Cadena internacional de hoteles de lujo desembarca en Argentina con una inversión millonaria

La cadena Choice Hotels abrió en Bariloche su primer hotel en el país, con su marca Radisson Blu y refuerza su expansión regional

La ciudad de Bariloche recibe su primer Radisson Blu, que abrió y funcionará dentro del complejo Capitalinas, marcando la entrada de Choice Hotels International al país. La apertura del hotel no solo amplía la presencia internacional de la cadena, sino que también tendrá un impacto económico directo en la región, generando empleo para 90 personas y oportunidades indirectas para otras 120.

La cadena invirtió u$s13 millones para inaugurar en la ciudad patagónica su nuevo hotel cinco estrellas.

Germán Fernández del Busto, CEO de Choice Hotels CALA, destacó: "La apertura de Radisson Blu Bariloche marca un emocionante paso adelante en la continua expansión global de Choice Hotels International. Con un legado de 80 años, Choice Hotels se enorgullece de traer sus estándares de excelencia a Argentina por primera vez, especialmente en un destino favorito como Bariloche".

El nuevo hotel de una cadena internacional de lujo que abrió en Bariloche

Por su parte, Ricardo Losada Revol, Vicepresidente Senior y Gerente General de la División Internacional de Choice Hotels, afirmó: "Choice Hotels proporciona al hotel Radisson Blu Bariloche una propuesta de valor que incluye acceso a nuestra red global de marketing y distribución de clase mundial y a nuestro exitoso sistema de franquiciados, contribuyendo al éxito de la operación. Estamos emocionados de ingresar a un nuevo país como Argentina, y como argentino, estoy entusiasmado de mostrar la marca Radisson Blu en un destino como la Patagonia, que ofrece numerosas opciones para amantes de la naturaleza, la nieve, la comida y el vino".

Ubicación y antecedentes del complejo

El hotel se instalará en Capitalinas, un proyecto que durante su construcción enfrentó múltiples críticas y sanciones por irregularidades. Marcelo A. Roca, CEO de Capitalinas, expresó: "Estamos orgullosos de sumarnos a una de las marcas de Choice Hotels International, una de las compañías hoteleras más exitosas del mundo, para presentar lo que sabemos será un hotel único en su tipo en Bariloche. Junto con OWN Hotels, nuestro operador, esperamos dar la bienvenida a nuestros huéspedes en el Radisson Blu Bariloche con un nuevo estándar de excelencia en el gran Parque Nahuel Huapi de nuestra Patagonia Argentina".

El Radisson Blu Bariloche ofrecerá una propuesta gastronómica diversa con dos restaurantes principales: Coolto, inspirado en los sabores de la Patagonia, y Omakase, dedicado a la cocina asiática más refinada. Además, contará con el Michel Rolland Wine Bar, curado por el reconocido enólogo francés.

Para quienes busquen bienestar y recreación, el hotel ofrecerá el Lahuan Wellness Spa, el Cauquén Pool Bar, un gimnasio, espacios para yoga y meditación, y salas de juegos para niños. También se podrá visitar un estanco de lujo y El Ojo, una experiencia pensada para degustar lo mejor del chocolate argentino.

Ubicado junto al Nahuel Huapi, el hotel se inscribe en el segmento más "top" de la cadena (upper upscale) y, según la compañía, "apuesta por la excelencia en cada detalle y expresa una firme intención de redefinir el concepto de lujo en la Patagonia Argentina".

El nuevo hotel de cinco estrellas está frente al Nahuel Huapi

Expansión global y plan de Choice Hotels

La llegada de Choice Hotels International a Argentina forma parte de un agresivo plan de expansión en el segmento upscale (alta gama), con especial foco en América Latina y el Caribe. Actualmente, la cadena cuenta en la región con más de 180 hoteles y 25.000 habitaciones.

Además de la reciente apertura en Bariloche, Choice Hotels inauguró un Radisson Blu en San Luis Potosí, México, otro en Riviera, Panamá, y un Big Grand Hotel en Medellín, Colombia. Próximamente, planea abrir un Hotel Ascent Collection en Calama, Chile, y un Radisson en Paramaribo, Surinam. También renovó por 20 años un acuerdo exclusivo de franquicia maestra en Brasil con Atlántica Hospitality Internacional, que posee 70 hoteles y más de 10.000 habitaciones.

A nivel global, la cadena, que cotiza en Wall Street bajo el ticker CHH, reportó en el segundo trimestre un crecimiento internacional con un aumento neto del 5% interanual en habitaciones internacionales, impulsado por un 15% más de aperturas.

La llegada a Bariloche se concretó a través de Choice Hotels CALA (Caribe y América Latina).

El establecimiento forma parte de la cartera global de Choice Hotels International, que incluye más de 7.500 hoteles con cerca de 650.000 habitaciones en 46 países y territorios.