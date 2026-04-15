Una de las compañías aéreas que tiene varios vuelos de larga duración estrenará próximamente un servicio de camas para la cabina más económica

El mercado de los vuelos de ultra larga distancia está a punto de cambiar para siempre. Air New Zealand, la compañía que hasta el inicio de la pandemia de Covid-19 unía de forma directa la ruta Auckland-Buenos Aires, ha confirmado los detalles de su proyecto más ambicioso: el Economy Skynest. Se trata de las primeras cápsulas de sueño del mundo diseñadas específicamente para pasajeros de clase económica y premium economy, una innovación que promete terminar con la pesadilla de intentar dormir sentado durante más de 15 horas.

Esta iniciativa surge como respuesta a los desafíos que plantean las rutas más extensas del globo, donde el cansancio físico de los pasajeros es un factor determinante. Aunque la aerolínea dejó de operar en Ezeiza durante la crisis sanitaria, su regreso siempre es un tema de conversación en el sector aerocomercial argentino. Ahora, con el anuncio de este servicio que comenzará a operar en noviembre de 2026, la empresa neozelandesa vuelve a ponerse a la vanguardia del confort a bordo, demostrando que el descanso de calidad ya no será un privilegio exclusivo de la clase ejecutiva.

El Skynest estará ubicado estratégicamente entre las cabinas de Economy y Premium Economy a bordo de sus aeronaves Boeing 787-9 V5. El sistema consiste en seis "nidos" individuales completamente horizontales que los pasajeros podrán reservar por bloques de tiempo. Esta modalidad de "alquiler por sesión" permite que el costo sea mucho más accesible que un pasaje en Business, brindando una solución flexible para quienes necesitan recargar energías en medio de un trayecto intercontinental.

Air New Zealand comenzará a ofrecer camas en su cabina económica para los vuelos más largos

Air New Zealand: cómo funcionan las cápsulas de sueño Skynest

A diferencia de los asientos tradicionales, el Skynest se adquiere como un servicio adicional (add-on) al pasaje original. Cada pasajero tendrá derecho a reservar una sesión de cuatro horas por vuelo, las cuales están planificadas para realizarse fuera de los horarios del servicio de comida. Esto garantiza que el descanso no interfiera con la dinámica de la cabina y que el usuario pueda aprovechar al máximo su tiempo de relajación.

Las dimensiones de cada nido han sido cuidadosamente calculadas para ofrecer una experiencia de descanso real. Con una longitud de aproximadamente 203 cm y un ancho de 64 cm a la altura de los hombros, el espacio permite que casi cualquier adulto pueda estirarse por completo. Un detalle importante es que el acceso a las cápsulas requiere cierta movilidad física, ya que los nidos están dispuestos en tres niveles (superior, medio e inferior), lo que puede implicar trepar o agacharse para ingresar.

Además de la cama, la experiencia incluye lo que la aerolínea denomina "Nestcessities":

Kit de amenidades: Incluye máscara para ojos, tapones para los oídos, medias y productos de higiene.

Ropa de cama premium: Almohadas de tamaño completo, sábanas frescas y mantas que se renuevan entre cada sesión.

Privacidad total: Cada nido cuenta con una cortina de malla para asegurar el espacio personal.

Conectividad: Puertos de carga USB-A y USB-C integrados para mantener los dispositivos cargados.

Ambiente controlado: Iluminación diseñada para el descanso y salidas de ventilación individuales para mantener el flujo de aire.

Camas en los vuelos de Air New Zealand: disponibilidad y requisitos para los pasajeros

El servicio estará disponible inicialmente en vuelos selectos de ultra larga distancia, como la ruta que conecta Nueva York con Auckland, uno de los trayectos más largos del mundo. Las ventas para este innovador sistema comenzarán el 18 de mayo de este año, con los primeros viajes programados para finales de 2026. Es una apuesta fuerte de la compañía por atraer a viajeros corporativos con presupuesto ajustado y a turistas que priorizan el bienestar físico.

En cuanto a las restricciones, el Skynest está habilitado para pasajeros de 15 años en adelante. Para quienes viajan con niños menores de 12 años, la aerolínea recomienda otras opciones de confort como el Skycouch™, ya que los menores deben estar acompañados en la cabina principal en todo momento. Asimismo, la tripulación brindará una charla informativa antes de cada sesión para explicar el funcionamiento de las luces, el botón de llamada y el uso del cinturón de seguridad, el cual debe permanecer abrochado por encima de la manta para evitar interrupciones en caso de turbulencia.

Este lanzamiento marca un hito en la industria y plantea una pregunta inevitable: ¿veremos este sistema implementado en otras rutas hacia Sudamérica en el futuro? Por ahora, Air New Zealand se enfoca en perfeccionar la experiencia en sus Boeing 787-9, pero el precedente ya está sentado. El concepto de "pagar por dormir un rato" podría ser la solución definitiva para que los viajes transoceánicos dejen de ser un suplicio para la espalda y se conviertan en una experiencia realmente placentera para todos.