Los contratos siguen acumulando incrementos aunque muy por debajo de años anteriores. Los tipos de acuerdos que predominan y cómo está la rentabilidad

A la par de la desaceleración que muestra el índice inflacionario, los alquileres se mantienen en sintonía con esa tendencia y abrirán septiembre con ajustes muy por debajo de los meses anteriores. Así, y dependiendo si el acuerdo firmado por los inquilinos se encuentra atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o al Índice de Contratos de Locación (ICL), los incrementos para quienes mantienen contratos trimestrales oscilarán entre el 5 y el 7,7 por ciento, respectivamente. Para los pactos de corte cuatrimestral, la suba se ubicará en torno al 8 y el 18,8 por ciento, según el caso. Desde el ámbito de las inmobiliarias afirman que, desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la oferta de inmuebles en alquiler en la CABA se incrementó aproximadamente un 150 por ciento.

Con relación a los incrementos para quienes mantienen contratos semestrales, fuentes del sector inmobiliario indicaron a iProfesional que en el inicio de septiembre deberán afrontar subas del 14,7 (IPC) y el 18,8 (ICL) por ciento.

Ya en lo referente a los acuerdos con actualizaciones anuales, la suba pautada para el mes próximo para los acuerdos bajo el IPC será del 36,5%, mientras los pactos correspondientes al ICL ascenderán al 50,3 por ciento.

Alquileres: sigue disparándose la oferta de departamentos

Las fuentes consultadas por este medio aseguraron que ese indicador expresa una baja por demás contundente respecto de meses anteriores. Y remarcaron que en el inicio de 2025 los incrementos para los acuerdos anuales se ubicaban por encima del 100 por ciento.

Con relación al estado actual del mercado locativo residencial, datos del Observatorio Estadístico del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) dan cuenta que el escenario sigue dando cuenta de fuertes indicios de recuperación con condiciones propicias para la inversión y el crecimiento.

