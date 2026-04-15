En Chubut, un emprendimiento innovador lanzó carne de burro a $7.500 el kilo y sorprendió al vender todo en apenas un día en Trelew

En la provincia de Chubut, una iniciativa productiva fuera de lo habitual captó la atención del sector rural y de los consumidores. Un productor decidió innovar con un alimento poco frecuente en la mesa argentina: carne de burro, que rápidamente generó repercusión.

Un proyecto con foco en alternativas ganaderas

El emprendimiento, denominado "Burros Patagones", surgió como respuesta a las complicaciones que enfrentan algunas regiones patagónicas para sostener la cría tradicional de vacunos y ovinos, lo que llevó a explorar otras opciones de producción.

En los últimos días, los cortes comenzaron a comercializarse en una carnicería de la ciudad de Trelew. El valor fijado inicialmente fue de $7.500 por kilo, y la respuesta del público sorprendió incluso al propio impulsor del proyecto por la rapidez de las ventas.

La sorpresa del productor

El productor rural Julio Cittadini relató el impacto que tuvo la propuesta en el mercado local. "Acá el tema se ha aceptado de muy buena gana. El dueño de la carnicería que puso a la venta los cortes pensó que se iba a tardar una semana en venderlos y se llevaron todo en un día", detalló.

Según Cittadini, en la región no existirían grandes barreras culturales frente a este tipo de carne, aunque reconoce que puede resultar poco habitual para parte del público. Sobre el producto en sí, afirmó: "La carne es muy buena, de muy buen sabor y calidad. Es comparable a la carne de vaca. Los cortes son iguales".

También describió diferencias visuales respecto a otras carnes alternativas, señalando que su tonalidad es más clara y rojiza en comparación con opciones como el ciervo o el guanaco.

Precio, prueba piloto y proyección

El valor inicial fue presentado como una etapa de prueba. "Se fijó en $7.500, pero cuando se autorice de forma definitiva puede variar un poco. De todas maneras, nunca va a superar el 50% del valor de la carne de vaca", aclaró.

l productor también destacó que se trata de un alimento con buenas propiedades nutricionales. Incluso mencionó que en algunos países europeos su consumo es habitual debido a su perfil más magro y beneficios asociados.

Cada vez más argentinos se despiden del asadito del domingo por los precios y lo sustituyen por este producto

Por otro lado, el consumo de carne vacuna, desde el clásico asado hasta cortes más gourmet, empieza a transformarse en un lujo. En el arranque de 2026, la carne volvió a ubicarse en el centro de la escena inflacionaria y explica buena parte del encarecimiento de la canasta básica, en un contexto donde el consumo no logra recuperarse.

De acuerdo con los últimos datos del INDEC, la inflación de marzo fue del 3,4%, frente al 2,9% tanto en enero como en febrero, por lo que acumula un 9,5% en el primer trimestre del año. Sin embargo, los alimentos volvieron a correr por encima del promedio general: subieron 4,7% en enero, 3,3% en febrero y más del 4% en marzo, acumulando una suba cercana al 13 por ciento.

Dentro de ese rubro, la carne fue el principal motor, con un incremento que según los cortes llega a superar el 20%. De hecho, según la información suministrada por INDEC, las mayores subas corresponden al cuadril, con el 24%, seguido por la nalga, con el 20%. En tanto que el asado, la carne picada y la paleta traparon casi el 20 por ciento.

En este contexto, el dato clave es que el rubro alimentos se mantiene sistemáticamente por encima del índice general, presionando sobre el bolsillo en los consumos básicos.

En este escenario, las carnes blancas ganan protagonismo como alternativa más accesible, aunque también muestran subas, pero muy por debajo de la carne vacuna. Durante 2025, el pollo aumentó entre 19% y 31% interanual, mientras que el cerdo subió entre 23% y 29%, muy por debajo de los incrementos de la carne vacuna, que superaron el 60%. La tendencia se mantiene en 2026: en marzo, el pollo registró subas cercanas al 10% mensual y el cerdo en torno al 6%.

Esta brecha de precios explica el cambio de hábitos: hoy, con lo que cuesta un kilo de asado, se pueden comprar hasta cuatro kilos de pollo o dos de cerdo, una relación que marca niveles extremos frente a los promedios históricos. Esta diferencia lleva a que el impacto ya sea visible en la mesa de los argentinos, pues las familias recortan compras, especialmente en productos de mayor valor como la carne vacuna, y migran hacia opciones más económicas. Como resultado de ello, mientras el consumo de carne vacuna cae a mínimos históricos, las carnes sustitutas ganan terreno: