El grupo refuerza su apuesta en centros comerciales porteños y anticipa una fuerte inversión sumando más de diez locales en distintos puntos

INDIAN acelera su plan de expansión en Argentina. La cadena de moda accesible confirmó que abrirá un nuevo local en Unicenter, uno de los centros comerciales más importantes del país.

La noticia marca un salto estratégico para la marca. Hace poco más de un año que desembarcó en el mercado local, pero ya muestra señales de crecimiento acelerado.

El movimiento busca consolidar su presencia en el segmento de fast fashion. La firma combina tiendas físicas con ventas online, apostando a precios competitivos y colecciones de alta rotación que renuevan el stock cada pocas semanas.

La estrategia no se limita a Buenos Aires. La empresa anunció que cerrará el año con cerca de 20 tiendas operativas, duplicando su red actual de puntos de venta.

Dónde abre el nuevo local de INDIAN y por qué eligió ese lugar

El desembarco en Unicenter representa un hito para la marca. Será su primera gran apuesta dentro de un centro comercial del AMBA, según confirmaron fuentes de la compañía.

La elección del lugar no es casual. Unicenter recibe miles de visitantes diarios y concentra una mezcla potente de marcas nacionales e internacionales.

El shopping funciona como vidriera natural para cualquier negocio que busque escala. Su ubicación en Martínez lo convierte en punto de encuentro de consumidores de todo el norte del Gran Buenos Aires.

Aunque todavía no hay fecha oficial de inauguración, el local abriría durante este año con formato de gran superficie. Eso permitiría exhibir toda la oferta de la marca en un solo espacio.

Más allá de Buenos Aires, la cadena ya confirmó otras aperturas en distintos puntos del país. Entre los proyectos aparecen locales en Bendú de Mar del Plata, Neuquén Plaza Oeste y Portal Rosario, como parte de un plan de expansión que apunta a duplicar la presencia territorial de la marca antes de cerrar el año.

La compañía también registró buenos números en su tienda insignia de calle Florida. Ese local, que antes albergó a Falabella, se convirtió en una de las vidrieras más transitadas del microcentro porteño.

Miles de personas pasan por esa esquina todos los días. El flujo constante ayudó a posicionar a INDIAN como referente de moda accesible en el centro de Buenos Aires.

Qué productos vende INDIAN y cómo funciona su modelo de negocio

El esquema comercial de INDIAN se apoya en el fast fashion. Eso implica colecciones de alta rotación, lanzamientos frecuentes y precios pensados para compras por impulso.

La marca comercializa ropa para mujer, hombre y niños. A eso suma accesorios, calzado y básicos de temporada que renuevan el stock cada pocas semanas.

El objetivo es generar visitas recurrentes. Cada vez que el cliente entra, encuentra novedades que no estaban la semana anterior.

Ese modelo ya funciona en otros mercados donde INDIAN tiene fuerte presencia. Ahora busca replicarlo en Argentina con una red más amplia de locales.

Cuánto cuestan las prendas de INDIAN en Argentina

La propuesta de precios apunta a un segmento medio-bajo. Combina productos básicos accesibles con algunas prendas de mayor valor que funcionan como gancho.

Entre los productos destacados del catálogo actual aparecen:

Campera Morin: $49.900

Musculosa Kaitlin: $7.900 (antes $19.900)

Musculosa Espina: $15.900 (antes $25.900)

Remera Tuba: $29.900

Remera Imansa: $17.900

Musculosa Tulia: $7.900 (antes $14.900)

Los descuentos frecuentes forman parte de la estrategia comercial. Muchas prendas entran en promoción apenas semanas después de llegar a las tiendas.

Esa dinámica de precios busca incentivar la compra inmediata, aprovechando la rotación permanente de stock y la percepción de oportunidad que generan las rebajas escalonadas.

Con el desembarco en Unicenter y la apertura de más de 10 locales nuevos este año, INDIAN apuesta a consolidarse como una de las cadenas de moda rápida con mayor crecimiento en Argentina.