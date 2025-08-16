El innovador método de venta se puede llevar a cabo desde Argentina con bastante facilidad y no requiere contar un stock propio de productos

A la hora de crear un negocio o iniciar una empresa, se requiere de una fuerte inversión de capital, especialmente si se involucra la venta de bienes. Sin embargo, hay una nueva modalidad que está ganando terreno en Argentina y es el dropshipping.

Se trata de una buena alternativa de negocio, ideal para emprendedores, en el que venden por internet productos, desde una tienda online, pero sin requerir de una gran inversión inicial.

Qué es el dropshipping

Se trata de un modelo de negocio en el que una tienda online vende artículos sin tenerlos en stock. Es decir, los compra a proveedores una vez que recibe el pedido y son estos quienes lo terminan enviando al cliente.

En otras palabras, es similar a ser un intermediario entre un proveedor y un cliente, permitiéndole al emprendedor obtener una ganancia. El diferencial que obtiene el dropshipper, es decir, la persona que emprende, está en la gestión de los pedidos, la experiencia del usuario y la captación de clientes a través de estrategias de marketing.

Se trata de una modalidad de venta de productos sin inventario debido a que la mercadería en sí nunca pasa por la tienda. En algún punto, puede asemejarse a una venta por catálogo, ya que no se requiere de inversión inicial.

A grandes rasgos, la operatoria es la siguiente:

El cliente realiza una compra en la tienda online

La tienda compra el producto a un proveedor

El proveedor envía la compra al cliente

Por lo tanto, la ganancia de hacer dropshipping en Argentina se basa en la diferencia entre el precio mayorista y minorista. En cuanto a sus ventajas, se encuentran las siguientes:

No se necesita almacenar ni gestionar stock

Baja o casi nula inversión inicial

Se puede elegir o modificar el producto a vender con más facilidad

Ubicación flexible

Trabajar con múltiples proveedores

Bajos gastos fijos y poco equipamiento requerido

Ventas a cualquier parte del mundo

Flexibilidad para establecer los precios

Sin embargo, también presenta las siguientes desventajas:

Tiempos y plazos de entrega

Trámites de importación y exportación

Seguridad en las empresas de logística

Cómo empezar este tipo de negocio sin stock propio

El primer paso consiste en encontrar un nicho de mercado. La elección puede estar basada en productos de los que se tenga conocimiento, pero siempre analizando el mercado y haciendo números para estimar las ganancias.

Luego, se debe pensar en qué se diferenciará la tienda, con relación a la competencia, y definir el producto a comercializar. Una vez que se eligió el producto, lo siguiente es establecer el proveedor o proveedores que se van a contactar para cada compra.

AliExpress y Alibaba son tan solo algunos. La clave en estos negocios es establecer una relación cercana con el proveedor de cada producto para tener valores competitivos.

Además, es aconsejable que, en la medida de lo posible, hagas unas compras de prueba para familiarizarte con el proceso y no tener problemas con los clientes. Una forma muy sencilla es pedirle a amigos y familiares que compren algún producto para realizar la mencionada prueba.

También es importante empezar con pequeños productos y, a medida que todo salga bien, gestionar pedidos más grandes y/o complejos. Luego, con el paso del tiempo, es importante identificar áreas de mejora para que el proceso sea lo más dinámico posible.

Para lograr un negocio que sea exitoso, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Establecer un plan claro sobre cómo se va a ejecutar cada proceso desde el momento en que se inicie el negocio e ir actualizándolo a medida que se avance

Conocer en detalle el producto que se ofrece, para poder responder consultas y dudas de los clientes, ya que la clave está, tal como mencionamos, en la atención al cliente

Contar con una lista de proveedores amplia, confiable y verificada

Crear una tienda online que sea atractiva e intuitiva

Tener flexibilidad a la hora de ofrecer productos

Incorporar conocimientos claves como marketing digital o negocios, a través de capacitaciones

Por último, la clave está en elegir una tienda para llevarlo a cabo, como también crear un perfil en las diferentes redes sociales. Una de las tiendas más utilizadas suele ser Tienda Nube, ya que cuenta con un plan inicial gratuito, aunque hay otras opciones como es el caso de empretienda. A medida que el negocio crezca, o de contar con algo de dinero al comenzar, es fundamental invertir en publicidad en redes sociales para llegar a potenciales usuarios.