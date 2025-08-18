Outlet de Adidas vende zapatillas originales baratas y en cuotas

La firma de indumentaria actualizó su sección de "oportunidades". Qué modelos hay disponibles y cómo se puede comprar sin moverte de tu casa

Adidas, al igual que otras populares marcas de indumentaria, como Puma, Nike o Topper, viene actualizando constantemente su outlet online. Se trata de una sección específica, que puede encontrarse en su sitio web, en donde se exhiben diversos productos con descuento y en cuotas.

Zapatillas, camisetas de fútbol, pantalones, remeras y botines son solo algunas de las opciones disponibles.

Outlet de Adidas vende zapatillas baratas, en cuotas y con envío a domicilio

Entre las oportunidades más interesantes, se encuentran:

Zapatillas Lite Racer 3.0 hombre: precio original de $84.999 (con descuento del 30% queda en $59.499).

precio original de $84.999 (con descuento del 30% queda en $59.499). Zapatillas advantage Base 2.0 mujer: precio original de $89.999 (con descuento del 30% queda en $52.999).

precio original de $89.999 (con descuento del 30% queda en $52.999). Zapatillas Lite Racer 4.0 hombre: precio original de $84.999 (con descuento del 20% queda en $67.999).

Además, se pueden encontrar zapatillas para niños por menos de $50.000, remeras por menos de $20.000, shorts deportivos por menos de $25.000, pantalones jogging por menos de $45.000 y buzos desde $59.000.

Vale aclarar que Adidas ofrece 3 y 6 cuotas sin interés, en compras mayores a $89.999 y $149.999, respectivamente.

Otro punto importante tiene que ver con que, al tratarse de un outlet, no todos los talles estarán disponibles para cada modelo. Eso se deberá chequear antes de realizar cualquier compra.

Cómo comprar ropa en el outlet online de Adidas

Para comprar ropa o zapatillas en el outlet online de Adidas, será necesario ingresar al sitio web oficial de la firma (www.adidas.com.ar/) y dirigirse a la sección "OUTLET".

Allí podremos ver 453 productos con descuentos, aunque la búsqueda se podrá filtrar por precio, tipo de producto, talle, género, entre otros aspectos.

Al seleccionar el producto que nos interesa se podrá ver la descripción completa de la prenda, accesorio o calzado en cuestión y los talles y colores disponibles.

Si cada detalle coincide con lo que estamos buscando, deberemos agregar ese producto al carrito online, que se podrá ver haciendo clic en la esquina superior derecha.

Luego, para finalizar la compra, Adidas nos pedirá nuestros datos personales, de domicilio para el envío y el método de pago correspondiente.