Con más de 230 locales distribuidos entre Argentina, Uruguay y Paraguay, Café Martínez sigue siendo una de las marcas más elegidas por los argentinos a la hora de tomar un buen café de especialidad. Detrás hay casi un siglo de trayectoria familiar, una expansión sostenida y un modelo de franquicias que ofrece oportunidades concretas para emprender con respaldo, de la mano de una marca ya instalada. Este año, la empresa planea abrir entre 30 y 40 nuevos locales. ¿Qué se necesita para sumarse al negocio?

Café Martínez nació hace más de 90 años, cuando Atiliano Martínez y su esposa Justa —que también era su prima— se instalaron en Buenos Aires después de escapar de un amor prohibido en Asturias. En Buenos Aires armaron un pequeño tostadero de café que, con los años, se convirtió en un emblema. El local de la calle Talcahuano 948 fue testigo de esa transformación: hoy es escuela de baristas, museo del café y, por supuesto, punto de encuentro para fanáticos del buen café.

La verdadera expansión llegó en los 90, cuando sus nietos—Marcelo, Mauro y Claudia Salas Martínez— tomaron las riendas del negocio familiar y lo convirtieron en cadena. "Cuando llegamos al quinto local, nos dimos cuenta de que solos no podíamos seguir", recordaba Marcelo Salas Martínez en una entrevista con iProfesional. Fue entonces cuando decidieron adoptar el sistema de franquicias. "El sistema de franquicias es el corazón de nuestro modelo de expansión", resume Daniel Ruiz, gerente de desarrollo de la marca. De los más de 230 puntos de venta, apenas 19 son propios, el resto funciona bajo el régimen de franquicia, tanto en Argentina como en Uruguay y Paraguay.

Aunque en algún momento llegaron a tener operaciones en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia Saudita, en la empresa decidieron enfocarse en mercados más cercanos, donde las diferencias culturales no sean tan marcadas. Hoy apuntan a consolidar su presencia regional y a llegar a zonas del país donde todavía no están. "Aún no tenemos sucursales en La Rioja ni en Neuquén, pero ya estamos en conversaciones. También nos interesa reforzar el NOA y el NEA, además de Córdoba, Mendoza y el sur del país", detalla el gerente. En paralelo, proyectan nuevas aperturas en barrios clave de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.

Uno de los focos más fuertes está puesto en Paraguay, donde ya tienen 19 tiendas activas y siguen avanzando en alianza con Petrobras para sumar más locales.

Otra pata clave del negocio es el canal hogareño. Este mes lanzaron su primer café soluble liofilizado, una línea premium pensada para los que quieren replicar la experiencia de cafetería en casa. "Además de reforzar nuestro posicionamiento como especialistas en café, este producto representa una venta incremental para los franquiciados", señala el ejecutivo.

La propuesta de Café Martínez está pensada para distintos perfiles de franquiciados: desde un inversor con equipo de gestión hasta alguien que busque autoemplearse o un grupo con experiencia gastronómica. "Lo fundamental es que compartan nuestros valores y estén dispuestos a trabajar con foco en la calidad, la experiencia y la comunidad", dice Ruiz.

La inversión necesaria para abrir una franquicia depende del formato y de la ubicación. Para una tienda tradicional, el desembolso inicial parte de los u$s120.000, mientras que para un modelo tipo stand comercial puede comenzar en los u$s50.000. Ambas opciones están diseñadas para adaptarse al perfil del inversor y a las características del lugar donde se instale el local.

"Además, contamos con acuerdos con entidades financieras que pueden financiar parte del proyecto, y esos casos se evalúan individualmente con cada franquiciado", detalla.

En cuanto al retorno, estiman que el recupero de la inversión puede darse entre los 28 y los 36 meses, dependiendo de múltiples factores como el formato elegido y la ubicación. En mayo de este año, el ticket promedio rondó los $14.000, lo que da una buena referencia de la facturación esperada.

Pero uno de los diferenciales más destacados es el acompañamiento integral que brinda la marca a quienes se suman. El proceso incluye desde la selección del local hasta la capacitación inicial y continua, pasando por la asistencia operativa diaria, campañas de marketing tanto nacionales como locales, y soporte constante en la gestión y el abastecimiento. "La franquicia no queda sola en ningún momento del camino", asegura Ruiz.

Café Martínez proyecta entre 30 y 40 nuevas aperturas para lo que resta del año. El foco estará puesto en llegar a provincias donde aún no tiene presencia, fortalecer las regiones estratégicas y afianzar la expansión internacional.

Por ahora, no avanzarán con la certificación oficial del sello Franq, aunque no lo descartan. "Es una herramienta valiosa para seguir profesionalizando nuestro modelo y brindar mayor previsibilidad al inversor", asegura.

Con una propuesta que mezcla historia, identidad de marca, respaldo y flexibilidad, Café Martínez se presenta como una oportunidad para quienes quieran sumarse al negocio del café de especialidad. La cafetería que los abuelos Martínez levantaron hace casi un siglo hoy se proyecta como una red de franquicias moderna, sólida y con planes concretos para seguir expandiéndose en la región.