El segmento de los lácteos se ha transformado en uno de los principales ejemplos del mal momento que atraviesan algunos nichos a partir del cambio que evidencia el modelo económico. En esa línea, las novedades negativas en torno al desempeño comercial y financiero de las empresas del rubro se multiplican semana tras semana. A la par, se suman los nombres de compañías que reconocen graves complicaciones para seguir operando o que, directamente, bajan las persianas tras décadas de actividad.

Dos casos en ese sentido son ARSA y La Suipachense, cerradas de forma definitiva durante el último tramo de 2025. Por el lado de las firmas "golpeadas", la decisión de SanCor de pedir su propia quiebra y las pérdidas multimillonarias que declara La Serenísima dan cuenta de un momento crítico para una actividad que es emblema histórico de la productividad argentina.

Al analizar los factores que complican el escenario comercial de la lechería, la merma del consumo aparece como la principal causa que golpea a las empresas del sector.

En ese sentido, el dato más reciente divulgado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) da cuenta de una caída del 5% en el volumen comercializado, lo que, medido en litros de leche, equivale a una reducción del 5,3%.

La demanda de lácteos, en caída

La entidad señaló que solo en el primer bimestre del año la demanda de productos lácteos cayó casi 5%, con un equivalente en litros de leche superior al 6%.

"Solo en el rubro otros productos (como postres o quesos de muy alta humedad) se vislumbra una recuperación, sobre cifras muy bajas de períodos anteriores. El rubro quesos, en general, es el que se muestra más estable", indicó. A la vez, remarcó que las caídas más fuertes se registran en las ventas de leches fluidas y en polvo.

"Escenarios como el actual, con deterioro de los ingresos reales de la población destinados a alimentos y bebidas —en general por la mayor participación de otros gastos—, favorecen la proliferación de 'ventas informales', que ninguna estadística puede registrar", aclaró el OCLA, sugiriendo además un crecimiento de la comercialización fuera del canal tradicional.

Como consecuencia de este menor consumo, la caída de la facturación de las lácteas aparece como el efecto más evidente en el contexto actual. Según la entidad, en febrero último la merma fue del 9,1% en pesos y de casi 11,5% en dólares, en términos interanuales.

En paralelo, el precio recibido por los productores de leche cayó alrededor del 19% en pesos constantes y cerca del 21% en dólares. Semejantes caídas, reconocen fuentes del sector, limitan cualquier intento de recuperación de la cadena. Al mismo tiempo, las empresas siguen presionadas por la suba de costos productivos y la falta de acceso a financiamiento.

Analistas de la actividad, como Marcos Snyder, también señalan que la escasa evolución del precio de la leche en góndolas y heladeras complica fuertemente a las compañías, que, además de enfrentar una menor demanda, deben absorber el encarecimiento de variables como la mano de obra.

Otro indicador del deterioro del sector es la reducción en el número de unidades productivas. En el último año se registró una baja del 2,5% en la cantidad de tambos operativos