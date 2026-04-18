Un emprendedor arrancó de cero y logró crear una red mayorista líder que ofrece artítculos electrónicos y productos para el hogar

El conurbano bonaerense sorprende. En pleno corazón de Laferrere, hay un local gigante de 8.000 metros cuadrados que vende de todo a precios imbatibles. Pertenece a una cadena que nació hace muy pocos años y ya tiene más de 15 locales. Cada vez que abre un galpón hay varias cuadras de clientes esperando para comprar, lo mismo ocurre si pide personal, se hacen largas filas para dejar un CV.

Leonel Nicolás Albano, de 36 años, se presenta como el dueño de la cadena Red Lenic y cuenta en redes su historia. "Trabajaba en una empresa de aguas y gaseosas y me fue mal. Comencé a vender puerta a puerta a pagar por semana y en la pandemia, la gente ya no me podía pagar y me fundí. Hace 5 años empecé con la venta mayorista en el garage de la casa de mi mamá con mercadería que me daban fiado y la iba pagando. Alquilé mi primer galpón en González Catán y de ahí fui creciendo. Tenemos 16 sucursales y somos el mayorista más grande del país", repite en redes.

Como si fuera una mezcla de pastor e influencer, Leo como lo conocen todos, busca convencer a quien lo escuche, que sí él pudo, todos pueden. La ventaja que tuvo es que comenzó con la venta mayorista de mercadería importada cuando no había tanta competencia, pero al abrir locales con venta minorista al mismo precio, se convirtió en la competencia de sus propios clientes. Tiene un gran caudal de revendedores en todo el país. Sus galpones se hicieron famosos en redes y Red Lenic creció gracias al boca en boca. Leonel Albano es el zar de las ventas en el conurbano.

Dónde encontrar los mega galpones de Red Lenic en el conurbano

Su local más grande está en Juan Manuel de Rosas 11885 en Laferrere, pero a pocas cuadras tiene otro en Luro 5485. Se fue expandiendo a múltiples localidades del conurbano, como Moreno, Merlo, Padua, Morón, Isidro Casanova y Virrey del Pino.

Su local más grande está en Juan Manuel de Rosas 11885 en Laferrere

Si bien en algún momento Leonel Albano ofreció la posibilidad de dar franquicias, sólo contó que sus mejores dos empleados son los dueños de una franquicia de Red Lenic en Padua. Pero en general, prefiere abrir mega locales bajo su dirección.

En todos sus posteos busca incentivar a revendedores para que emprendan. Lo que hizo Red Lenic es poner al alcance de todos mercadería a precios mayoristas sin mínimo de compra, sólo tres productos diferentes o iguales en la primera compra. Todo hay que abonarlo en efectivo o transferencia con un pequeño recargo.

Leo sólo da notas cuando van los canales de televisión a mostrar las largas filas que hay cuando abre un local o cuando busca personal. Pero prefiere el perfil bajo en cuanto a dar entrevistas y responder preguntas. iProfesional lo contactó y prefirió el silencio. No le molesta mostrarse en redes haciendo su cama, levantando pesas en el gimnasio, en viajes o con autos importantes. También se lo ve en los locales, mostrando un lavarropas o un sillón inflable de oferta o controlando cómo se pintan los locales.

El sistema que convirtió a Red Lenic en un fenómeno de ventas

Albano creó un sistema que no para de crecer, además de abrir galpones gigantes repletos de mercadería, cada uno tiene su canal de difusión por WhatsApp y ahí suben a cada rato ofertas. Además, tienen un catálogo web.

En sus mega galpones, Red Lenic ofrece productos de múltiples categorías:

Electrodomésticos

Blanquería

Indumentaria

Accesorios de gym

Celulares

Útiles y mochilas escolares

Grifería

Sanitarios

Herramientas

Juguetes

Marroquinería

Sillas y muebles

Placards y sommiers

Termotanques y termos

Línea blanca

Televisores

Bicicletas

Cocinas y lavarropas

Bazar

Accesorios para bebés

Comenzó con mercadería importada y después incorporó mercadería nacional y de marcas líderes como Hitachi, Emova, Yelmo, Ultracomb, Motorola, Redmi, Xiaomi y Samsung, entre otras. Con Yelmo y Ultracomb hizo una importante alianza que le permite hasta tener gigantografías de las marcas en los locales.

En pleno corazón de Laferrere, hay un local gigante de 8.000 metros cuadrados

Cuánto cuestan los productos en el mega local de Laferrere

Una recorrida por su local de 8.000 metros cuadrados en Laferrere muestra que tiene yogurtera Ultracomb por $23.000; los celulares desde marca Samsung, Motorola o Xiaomi promedian los $140.000; las cocinas Martiri arrancan en los $210.000; mini procesador de verduras $7.400; heladeras Philco 428 litros $960.000; lavarropas Philco automático de 6,5 kilos $370.000; microondas $120.000 y termotanque eléctrico Pioneer de 90 litros a $214.000.

Las bicicletas rodado 29 salen $200.000 armadas pero si las compran desarmadas bajan a $185.000. Los cascos para moto promedian los $40.000, los guantes para moto arrancan en los $4.000.

Los hornos eléctricos desde $50.000; aires acondicionados Emova desde $585.000; anafe doble resistencia $22.000 y el simple $12.000; aspiradoras $63.000; una balanza comercial ronda los $40.000; balanzas digitales de 180 kilos $11.000; balanzas de cocina $4.000; las cafeteras arrancan desde los $29.000; calculadora de mano $3.000; estufas de 3 velas a $24.000; set de 3 cacerolas enlozadas $37.000 y un extractor de jugo $46.000.

Lo que hizo Red Lenic es poner al alcance de todos mercadería a precios mayoristas sin mínimo de compra

En ropa ofrecen gorros de lanas para chicos desde $6.200; guantes para niños $2.300; gorros de lana de adulto desde $3.000, bufandas $7.000; sweaters de mujer a $9.000 y camperas de lluvia a $20.000.

El mega local de Red Lenic tiene un espacio con todo lo que se puede revender en el Mundial, banderas, bocinas, cornetas, gorros, todo lo que en los días de euforia buscan los fanáticos.

El crecimiento de esta cadena de galpones es increíble. Para sostener las ventas idean promos todo el tiempo, ya que no financian nada, todo es cash. Son un dolor de cabeza para todos los comerciantes de las zonas donde se instalan, porque le compiten a los negocios en todos los rubros. El objetivo de Leo es seguir creciendo y sueña con tener presencia en todo el país.