Furor por el nuevo mega outlet en Recoleta: venden zapatillas para chicos desde $15.900

A pasos de Plaza Francia en Recoleta, abrió sus puertas ReOutlet un espacio que reúne a más de 30 marcas de moda, ropa de niños, calzado e indumentaria deportiva. Ofrecen descuentos de hasta el 70% y las compras se pueden financiar hasta en 9 cuotas, depende el banco y la tarjeta. Hay ropa para los más chiquitos de las principales marcas con rebajas del 50 por ciento.

Organizado por IRSA, los propietarios de los principales shoppings de Argentina, esta vez no fueron a La Rural, eligieron el Centro de Convenciones de la Ciudad en Figueroa Alcorta 2099, Recoleta. ReOutlet abrió sus puertas hace pocos días y se lo podrá visitar hasta el 1 de agosto. Abre de 12 a 20 horas y se pueden encontrar grandes ofertas de las marcas Nike, Adidas, Puma, Reebok, Crocs, Kappa, Forever21, H&M, Bershka, Maximo Dutti, Bowen, King Of The Kongo, Weak Meak, Parfumerie, Wanama, Bensimon, Perramus, Cheeky, Las Pepas, Penguin, La Martina, Little Akiabara, Akiabara, Mistral, Bolivia, González, Levi´s, Awada, Equus, Premium Market, Lovely Denim, Rochas, Portsaid, Garcon García, Yagmour, Markova, 47 Street.

Precios, marca por marca

Para los más pequeños hay varias marcas. Weak Meak tiene un espacio, algo escondido, pero ofrece precios muy buenos para niños y niñas de talle 2 al 14. Hay canastos de ofertas de buzos desde $11.990; joggings desde $11.990; remeras desde $4.990; calzas $4.990 y abrigos $29.990. El resto de la ropa, en su mayoría, las remeras van de los $7.000 a los $8.000; los buzos $15.000 y 17.000 pesos.

La marca Cheeky tiene un amplio espacio con mucha variedad de prendas. Ofrece zapatillas desde $15.900; camperas a $30.000; remeras desde $8.900 y brinda la posibilidad de comprar una segunda prenda a un 50%. Da la ventaja de poder financiar con tarjeta Naranja hasta en 5 cuotas con 35% de descuento los días martes, viernes y domingos. También tiene opciones de 3 y 9 cuotas.

Otra de las marcas para las más pequeñas es Little Akiabara outlet con prendas discontinuas y únicas a precios interesantes. Ofrece 25 off con todos los medios de pago, 3 cuotas sin interés y 6 cuotas si la compra supera los $200.000. No acumulable con otras promociones vigentes. Tienen ropa de 0 a 24 meses y de 2 a 12 años.

En Nike hay buzos para niños desde $30.000 y se puede pagar en 3 cuotas. Lo interesante es que si se compran dos prendas o calzados se hace una rebaja adicional del 20%, si se compran tres el descuento es de 30% y si se adquieren 4 o más unidades, la rebaja es del 40 por ciento.

Reebok tiene zapatillas para chicos desde $40.000, remeras a $20.000 y zapatillas para adultos entre $60.000 y $80.000. Se pueden pagar hasta en 6 cuotas sin interés. Adidas y Puma son dos marcas que también algunas opciones para los niños.

Diversión para los más chiquitos

Además de poder elegir prendas y zapatillas con descuentos, podrán visitar SuperJump, el inflable más grande de Argentina. La entrada cuesta $17.500 si se paga con tarjeta o $15.000 si se abona en efectivo. "Todos los participantes deberán firmar un consentimiento aceptando las condiciones del juego y adhiriendo a las normas para una mejor experiencia. No se permite el ingreso con mochilas, carteras, riñoneras y alimentos. Menores de 6 años ingresan con un adulto y ambos abonan entrada. Ingreso a partir de los 3 años", advierte la letra chica de SuperJump.

Se puede reservar horario online previamente, pero la verdad es que parece que no hay muchas reservas, así que hay bastantes horarios libres, casi todos. Como el inflable esta bajo techo, no se suspende por lluvia.

Planes de financiación

Si bien ReOutlet tiene carteles a la entrada y en su site con tentadoras promociones bancarias, no todas están vigentes en las 30 marcas. Hay que preguntar bien y estar atento a las promos por banco o tarjeta e incluso por clubes de fidelización.

ReOutlet anuncia que el Santander rebaja 25% todos los días pagando sólo con tarjetas Amex hasta en 9 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Hay que caminar y ver qué marcas ofrecen esta promo.

Lo mismo ocurre con el resto de las promos ofrecidas, hay que ver si rigen en las marcas elegidas. ICBC ofrece hasta un 40% Off todos los sábados con tope de reintegro hasta $40.000 con todas las tarjetas de esa entidad. Tarjetas Yoy Visa y Mastercard ofrecen hasta 25 off on tope de reintegrop de $20.000 y hasta 6 cuotas sin interés. La tarjeta 365 ofrece hasta un 30% de descuento a los suscriptores todos los días, sin tope de reintegro.

Tarjeta Naranja ofrece 35% off sin tope de reintegro los días martes, viernes y domingo y hasta 5 cuotas sin interés. O 9 cuotas sin interés todos los días, sin descuento con las tarjetas Naranja X. Go cuotas ofrece hasta 4 cuotas sin interés todos los días con tarjetas de débito de varias entidades pagando a través de la app.

Un paseo distinto donde además de aprovechar ofertas en 2.200 metros cuadrados, se puede disfrutar de los juegos.