La tienda de ropa vintage que atrae a celebrities y vende en grandes cantidades para competir con Shein

Los buscadores de tesoros saben que en las tiendas de Juan Pérez Vintage pueden encontrar prendas únicas. Un lugar donde atesoran ropa, calzados, carteras, objetos y bijou, todo vintage, de marcas de lujo, de diseño y de bajo precio y cuadros. Por el auge de revendedores abrieron un local que vende a mayoristas, venden online y esta semana lanzaron la venta por fardo o bolsones.

La fundadora de Juan Perez Arte y Ropa, como le gusta rebautizar a la tienda, es Paulette Selby, diseñadora de ropa, que tuvo un local en Punta del Este y cuenta que fue una de las primeras en importar ropa de Bali, Indonesia. Muchos amigos extranjeros, le contaron del furor de la venta de ropa vintage y se animó a abrir una tienda en la planta baja de un departamento de República de la India y Libertador, allá por 1998.

"Todos los vecinos nos traían ropa para vender, de repente comenzaron a salir notas en los medios y fue tanta la gente que vino que nos echaron del edificio y alquilé un local en Marcelo T. de Alvear. Primero abrimos una tienda chica, luego una más grande y hoy tenemos un local de 800 metros cuadrados para la venta en Marcelo T de Alvear 1445, Recoleta. Hace tres años sumamos la venta de arte y vendemos los cuadros que están en las paredes. En la misma calle al 1355 tenemos el local de compra de ropa y hace un año abrimos otro local de 1.000 metros cuadrados en Corrientes 415 en el microcentro donde vendemos ropa más económica, a mayoristas y en bolsones", señaló Paulette Selby.

Juan Pérez tiene 50.000 prendas a la venta de todos los precios desde $1.000 a u$s2.000 o u$s3.000

Hace 27 años que esta tienda marca tendencia desde el barrio de Recoleta. No paran de crecer y son visitados hasta por turistas extranjeros. La dueña de Juan Pérez confió a iProfesional: "Al principio, algunos preferían no usar ropa de segunda mano o usada. Pero el vintage se puso de moda y se terminó el boom de las modas impuestas como hay que usar minifaldas o suecos. La gente usa lo que le queda bien y busca lo diverso, lo diferente, no quiere salir más uniformada. Se vuelve al reciclado, a lo sustentable, a no fabricar de vicio, a cuidar el bolsillo. Esta realidad complica a los diseñadores, el usado ofrece infinitos diseños y se puede elegir algo que realmente quede bien. Además, la ropa usada es mucho más barata que la nueva y esta posibilidad de reventa les permite a las personas ganar dinero. Es una ganancia para todos, para el que compra y el que vende. Es divertido, diferente".

Desde Susana Giménez a Alan Faena dejan ropa a consignación

En total, tienen 50.000 prendas a la venta de todos los precios desde $1.000 a u$s2.000 o 3000 dólares."Entre los que llevan su ropa y la dejan a consignación para la venta están Catherine Fulop, la hermana de Teté Coustarot, vino Marcela Tinayre y hasta hemos tenido prendas de Susana Giménez. Han venido a comprar desde Mariana Nannis, Úrsula Corberó, María Scher, Jazmín Chebar, Emilia Mernes, entre muchos otros", contó Paulette.

Hasta el empresario Alan Faena les dejó en consignación 10 valijas de prendas y sombreros que en breve, saldrán a la venta. Lo interesante es que ya están planeando un espacio exclusivo para todas las prendas que los famosos dejen en consignación.

Hace 27 años que esta tienda marca tendencia desde el barrio de Recoleta

Kenzo, Louis Vuitton, Escada y Dolce & Gabanna, entre las marcas disponibles

En la tienda, todas las prendas no tienen un precio sino que manejan una moneda propia que es la X cada X vale $1.500, por ejemplo 40X son $60.000. Para los fashionistas hay un sector VIP donde pueden encontrar una camisa de Kenzo por 70X o $105.000; una camisa italiana de Dolce & Gabbana por 120 X o $180.000; una remera italiana de Escada de 30X o $45.000; un pantalón verde Escada Sport por 40X o $60.000; un pantalón verde claro de raso de Escada de vestir por 50X o $75.000; una campera de jean de Versace con bordados por 500X o $750.000; una campera de jean de Moschino laminada por 200 X o $300.000; un saco largo de colores de Gino Bogani por 200X o $300.000 y entre lo más caro se vende una campera negra de la marca de lujo italiana Off-White a 1200X o 1.800.000 pesos.

En el segmento carteras hay varias de Louis Vuitton. Desde una por 1200X o $1.800.000, una mochilita a 1500X a $2.250.000 o una cartera premium por 1.800X o $2.700.000. En calzados hay de todo, un stiletto de Dolce & Gabbana a 220X o $330.000 o un Versace de 300X o 450.000 pesos.

La tienda de Marcelo T de Alvear tiene 800 metros cuadrados, en la planta baja hay ropa, bijou, el sector VIP, carteras, cinturones, cuadros y al segundo piso se accede por una escalera llena de sombreros a los costados. En la planta alta hay más calzados, zapatillas con precios más accesibles y mucha ropa de hombre y mujer y niños.

Cada vez más se suman los revendedores que buscan hacer un extra

Para adaptarse a los tiempos que corren Juan Pérez comenzó a sumar prendas más económicas, a vender al por mayor y hace un año abrió el local de 1.000 metros cuadrados de Sarmiento 415, en el microcentro. Se puede ir a comprar por mayor y menor, es posible conseguir prendas desde 1x o $1.500 a 15X o 15.000 pesos.

Paulette Selby siempre con muy buen olfato para los negocios explicó "queremos venderles a los que compran mucho, a los que compran poco, a los que eligen prendas vintage más caras y a los que buscan ropa usada más barata. Siempre ofrecíamos venta mayorista, pero creció y ya necesitábamos un espacio propio. Hay mucho volumen de prendas, es una tienda para los amantes de la moda que son buscas y quieren encontrar algo rarísimo y divertidísimo por dos pesos. Van muchos vestuaristas que buscan prendas viejas. Van los que no tienen plata y los que van a buscar ropa barata para vender y revender. Hace pocos días, decidimos lanzar bolsones de ropa para revendedores, antes se revendía ropa nueva, ahora buscan ropa usada".

Se venden fardos de ropa vintage desde los $240.000

Un fardo de 42 camisas de mujer con cuello, manga larga de varios talles cuesta $375.000; un fardo de 36 jeans negros y grises de talles XS, S, M cuesta $270.000 y un fardo de 35 polleras de jeans cuesta $240.000 a razón de menos de $7000 cada una. Hay ropa de niños en fardos para los que buscan para revender. Los fardos ya vienen armados, se retira por la tienda de microcentro o se envía. Se puede pagar en efectivo, transferencia y tarjeta en cuotas, con las tasas de a tarjeta. Selby explica que como mínimo se puede triplicar el valor de una prenda.

En el segmento carteras hay varias de Louis Vuitton.

Como tienen mucha cantidad de ropa, hacen bolsones de prendas clásicas de la misma categoría. Paulette cuenta que no habrá fardos de vestidos, blusas, calzados o zapatillas, esa mercadería se compra en el local. Lo que tiene de interesante la tienda de Corrientes es que no hay mínimo de compra para acceder a prendas de $1.500.También es posible ir y elegir las prendas.

Esta forma de venta por fardo, surge en un momento en el que crece la venta de ropa importada nueva y usada por fardo y Shein y Temu invaden con sus fast fashion. A diferencia de otros lugares, Selby ofrece cinco días para cambiar el fardo si es que las prendas no son del agrado del comprador. Sabe que la preselección de Juan Pérez garantiza calidad, además las prendas están impecables no hay rotas o sucias, como en los fardos que llegan importados.

Cómo vender ropa usada en Juan Pérez

Es increíble la cantidad de ropa que tienen. Hay mucha gente interesada en dejar prendas a consignación. Antes pagaban muy pocas veces al año, lo que hacía que muchos desistieran, pero el sistema cambió. Se puede llevar la prenda o mandar una foto para que les den un valor estimado para venderla en el momento o dejarla en consignación para ganarle más o elegir un canje, les dan un voucher y eligen lo que quieren.