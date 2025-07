Luego de que "finalizara" la polémica por los dichos sobre Ricardo Darín y el precio de las empanadas, la dueña de la cadena no solo mencionó que crecieron sus ventas luego de aquel episodio, sino también analizó la presión impositiva en el país.

Jésica Lemos, dueña de Empanadas Mi Gusto, dialogó con otros empresarios para "La Fábrica Podcast", y resaltó algunos de los problemas que enfrenta: "La tasa de seguridad e higiene varía mucho según el municipio. En uno puede ser de 0,6%, lo que está bien, pero en otro puede estar duplicada. Además, aparecen otras tasas, como un impuesto específico al combustible o distintas contribuciones municipales, que parecen arbitrarias. Uno piensa: ‘Pará, demos una mano y unifiquemos’, porque la liquidación de todos esos impuestos termina siendo un dolor de cabeza".

En este sentido, aseguró: "Estaría bueno trabajar en conjunto para unificar criterios. Por ejemplo, a nivel nacional pagamos IVA, que puede bajar del 21% al 10,5%, pero después se incrementan los ingresos brutos provinciales, y en definitiva quedamos en la misma".

El pedido de bajar impuestos y el impacto de la frase de Ricardo Darín

La empresaria reconoció que "vendría muy bien" una reducción de impuestos: "Realmente estamos golpeados. Entiendo que hay un laburo muy grande porque no encontraron un país que estaba sano y quedamos como medio olvidados nosotros, pero yo tengo esperanza de que en algún momento nos escuchen".

Asimismo, durante la charla, la empresaria confesó que, después de la viralización de los dichos de Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas, aumentaron un 20% sus ventas. A su vez, precisó que la docena vale $41.600 en sus locales, y que algunos días ofrece promociones.

Cuál es el precio de las empanadas en Argentina

Cabe recordar que el precio de una docena de empanadas se convirtió en tema de debate público luego de un cruce entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el actor Ricardo Darín. Durante el programa La noche de Mirtha, emitido por El Trece, Darín expresó su desconcierto ante las medidas económicas impulsadas por el Gobierno para incentivar la circulación de dólares: "No entiendo cómo van a sacar los dólares de abajo del colchón cuando una docena de empanadas vale $48.000".

Las declaraciones del actor generaron respuesta inmediata del titular del Palacio de Hacienda. En una entrevista concedida a La Cornisa (LN+), Caputo manifestó su desacuerdo con los dichos de Darín, afirmando que le generaron "vergüencita ajena". "Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes", sostuvo el ministro.

Durante el diálogo con el periodista Luis Majul, Caputo insistió en que las empanadas no tienen ese valor en el mercado: "Todo bien si él puede comprar empanadas en lugares más exclusivos. Pero las empanadas no valen eso, Ricardito. Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha ‘los autos salen u$s200.000’". Además, sumó una observación con tono irónico: "Quedate tranquilo Ricardo, que la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos. Yo me alegro de que él se pueda comer las empanadas más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no".

De esta forma, dio a entender que se trata de un "bien de lujo" específico y no es la regla que se aplica normalmente al mercado. En este sentido, surgió la duda sobre el precio real de las empanadas. En el caso de las principales cadenas del país, los precios varían considerablemente según el local, la zona y el tipo de relleno. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, los valores surgidos de un relevamiento hecho a principio de mes, para una docena de empanadas comunes, oscilan entre los $11.600 y los $19.900, dependiendo del comercio.

En El Noble, una de las franquicias más extendidas del rubro, la docena tiene un valor aproximado de $16.500. En La Cocina, los precios se ubican en torno a los $15.800. En el caso de Empanadas Don Antonio, se encuentran en el rango de los $14.000 a $17.000, según el local y los sabores elegidos. La Empanadería, por su parte, ofrece una docena por aproximadamente $13.200, y La Fachada, por $12.000.

En locales con orientación gourmet, los precios pueden ser más altos. En estos establecimientos, una docena puede alcanzar o superar los $20.000, especialmente cuando se trata de sabores especiales o insumos seleccionados. Estos valores coinciden con lo mencionado por Caputo, quien sostuvo que las empanadas pueden encontrarse por $16.000 la docena, aunque también se registran precios por encima de esa cifra en locales premium o en barrios de alto poder adquisitivo.