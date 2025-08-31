Empezaron con una inversión mínima y hoy lideran el diseño interior con su "servicio 360"

Con 13 años de trayectoria, Estudio Modo Casa se posiciona entre los 10 mejores del país, con más de 300 proyectos realizados y planes de expansión global

Lo que comenzó en 2012 como una unidad de negocio formal, impulsada por la sinergia y la pasión por el diseño de Gustavo Yankelevich y Máximo Ferraro, –quienes se conocieron en 2007 trabajando en Modo Casa–, se ha transformado en una firma con más de 30 profesionales, incluyendo diseñadores y arquitectos, y una clara proyección de alcanzar los 40 colaboradores en el corto plazo. Su inversión inicial fue mínima, operando con solo dos socios y una asistente desde una oficina de la marca.

Un modelo de servicio 360 que conquista mercados

La propuesta de valor de Estudio Modo Casa ha evolucionado significativamente en estos 13 años. Hoy ofrecen un servicio 360, abarcando desde proyectos residenciales hasta comerciales, oficinas, hospitality y centros médicos, con propuestas integrales e innovadoras.

"Con el tiempo profesionalizamos nuestro servicio y nuestra gestión, lo que hoy nos permite poder desarrollar más de 30 proyectos en simultáneo, entre obras y proyectos", afirma Yankelevich.

El estudio ha sabido consolidar su propuesta en el segmento de alta gama, destacando la importancia de trabajar con estudios de interiorismo de forma exclusiva. "Tenemos un perfil de cliente muy culto en términos de estándares de diseño, con experiencias que le otorgan mucho conocimiento. Esto es enriquecedor y representa un desafío muy interesante para nosotros, ya que la vara es muy alta", señala el entrevistado.

Expansión federal e internacional: la ruta de crecimiento

La visión de expansión ha sido una constante desde los inicios de la empresa. Al respecto, Ferraro comenta: "Siempre tuvimos la visión de expandir lo que hacemos y el servicio que ofrecemos más allá de nuestra ubicación geográfica. Hoy podemos decir que tenemos plazas sólidas como Mar del Plata. Allí estamos al frente de los proyectos más prestigiosos y de vanguardia. En la Patagonia, tenemos tres proyectos magníficos. En nuestro haber tuvimos el honor de poder trabajar a lo largo de todo el país en lugares como Misiones, Chaco, Mendoza, Córdoba y Rosario, y también en el exterior".

Actualmente, el estudio ya tiene proyectos en Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y España. Para el segundo semestre de 2025, apunta a ampliar su trabajo en más obras en Uruguay, Estados Unidos y, a nivel nacional, en ciudades con fuerte crecimiento urbano como Mar del Plata, Mendoza y la sitios de la Patagonia, además de consolidar su presencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Estudio Modo Casa se enfoca en proyectos funcionales, disfrutables en todos sus espacios, ya sean residenciales o de otro uso

De muestras de diseño a la arquitectura integral

Entre los hitos que marcan su trayectoria, se destaca el premio máximo obtenido en CASA FOA en 2015, y en 2013, el honor de ser seleccionados para el restyling del salón de socios del Palacio de Aguas Corrientes.

Un cambio fundamental en su propuesta de valor ha sido la comprensión del rol del interiorismo. "La gente comprendió que contratar un estudio de interiores no es solo para darle el toque final a los espacios, sino que es pensar realmente cómo habitar ese espacio", explican desde el estudio.

"Su intervención, que suele comenzar desde el inicio del proyecto arquitectónico, busca ser estética, funcional y de ahorro económico en el final de un proyecto", siguen. Y añaden: "Nosotros trabajamos generalmente desde el inicio del proyecto de arquitectura, acompañando en todo el proceso, gestionando y administrando para que nuestro cliente solo tenga que disfrutar".

Esta visión llevó a que en 2018 crearan una división de arquitectura para ofrecer una experiencia 360 a sus clientes. Desde 2020, también colaboran con desarrolladores inmobiliarios, diseñando unidades modelo y espacios comunes de nuevos emprendimientos.

Estudio Modo Casa se enfoca en proyectos funcionales, disfrutables en todos sus espacios, ya sean residenciales o de otro uso, valorando la experiencia de los clientes en su estilo de vida y logrando una imagen de sofisticación y lujo relajado.

Un equipo multidisciplinario y nuevos horizontes

