónica, que sigue afectada por medidas sindicales derivadas de la falta del pago completo de los salarios y la retención de aportes sociales. La compañía llega a este principio de mes cumpliendo una semana sin producir ni vender, con un freno total de la actividad en sus plantas en Totoras, Lehmann y Suardi, todas en Santa Fe.

Desde la cúpula de la firma se indicó a casi 700 empleados que la empresa apenas podrá pagar los sueldos en cuotas, lo cual mantiene latente la posibilidad de que el gremio ATILRA acentúe aún más las medidas de alerta y movilización que mantiene vigentes para la láctea en cuestión.

Los trabajadores de Verónica ya venían llevando a cabo una retención de tareas, y la medida de fuerza se volvió más intensa en este inicio de semana luego de que se confirmara que la firma sólo cubrió el 54% de los salarios correspondientes a abril, en algunos casos con cuotas de apenas el 5 por ciento.

Verónica no podría cubrir los sueldos de mayo

Desde el entorno del sindicato informaron que, a partir de la intermediación del área de Trabajo de Nación, la directiva de Verónica se comprometió a terminar de pagar lo adeudado de abril previo al 11 de junio. Pero la cúpula reconoció dificultades para saldar los sueldos de mayo y hacerse cargo del aguinaldo por venir.

ATILRA y los empleados de la compañía demandan que Alejandro Espiñeira, al frente del directorio de la empresa y uno de los dueños de la láctea, tome créditos para terminar de una vez con las deudas salariales. Caso contrario, la postura es seguir manteniendo paralizada la actividad en las plantas santafesinas.

Por otra parte, Verónica viene incumpliendo los pagos con sus proveedores de materia prima, por lo que la crisis productiva de la compañía se mantiene al borde del peor de los precipicios.

La compañía arrastra una crisis financiera que ahora ya se evidencia en la falta de fondos para cubrir los sueldos. Según revisó iProfesional en la base de deudores del Banco Central (BCRA), Verónica acumula 107 cheques rechazados en lo que va del año, con un monto total del orden de los 344,5 millones de pesos.

En el ámbito de la lechería afirman que la compañía ostenta una deuda financiera del orden de los 9.000 millones de pesos.

La falta de espalda financiera para sostener una producción a gran escala queda a la vista, también, si se toma en cuenta que hace menos de tres años la marca procesaba a razón de 1 millón de litros de leche diarios y en la actualidad apenas si llega a los 200.000.

Verónica y la posibilidad de entrar en quiebra

Desde el ámbito de los empleados de la firma se reconoce que la compañía aún no desactivó puestos de trabajo, pero sí se señala que Verónica transita una crisis que, de no hallarse una salida urgente, redundaría en la quiebra de la láctea.

"No hay despidos, pero la empresa viene pidiendo a los trabajadores que accedamos a un desdoblamiento de sueldos para financiarse. No entendemos cómo pasamos de procesar un millón de litros a no llegar a 200.000", declaró al respecto Rodolfo Rodríguez, delegado de la planta Classon

"Compañeros con familiares enfermos no están recibiendo el tratamiento que necesitan. Estamos a la deriva, pidiendo ayuda. Hay empleados que no tienen para comer. Si Lácteos Verónica quiebra, serán mil personas desamparadas", advirtió.

El delegado en cuestión sostuvo que, a esta compleja situación comercial que atraviesa la firma, se suma la competencia con los productos importados, que son un 40% más baratos mientras que los costos de producción para Verónica y las empresas de ese rubro no han dejado de dispararse.

Las dificultades en Verónica no son nuevas. Ya en marzo pasado, Norberto Galimberti, gerente de personal de la compañía, propuso a los trabajadores cubrir los sueldos en cuatro cuotas, una alternativa que llegó tras protestas por atrasos en los pagos desde fines de año.