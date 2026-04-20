John Deere refuerza su estrategia de innovación con Casa John Deere en Brasil

En el evento realizado en Campinas, la compañía presentó sus principales avances en agricultura de precisión, conectividad y soluciones para construcción

John Deere, líder global en tecnología para los sectores agrícola, de construcción y forestal, llevó a cabo Casa John Deere en Brasil, un espacio clave de la compañía en la región para presentar sus últimas innovaciones. Con una infraestructura de 40.000 m², el evento reunió desarrollos en automatización, conectividad y soluciones digitales, y contó con la participación de productores de Argentina, quienes pudieron conocer de primera mano las tecnologías aplicadas al campo y la construcción.

Muchas de estas innovaciones, que reflejan la visión de futuro de la compañía, ya han sido presentadas en Argentina en espacios como Expoagro, reafirmando el compromiso de John Deere con la evolución tecnológica del mercado local y acercando soluciones concretas a los productores.

Con la presencia de productores argentinos, John Deere presentó avances tecnológicos en Brasil.

"Casa John Deere nos permitió acercar a clientes argentinos a las últimas innovaciones de la compañía y mostrar, en la práctica, cómo la tecnología impacta en la productividad y la eficiencia en el campo", afirmó José María Rossi, Gerente de Marketing de John Deere Argentina.

Concebido como una ciudad tecnológica, la compañía presentó avances en siembra, pulverización y cosecha, junto con nuevas soluciones digitales orientadas a optimizar el rendimiento operativo. Estos desarrollos reflejan la visión de vanguardia de John Deere y anticipan el camino hacia operaciones cada vez más eficientes, conectadas y automatizadas. Entre los principales desarrollos se destacaron los tractores de alta potencia de la serie 8R y la sembradora DB Transportable, diseñados para mejorar la eficiencia en operaciones de gran escala.

En el segmento de protección de cultivos, se presentaron soluciones como la serie 400R y el sistema See & Spray™, una tecnología de aplicación selectiva que permite optimizar el uso de insumos al aplicar únicamente donde es necesario. Estas innovaciones refuerzan el enfoque de la compañía en una agricultura más precisa y sostenible.

Asimismo, John Deere exhibió avances en cosecha con la incorporación de nuevas plataformas y equipos integrados a su ecosistema digital, permitiendo la gestión de datos en tiempo real y una toma de decisiones más ágil en el campo.

En el espacio 'Casa John Deere', se pudieron ver soluciones en materia de construcción y cosecha.

En línea con su estrategia de digitalización, la compañía también fortaleció su propuesta en conectividad y agricultura de precisión, con soluciones como JDLink™ Boost y el monitor G5e, que facilitan el acceso a herramientas digitales en diferentes escalas productivas. Estos desarrollos permiten extender la conectividad a zonas con baja cobertura e integrar la información en el John Deere Operations Center™, optimizando la gestión de las operaciones.

Por su parte, en el segmento de construcción, la compañía también exhibió nuevos equipos y tecnologías enfocadas en mejorar la productividad y la seguridad en obra, integrando automatización, conectividad y monitoreo en tiempo real.

El evento combinó experiencias inmersivas, visitas técnicas y espacios de intercambio con especialistas, ofreciendo una visión integral del ecosistema John Deere. Con este despliegue, la compañía reafirma su posicionamiento como un actor clave en la transformación del agro y la construcción, acercando soluciones que permiten operar con mayor eficiencia, precisión y sostenibilidad en un entorno cada vez más desafiante.